Dónde ver Brasil vs Australia HOY: canal tv online del segundo amistoso entre ambos equipos por fecha FIFA 2026

Dónde ver Brasil vs Australia por amistoso FIFA 2026.

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Brasil y Australia se enfrentarán hoy, martes 29 de setiembre, en el Suncorp Stadium de Brisbane, en el segundo amistoso que disputarán durante la actual fecha FIFA. El encuentro reúne a dos selecciones que regresan a la actividad después de sus eliminaciones en el Mundial 2026.

El primer cruce entre ambos en este parón de selecciones ocurrió hace cuatro días y dejó señales distintas para ambos por el empate 1-1. La revancha permitirá medir la reacción de la ‘canarinha’ después de un rendimiento que no logró imponerse pese a contar con varias figuras en ataque.

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Dónde ver Brasil vs Australia, segundo amistoso por fecha FIFA 2026

Las selecciones de Brasil y Australia se medirán este martes 29 de setiembre en el Suncorp Stadium de Brisbane, en un amistoso incluido en la fecha FIFA. En el país de la samba, el encuentro se podrá ver por Globo y SporTV. En suelo australiano, la transmisión estará a cargo de Network 10 y Paramount+.

Carlo Ancelotti busca que Vinicius Jr. eleve su nivel en la selección de Brasil en medio de las dudas en Real Madrid. - créditos: REUTERS/Amanda Perobelli

La selección brasileña afronta el partido con la obligación de encontrar respuestas tras una Copa del Mundo que terminó antes de lo previsto. Y es que quedó eliminado en los octavos de final, luego de perder 2-0 ante Noruega, resultado que representó su salida más temprana del torneo desde Italia 1990.

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En esta ocasión, el técnico Carlo Ancelotti convocó a varios jugadores que no integraron el grupo mundialista, dentro de un proceso de renovación con la mirada puesta en la Copa América de 2028 y el Mundial de 2030.

La lista brasileña sufrió dos bajas por lesión antes de los compromisos en Australia. El lateral Wesley quedó fuera y Vanderson ocupó su lugar, mientras que el delantero Joao Pedro fue reemplazado por el mediocampista Matheus Martinelli.

Por su parte, la selección de Australia llega a Brisbane después de completar una actuación competitiva en la Copa del Mundo. El equipo dirigido por Tony Popovic avanzó desde la fase de grupos y terminó segundo detrás de Estados Unidos, con cuatro puntos. La campaña de los ‘socceroos’ acabó en la ronda de 32 frente a Egipto. Tras igualar 1-1, perdió 4-2 en la definición por penales y quedó eliminada.

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La Federación de Fútbol de Australia señaló que el seleccionado terminó en el puesto 22 entre las 48 participantes, actuación que representó la tercera ocasión en que el país alcanzó una instancia de eliminación directa en los Mundiales.

El entrenador de 53 años eligió una convocatoria con cambios importantes para la serie ante Brasil. Entre los convocados aparecen siete futbolistas que todavía no habían debutado con la selección absoluta, una señal del recambio que pretende consolidar el técnico.

El delantero Nestory Irankunda de 20 años forma parte del recambio generacional de la selección de Australia. - créditos: Socceroos

Historial de enfrentamientos

Brasil y Australia se han enfrentado en nueve oportunidades a lo largo del fútbol internacional. Y el balance general le da la ventaja a la ‘canarinha’ al sumar seis triunfos contra una de los ‘socceroos’ y dos empates.

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La última contienda sucedió el 25 de setiembre de este año. El North Queensland Stadium fue testigo de un empate 1-1 con los goles de Nestory Irankunda y Rayan.

Goles y resumen del empate 1-1 en territorio australiano. (Video: Football Australia)

Horarios del Brasil vs Australia, segundo amistoso por fecha FIFA 2026

El partido entre Brasil y Australia comenzará a las 05:00 horas en Perú, Ecuador y Colombia. En Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Miami), el inicio está previsto para las 06:00 horas.

En Brasil, Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay, el encuentro se disputará desde las 07:00 horas. En México, arrancará a las 04:00 horas; en España, a las 12:00 horas; y en Australia, a las 20:00 horas.

Brasil vs Australia: posibles alineaciones

Brasil: Otávio, Vanderson, Jair Cunha, Gabriel Magalhaes, Mauro Júnior, Danilo, Bruno Guimaraes, Gabriel Bontempo, Rayan, Raphinha y Vinicius Jr. DT: Carlo Ancelotti

Australia: Paul Izzo, Lucas Herrington, Harry Souttar, Alessandro Circati, Aziz Behich, Connor Metcalfe, Aiden O’Neill, Nestory Irankunda, Jackson Irvine, Eli Adams y Tete Yengi. DT: Tony Popovic

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