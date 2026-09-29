Magaly Medina cuestiona relación de Sheyla Rojas y Joaquín Ramírez: “Sigo pensando que hay un contrato de marketing”

Magaly Medina analiza la sorpresiva relación entre la modelo Sheyla Rojas y el político Joaquín Ramírez. ¿Es un romance genuino o una movida de marketing para su campaña a la gobernatura de Cajamarca? atv/ Magaly TV La Firme

Guardar

Magaly Medina volvió a poner bajo la lupa la relación sentimental entre Sheyla Rojas y Joaquín Ramírez, luego de observar las recientes apariciones públicas de ambos. La conductora de ‘Magaly TV, La Firme’ analizó la manera en que el candidato y la exchica reality interactúan frente a las cámaras y manifestó sus dudas sobre la naturaleza del romance.

Durante su comentario, la periodista sostuvo que existe una diferencia evidente entre la actitud que muestra Sheyla Rojas y la de Joaquín Ramírez cuando aparecen juntos. Mientras la modelo se mostraría más efusiva y utilizaría expresiones cariñosas para referirse al político, Magaly consideró que él mantiene una actitud más distante.

PUBLICIDAD

A partir de esa observación, la conductora volvió a plantear una hipótesis que ya había mencionado anteriormente: que el vínculo podría formar parte de una estrategia de exposición pública relacionada con la campaña electoral. Magaly fue enfática al señalar: “Sigo pensando que hay un contrato de marketing”.

Magaly Medina responde tras condena de Cuto Guadalupe: “La Justicia tendría que tener un poco de discernimiento”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina analiza el romance de Sheyla Rojas y Joaquín Ramírez

El vínculo entre Sheyla Rojas y Joaquín Ramírez ha llamado la atención debido a que ambos han aparecido públicamente mostrando cercanía. Sin embargo, para Magaly Medina, las imágenes no necesariamente reflejan una relación sentimental tal como la presentan.

La conductora sostuvo que la actitud corporal del candidato le genera dudas. En particular, hizo referencia a la forma en que reacciona cuando Sheyla se acerca o lo abraza durante sus apariciones. “Él ni siquiera levanta un brazo cuando ella lo abraza. No hay una mirada de admiración”, señaló Magaly Medina durante su análisis.

PUBLICIDAD

Magaly Medina responde tras condena de Cuto Guadalupe: “La Justicia tendría que tener un poco de discernimiento”. Captura: Magaly TV La Firme.

La diferencia entre la actitud de Sheyla Rojas y Joaquín Ramírez

Uno de los principales puntos mencionados por Magaly Medina fue la diferencia entre las expresiones de afecto que muestran los dos protagonistas.

Según la periodista, Sheyla Rojas sería quien manifiesta de manera más abierta su entusiasmo por la relación. La modelo incluso utilizaría constantemente la palabra “amor” para referirse a Joaquín Ramírez. “Ella lo llama amor todo el día, pero él parece estar jugando un papel”, sostuvo la conductora.

La frase resume la interpretación que Magaly hizo sobre la dinámica pública de la pareja. Mientras Sheyla se mostraría cariñosa y expresiva, la periodista percibiría en Joaquín una actitud más contenida.

PUBLICIDAD

No obstante, esa lectura corresponde a la apreciación de la conductora a partir de las imágenes y apariciones que ha comentado. El lenguaje corporal por sí solo no permite establecer de manera concluyente cuáles son los sentimientos o las intenciones privadas de una persona, por lo que la interpretación de Magaly se mantiene dentro del terreno de la opinión televisiva.

Magaly Medina cuenta qué habló con Sir Winston tras su encuentro en Sevilla: “La relación terminó de lo más amable”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Sigo pensando que hay un contrato de marketing”

La frase que marcó el comentario de Magaly Medina fue su reiteración de la hipótesis de que el romance podría tener un componente promocional. “Sigo pensando que hay un contrato de marketing”, afirmó.

Con esta declaración, la periodista insistió en una interpretación que ya había expresado previamente sobre la relación entre Sheyla Rojas y Joaquín Ramírez.

Magaly Medina cuenta qué habló con Sir Winston tras su encuentro en Sevilla: “La relación terminó de lo más amable”. Captura: Magaly TV La Firme.

El lenguaje corporal de Joaquín Ramírez bajo la mirada de Magaly

El lenguaje corporal se convirtió en uno de los ejes del análisis de Magaly Medina. La conductora observó cómo Joaquín Ramírez responde cuando Sheyla Rojas busca mostrar cercanía frente a las cámaras. “Él ni siquiera levanta un brazo cuando ella lo abraza”, manifestó.

PUBLICIDAD

Para Magaly, ese tipo de reacción resulta significativa porque considera que la reciprocidad en los gestos puede evidenciar el grado de conexión entre dos personas. A ello sumó otra observación: “No hay una mirada de admiración”. La conductora también sostuvo que la química entre dos personas puede ser perceptible sin que necesariamente tengan que hablar de su relación.

Magaly Medina cuenta qué habló con Sir Winston tras su encuentro en Sevilla: “La relación terminó de lo más amable”. Captura: Magaly TV La Firme.