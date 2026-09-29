Perú

Magaly Medina cuestiona relación de Sheyla Rojas y Joaquín Ramírez: “Sigo pensando que hay un contrato de marketing”

La presentadora observó las apariciones públicas de Sheyla Rojas y Joaquín Ramírez y señaló diferencias en la manera en que ambos muestran afecto frente a las cámaras

Magaly Medina analiza la sorpresiva relación entre la modelo Sheyla Rojas y el político Joaquín Ramírez. ¿Es un romance genuino o una movida de marketing para su campaña a la gobernatura de Cajamarca? atv/ Magaly TV La Firme
Guardar

Magaly Medina volvió a poner bajo la lupa la relación sentimental entre Sheyla Rojas y Joaquín Ramírez, luego de observar las recientes apariciones públicas de ambos. La conductora de ‘Magaly TV, La Firme’ analizó la manera en que el candidato y la exchica reality interactúan frente a las cámaras y manifestó sus dudas sobre la naturaleza del romance.

Durante su comentario, la periodista sostuvo que existe una diferencia evidente entre la actitud que muestra Sheyla Rojas y la de Joaquín Ramírez cuando aparecen juntos. Mientras la modelo se mostraría más efusiva y utilizaría expresiones cariñosas para referirse al político, Magaly consideró que él mantiene una actitud más distante.

PUBLICIDAD

A partir de esa observación, la conductora volvió a plantear una hipótesis que ya había mencionado anteriormente: que el vínculo podría formar parte de una estrategia de exposición pública relacionada con la campaña electoral. Magaly fue enfática al señalar: “Sigo pensando que hay un contrato de marketing”.

Magaly Medina responde tras condena de Cuto Guadalupe: “La Justicia tendría que tener un poco de discernimiento”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina responde tras condena de Cuto Guadalupe: “La Justicia tendría que tener un poco de discernimiento”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina analiza el romance de Sheyla Rojas y Joaquín Ramírez

El vínculo entre Sheyla Rojas y Joaquín Ramírez ha llamado la atención debido a que ambos han aparecido públicamente mostrando cercanía. Sin embargo, para Magaly Medina, las imágenes no necesariamente reflejan una relación sentimental tal como la presentan.

La conductora sostuvo que la actitud corporal del candidato le genera dudas. En particular, hizo referencia a la forma en que reacciona cuando Sheyla se acerca o lo abraza durante sus apariciones. “Él ni siquiera levanta un brazo cuando ella lo abraza. No hay una mirada de admiración”, señaló Magaly Medina durante su análisis.

PUBLICIDAD

Magaly Medina responde tras condena de Cuto Guadalupe: “La Justicia tendría que tener un poco de discernimiento”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina responde tras condena de Cuto Guadalupe: “La Justicia tendría que tener un poco de discernimiento”. Captura: Magaly TV La Firme.

La diferencia entre la actitud de Sheyla Rojas y Joaquín Ramírez

Uno de los principales puntos mencionados por Magaly Medina fue la diferencia entre las expresiones de afecto que muestran los dos protagonistas.

Según la periodista, Sheyla Rojas sería quien manifiesta de manera más abierta su entusiasmo por la relación. La modelo incluso utilizaría constantemente la palabra “amor” para referirse a Joaquín Ramírez. “Ella lo llama amor todo el día, pero él parece estar jugando un papel”, sostuvo la conductora.

La frase resume la interpretación que Magaly hizo sobre la dinámica pública de la pareja. Mientras Sheyla se mostraría cariñosa y expresiva, la periodista percibiría en Joaquín una actitud más contenida.

No obstante, esa lectura corresponde a la apreciación de la conductora a partir de las imágenes y apariciones que ha comentado. El lenguaje corporal por sí solo no permite establecer de manera concluyente cuáles son los sentimientos o las intenciones privadas de una persona, por lo que la interpretación de Magaly se mantiene dentro del terreno de la opinión televisiva.

Magaly Medina cuenta qué habló con Sir Winston tras su encuentro en Sevilla: “La relación terminó de lo más amable”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina cuenta qué habló con Sir Winston tras su encuentro en Sevilla: “La relación terminó de lo más amable”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Sigo pensando que hay un contrato de marketing”

La frase que marcó el comentario de Magaly Medina fue su reiteración de la hipótesis de que el romance podría tener un componente promocional. “Sigo pensando que hay un contrato de marketing”, afirmó.

Con esta declaración, la periodista insistió en una interpretación que ya había expresado previamente sobre la relación entre Sheyla Rojas y Joaquín Ramírez.

Magaly Medina cuenta qué habló con Sir Winston tras su encuentro en Sevilla: “La relación terminó de lo más amable”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina cuenta qué habló con Sir Winston tras su encuentro en Sevilla: “La relación terminó de lo más amable”. Captura: Magaly TV La Firme.

El lenguaje corporal de Joaquín Ramírez bajo la mirada de Magaly

El lenguaje corporal se convirtió en uno de los ejes del análisis de Magaly Medina. La conductora observó cómo Joaquín Ramírez responde cuando Sheyla Rojas busca mostrar cercanía frente a las cámaras. “Él ni siquiera levanta un brazo cuando ella lo abraza”, manifestó.

