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Fernanda Pinto brilla en el debut de Perú: fue la máxima anotadora en el triunfo ante Túnez por el Mundial Sub 17 de Vóley 2026

La atacante de la Universidad San Martín firmó una actuación consagratoria en la comuna de San Felipe para comandar el victorioso estreno de la selección nacional en la justa internacional

Fernanda Pinto se erigió como la jugadora más valiosa del equipo peruano en el debut en el Mundial Sub 17.
Fernanda Pinto se erigió como la jugadora más valiosa del equipo peruano en el debut en el Mundial Sub 17. Crédito: Instagram USMP.
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Perú comenzó con el pie derecho su participación en el Mundial Sub 17 de vóley y lo hizo con una actuación colectiva en la que Fernanda Pinto se llevó todos los reflectores. La selección nacional derrotó por 3-0 a Túnez en su estreno en la competencia internacional, pero detrás de la victoria hubo una protagonista indiscutible: la atacante de la Universidad San Martín.

La arequipeña de apenas 16 años respondió a la confianza del comando técnico de Marcello Bencardino y asumió la responsabilidad ofensiva en los momentos más importantes del encuentro. Pinto terminó el partido con 17 puntos, cifra que la convirtió en la máxima anotadora del compromiso y en una de las principales razones por las que la ‘bicolor’ pudo superar a un complicado conjunto tunecino.

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Su producción fue bastante completa. La punta consiguió 14 puntos de ataque, dos mediante bloqueo y uno directamente desde el servicio, demostrando que puede aportar en distintas facetas del juego. Más allá de sus números, su presencia fue especialmente importante cuando Perú necesitó encontrar soluciones para destrabar un partido que, durante los dos primeros sets, fue mucho más parejo de lo que podría sugerir el 3-0 final.

Tabla de máximas anotadoras en el Perú vs Túnez por primera fecha del Mundial Sub 17.
Tabla de máximas anotadoras en el Perú vs Túnez por primera fecha del Mundial Sub 17. Crédito: Live Center FIVB.

Perú requería de su mejor elemento

El debut mundialista exigía personalidad y Pinto no se escondió. La jugadora de la Universidad San Martín fue una de las principales alternativas ofensivas del equipo peruano y sostuvo buena parte del peso del ataque nacional durante los pasajes más complicados.

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Perú se adjudicó el primer set por 25-21, con Pinto apareciendo en momentos importantes para evitar que Túnez pudiera tomar el control. El cuadro africano mostró resistencia y consiguió mantenerse cerca durante buena parte de la manga, pero la ‘bicolor’ encontró en sus atacantes las respuestas necesarias para adelantarse.

El segundo parcial fue todavía más exigente. Túnez elevó su nivel y llevó el marcador hasta una definición cerrada, pero las dirigidas por Bencardino lograron imponerse por 26-24. Allí también resultó fundamental la capacidad de Perú para mantener la calma y resolver los puntos de mayor presión.

El cuadro peruano se impuso 25-14 a las tunecinas y se llevaron sus primeros tres puntos - Crédito: Latina.

Con el 2-0 en el marcador, la selección nacional encontró mayor tranquilidad en el tercer set. Perú comenzó a imponer condiciones y terminó sentenciando el encuentro con un contundente 25-14, sellando una victoria que le permite iniciar el Mundial con buenas sensaciones.

Pinto, naturalmente, no estuvo sola. Tamara Galdós aportó 11 puntos y también tuvo una participación importante en el triunfo peruano. A ellas se sumaron Kiara Lazo y Nahir Cueva, ambas con nueve unidades, quienes contribuyeron para que la ofensiva nacional tuviera diferentes alternativas.

En el fondo de la cancha también hubo actuaciones destacadas. La armadora Ana Marcela Manrique y la líbero Vannia Adrianzén cumplieron una labor importante en recepción, defensa y armado de las jugadas, permitiendo que Perú pudiera reconstruir sus ataques y sostenerse en los momentos de mayor presión.

Mundial Sub 17 de Vóley 2026.
Tabla de posiciones del Grupo B del Mundial Sub 17 de Vóley 2026.

¿Cuándo vuelve a jugar Perú?

La selección peruana tendrá poco tiempo para celebrar, pues rápidamente deberá enfocarse en su siguiente desafío. El equipo de Marcello Bencardino enfrentará a Venezuela por la segunda jornada del Mundial Sub 17, en un duelo que tendrá un ingrediente especial por el antecedente reciente entre ambas selecciones.

El encuentro está programado para las 13:00 horas de Perú. Los aficionados podrán seguirlo a través de Latina, que transmitirá los partidos de la ‘bicolor’ durante el torneo, tanto por señal abierta como mediante su página web y aplicación oficial.

Asimismo, el compromiso estará disponible en VBTV, plataforma oficial de streaming de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB), que ofrece los partidos del Mundial Sub 17 mediante una suscripción mensual de 9,99 dólares.

Perú vs Venezuela: día, hora y canal TV del partido de la ‘bicolor’ por fecha 2 del Mundial Sub 17 de Vóley 2026.
Perú vs Venezuela: día, hora y canal TV del partido de la ‘bicolor’ por fecha 2 del Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Crédito: Instagram FPV.

El duelo ante Venezuela será también una oportunidad de revancha para las peruanas. Ambos equipos se enfrentaron en las semifinales de la Copa Panamericana Sub 17, disputada en mayo en Tegucigalpa, Honduras, y aquella vez las venezolanas se impusieron por 3-0.

Ahora, con Fernanda Pinto como una de las principales cartas ofensivas y después de un estreno victorioso, Perú buscará repetir la historia positiva de su debut y dar otro paso hacia las siguientes fases del Mundial.

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