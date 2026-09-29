Jorge Fossati sostuvo fuerte cruce con Gonzalo Núñez por un episodio puntual del inicio de su periplo con Perú: “Usted sigue jodie*** con Italia”

Jorge Fossati sostuvo un fuerte mano a mano con Gonzalo Núñez en una entrevista digital. - Crédito: Difusión

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“Usted sigue jodie*** con Italia”. Con esa frase malsonante, Jorge Fossati ha reaparecido en una entrevista con Gonzalo Núñez en el programa ‘Embasados’ para recordar distintas etapas de su paso como entrenador en Perú, aunque el tema que suscitó incomodidad partió de aquel amistoso trunco contra Italia cuando daba inicio a su era como líder de la selección nacional.

Durante el diálogo, Fossati ofreció su punto de vista acerca de las planificaciones contra rivales de mayor jerarquía en medio del arranque de un nuevo proceso: “Con jugadores que recién se van integrando a la selección por primera vez, para qué enfrentarte a rivales que vienen armados hasta los dientes”.

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Jorge Fossati intentó encauzar el problema de la selección peruana en las Eliminatorias 2026, pero falló en el intento. - Crédito: FPF

Al escuchar esa argumentación, Gonzalo Núñez trajo a colación el partido trunco con el tetracampeón del mundo, lo que terminó por colmarle la paciencia al veterano director técnico. “¿Estamos hablando de Perú o Italia? Usted insiste en algo que no existía”.

La renuencia del periodista se mantuvo, originando que Jorge Fossati empezara a perder la paciencia. Ante la necedad, el uruguayo exhortó a que “llame ahora a Juan Carlos Oblitas; entonces para que me entrevista. Le digo que es mentira y sigue jodie***, llame al técnico de Italia”.

Todo esto cuando el periodista le recordó la polémica sobre el supuesto partido entre Perú e Italia - Crédito: Embasados.

“Alguien me sobrestimó”

A la llegada de Jorge Fossati a la selección peruana, sucediendo a Juan Reynoso después de un arranque lastimero, la Federación Peruana de Fútbol manejaba la posibilidad de un amistoso con un rival de enjundia como Italia, pero jamás se cristalizó a través de un documento.

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Así lo explicó el artífice del tricampeonato de Universitario en un mano a mano con Infobae en febrero del 2024: “Creo que alguien me sobrestimó y pensó que yo tengo el poder de venir a la Federación y de un día para el otro hacer de caer contratos [...] Hay personas que viven de la discusión, la polémica, el escándalo y es lo que buscan todos los días”.

Jorge Fossati, de 71 años, asumió las riendas de la selección peruana en reemplazo de Juan Reynoso. - Crédito: Paula Elizalde / Infobae Perú.

“No había ningún contrato firmado. Le pedí a la Federación, desde el primer día que firmé contrato, y que estaba el presidente y Juan Carlos Oblitas, qué partidos amistosos tenían previstos para marzo, ‘Ahí ya están, no, no están cerrados’ [contestaron]. Bien, entonces lo que les pido es que sean rivales sudamericanos y/o centroamericanos”, complementó.

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Cumplido los requerimientos de Jorge Fossati, el seno de la FPF impulsó dos juegos de exhibición contra elencos de la CONCACAF. El debut fue auspicioso frente a Nicaragua y después se repitió el buen papel contra República Dominicana.

La selección peruana venció 2-0 a Nicaragua en partido amistoso por fecha FIFA.

Fossati, proceso fallido

Por el mal inicio de la selección peruana en las Eliminatorias 2026, ubicándose en la última casilla con un punto posible de 18 en seis partidos disputados, el directorio de la FPF decidió cortar el proceso de Juan Reynoso y designar a Jorge Fossati como su reemplazo.

Aunque sus primeros ensayos fueron positivos, a la hora de la verdad se atestiguó un rotundo fracaso. Prueba de ello fue la avergonzante eliminación de la Copa América 2024 en Fase de Grupos, ubicándose último con solo una unidad cosechada.

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Jorge Fossati dirigió a Perú por 6 partidos en las Eliminatorias 2026. - Crédito: AP

Meses más tarde llegaron las Clasificatorias Sudamericanas, donde el rendimiento de la ‘blanquirroja’ dejó mucho que desear. En seis duelos dirigidos, Fossati solo ganó uno, empató dos y perdió el resto.

Por más que el ‘Nonno’ tenía fe en revertir la situación, la Federación Peruana de Fútbol determinó dar por terminado el vínculo y así separarlo del cargo.