Para Magaly, ese tipo de reacción resulta significativa porque considera que la reciprocidad en los gestos puede evidenciar el grado de conexión entre dos personas. A ello sumó otra observación: “No hay una mirada de admiración”. La conductora también sostuvo que la química entre dos personas puede ser perceptible sin que necesariamente tengan que hablar de su relación.

Magaly Medina cuenta qué habló con Sir Winston tras su encuentro en Sevilla: “La relación terminó de lo más amable”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina cuenta qué habló con Sir Winston tras su encuentro en Sevilla: “La relación terminó de lo más amable”. Captura: Magaly TV La Firme.

Temas Relacionados

Sheyla RojasComunicación no verbalcampaña electoralJoaquín RamírezMagaly TV La Firmeperu-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Dónde ver Brasil vs Australia HOY: canal tv online del segundo amistoso entre ambos equipos por fecha FIFA 2026

El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti quiere encontrar la regularidad e imponerse en suelo oceánico ante los ‘socceroos’. Conoce los detalles del cotejo

Dónde ver Brasil vs Australia HOY: canal tv online del segundo amistoso entre ambos equipos por fecha FIFA 2026

Alineaciones de Perú vs México HOY: posibles titulares del partido amistoso en Nueva Jersey por fecha FIFA 2026

Mano Menezes probará un novedoso once, diferente al que salió ante Estados Unidos, para seguir dando rodaje a sus convocados. Eso sí, hay puestos que se mantendrán fijos. Conoce cómo jugarán ambos equipos

Alineaciones de Perú vs México HOY: posibles titulares del partido amistoso en Nueva Jersey por fecha FIFA 2026

A qué hora juega Perú vs México HOY: partido amistoso en Nueva Jersey por fecha FIFA 2026

Luego de durísima derrota frente a Estados Unidos, el equipo de Mano Menezes buscará lavarse la cara ante los ‘aztecas’, quienes viene de un empate ante Colombia. Conoce los horarios del encuentro

A qué hora juega Perú vs México HOY: partido amistoso en Nueva Jersey por fecha FIFA 2026

Magaly Medina cuenta qué habló con Sir Winston tras su encuentro en Sevilla: “Le desea lo mejor a Sheyla”

La conductora de ATV explicó por qué compartió con la expareja de Sheyla Rojas y reveló qué le comentó el empresario mexicano sobre su actual vínculo con la modelo

Magaly Medina cuenta qué habló con Sir Winston tras su encuentro en Sevilla: “Le desea lo mejor a Sheyla”

A qué hora juega Brasil vs Australia HOY: segundo amistoso entre selecciones por fecha FIFA 2026

El empate 1-1 del viernes en Townsville dejó a ambas selecciones con cuentas pendientes: Australia rozó la victoria y Brasil la salvó sobre la bocina. Cuatro días después, el Suncorp Stadium de Brisbane será el escenario de la revancha

A qué hora juega Brasil vs Australia HOY: segundo amistoso entre selecciones por fecha FIFA 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Exministro Rafael Rey sería enviado como embajador a España, desliza canciller Carlos Espá: “Vamos a esperar unos días”

Exministro Rafael Rey sería enviado como embajador a España, desliza canciller Carlos Espá: “Vamos a esperar unos días”

Roberto Sánchez afirma que pedido de facultades de Keiko Fujimori es un “mamarracho” que “no se ajusta a la Constitución”

Miguel Torres, alarmado por negativa a facultades legislativas: “Correspondía debatir, ajustar y decidir, no rechazar todo”

Comisión de Constitución recomienda no aprobar pedido de facultades al Gobierno de Keiko Fujimori y enviarlo al archivo, según predictamen

EE.UU. retiró la visa al juez peruano Juan Carlos Núñez Matos: el magistrado falló a favor de régimen chino en caso del puerto de Chancay

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina cuenta qué habló con Sir Winston tras su encuentro en Sevilla: “Le desea lo mejor a Sheyla”

Magaly Medina cuenta qué habló con Sir Winston tras su encuentro en Sevilla: “Le desea lo mejor a Sheyla”

Magaly Medina enfrenta sentencia de Cuto Guadalupe y anuncia que irá a segunda instancia: “No cantes victoria”

Magaly Medina es condenada en primera instancia por difamación agravada y deberá pagar S/200 mil de reparación civil

Grupo 5 anunció ‘streaming party’ con el BTS Fanclub oficial este 30 de septiembre: “Vamos a pasarla muy chévere”

Magaly Medina revela el tierno vínculo que tiene con Antoñito, hijo de Sheyla Rojas, y sorprende con mensaje: “Con mi guapo sobrino”

DEPORTES

Dónde ver Brasil vs Australia HOY: canal tv online del segundo amistoso entre ambos equipos por fecha FIFA 2026

Dónde ver Brasil vs Australia HOY: canal tv online del segundo amistoso entre ambos equipos por fecha FIFA 2026

Alineaciones de Perú vs México HOY: posibles titulares del partido amistoso en Nueva Jersey por fecha FIFA 2026

A qué hora juega Perú vs México HOY: partido amistoso en Nueva Jersey por fecha FIFA 2026

A qué hora juega Brasil vs Australia HOY: segundo amistoso entre selecciones por fecha FIFA 2026

El llamado de Ricardo Gareca a las autoridades peruanas: “Por el momento no hay una política deportiva, abran los ojos”