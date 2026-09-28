Grupo 5 anunció ‘streaming party’ con el BTS Fanclub oficial este 30 de septiembre: “Vamos a pasarla muy chévere”

El cantante Christian Yaipén anuncia una fiesta de reproducción dedicada al grupo surcoreano BTS para la comunidad de seguidores en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Christian Yaipén, vocalista principal y uno de los dueños de Grupo 5, sorprendió a los ARMY peruanos al sumarse a la expectativa que existe por el regreso de BTS al país. El cantante envió un mensaje dirigido a los seguidores de la agrupación surcoreana para invitarlos a participar en un streaming party organizado por BTS Fan Club, actividad que se realizará este miércoles 30 de septiembre desde las 7 de la noche.

El anuncio ocurre a pocos días de las presentaciones que BTS tiene programadas en Lima, por lo que la actividad servirá como una antesala para los fanáticos que esperan reunirse y disfrutar de la música del grupo antes de sus conciertos. Yaipén, además, confirmó que él también tiene previsto acudir a estas presentaciones, aumentando la expectativa alrededor de su participación en la celebración preparada para los ARMY.

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“Hola, armys, ¿cómo están? Quiero invitarlos a un streaming party este miércoles 30 de septiembre a partir de las siete de la noche”, expresó el cantante al iniciar su mensaje.

¡Hola Armys! Los invito a una increíble Streaming Party este miércoles 30 de septiembre a las 7 de la noche. Disfrutaremos de los mejores éxitos de BTS y habrá muchas sorpresas y regalos. Un evento organizado por BTS Fanclub y sus amigos del Grupo 5. TikTok Grupo 5.

Christian Yaipén invita a los ARMY al streaming party de BTS

El vocalista de Grupo 5 explicó que el encuentro estará organizado por BTS Fan Club y que tendrá como principal atractivo la música de la agrupación surcoreana. La jornada estará dedicada a escuchar algunos de sus temas más conocidos y también canciones de su nuevo álbum.

“Va a ser un streaming party organizado por BTS Fan Club. Vamos a pasarla muy chévere, vamos a disfrutar de los mejores éxitos de BTS, de su nuevo álbum”, señaló.

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De esta manera, el evento se plantea como una reunión para los fanáticos que quieren compartir su afición por BTS antes de los conciertos. La propuesta combina la reproducción de música con un espacio de encuentro entre seguidores, algo que cobra especial relevancia ante la cercanía de las presentaciones de la agrupación en Lima.

Yaipén también utilizó su mensaje para adelantar que la actividad tendrá diferentes elementos preparados para los asistentes. El cantante pidió a los ARMY comenzar a prepararse para lo que ocurrirá durante la jornada.

“Vamos calentando motores porque ya se vienen estas presentaciones, las cuales yo también voy a ir, por si acaso”, manifestó.

Christian Yaipén invita a los ARMY al streaming party de BTS y confirma que irá a sus conciertos en Lima. Captura: TikTok.

El streaming party tendrá sorpresas y regalos

Uno de los detalles que Christian Yaipén quiso destacar fue que los organizadores han preparado diferentes sorpresas para los fanáticos. El artista dejó en suspenso parte de lo que ocurrirá durante la actividad antes de revelar que habrá regalos.

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“Y tengo algo que contarles”, anunció. Luego agregó: “Van a haber muchas sorpresas, muchos regalos en este streaming party organizado por BTS Fan Club”.

Christian Yaipén invita a los ARMY al streaming party de BTS y confirma que irá a sus conciertos en Lima. Captura: TikTok.

Grupo 5 también estará presente en la celebración

Christian Yaipén también confirmó que no estará solo durante la actividad. El vocalista señaló que estará acompañado por personas cercanas a Grupo 5, agrupación de la que forma parte. “Y obviamente con sus amigos de Grupo Cinco vamos a estar presentes”, indicó.

La presencia de integrantes o amigos de Grupo 5 incorpora un elemento particular a una actividad dedicada principalmente a la música de BTS. El encuentro permitirá que los asistentes compartan una jornada musical en la que también estarán vinculados representantes de una de las agrupaciones peruanas más conocidas.

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Yaipén destacó que el repertorio estará pensado para los seguidores que participen del encuentro. “Vamos a escuchar y disfrutar muy buena música, un repertorio hecho para nosotros, los fanáticos”, afirmó.

El cantante Christian Yaipén anuncia una fiesta de reproducción dedicada al grupo surcoreano BTS para la comunidad de seguidores en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

BTS se prepara para sus conciertos en Lima en octubre

El anuncio de Christian Yaipén llega pocos días antes de las presentaciones de BTS en Lima. La agrupación tiene programados tres conciertos en el Estadio San Marcos: 7, 9 y 10 de octubre de 2026.

La cercanía de estas fechas ayuda a entender la referencia del cantante cuando pidió a los ARMY “calentar motores”. El streaming party del 30 de septiembre se realizará apenas una semana antes del primero de los conciertos programados en Lima.

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De acuerdo con la información reportada sobre el ‘ARIRANG World Tour 2026’, el espectáculo combina canciones del nuevo material de BTS con algunos de los temas que forman parte de la trayectoria del grupo.

El repertorio reportado para la gira incluye:

‘Into the Sun’

‘Please’

‘I Need U’

‘Mikrokosmos’

‘Dynamite’

‘Butter’

‘Come Over’

‘IDOL’

‘Body to Body’

‘Fire’

‘FYA’

‘MIC Drop’

‘Not Today’

‘NORMAL’

‘2.0’

‘Merry Go Round’

‘SWIM’

‘FAKE LOVE’

‘Like Animals’

‘They don’t know ’bout us’

‘Run BTS (remix)’

‘Aliens’

‘Hooligan’

Christian Yaipén invita a los ARMY al streaming party de BTS y confirma que irá a sus conciertos en Lima. Captura: TikTok.

Este setlist corresponde a lo reportado para la gira y sirve como referencia de lo que los ARMY pueden esperar en Lima, aunque la selección definitiva podría presentar modificaciones entre las distintas fechas.

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Entre las canciones más conocidas del repertorio aparecen ‘Dynamite’, ‘Butter’, ‘IDOL’, ‘Fire’, ‘MIC Drop’, ‘Not Today’, ‘FAKE LOVE’, ‘Mikrokosmos’, ‘I Need U’ y ‘Run BTS’, junto con los nuevos temas de la agrupación.

Christian Yaipén invita a los ARMY al streaming party de BTS y confirma que irá a sus conciertos en Lima. Captura: TikTok.

Christian Yaipén también espera los conciertos de BTS

El propio Christian Yaipén dejó claro que también forma parte de esa expectativa. En su mensaje, el cantante confirmó que asistirá a las próximas presentaciones, una declaración que compartió espontáneamente mientras invitaba a los ARMY al streaming party.

“Vamos calentando motores porque ya se vienen estas presentaciones, las cuales yo también voy a ir, por si acaso”, comentó.

Integrantes del club de fans de Jimin, PJmusas, posan al aire libre con camisetas negras, artículos temáticos del cantante y la bandera de Perú. (Paula Arias)

¿Cuándo será el streaming party de BTS Fan Club?

Según la invitación realizada por Christian Yaipén, el streaming party será este miércoles 30 de septiembre desde las 7 de la noche. La actividad es organizada por BTS Fan Club y contará con música de BTS, canciones de su nuevo álbum, sorpresas y regalos.

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Además, Yaipén confirmó que estará presente junto con sus “amigos de Grupo Cinco”, mientras que los asistentes podrán disfrutar de un repertorio preparado especialmente para los fanáticos. El cantante cerró su mensaje con un saludo dirigido a los ARMY. “Un abrazo. Nos vemos”, expresó

Los siete integrantes de la banda surcoreana BTS posan vestidos de traje formal para una imagen promocional de su gira mundial.