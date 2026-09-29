El Niño Costero se prolongaría hasta el otoño de 2027: ENFEN prevé más lluvias y calor récord en la costa

Las precipitaciones en la costa norte y central superarán sus valores habituales durante el trimestre de octubre a diciembre.

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El escenario de El Niño Costero se extendería más allá del verano. La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) informó que el evento se prolongaría hasta el otoño de 2027, aunque su intensidad disminuiría progresivamente después de los primeros meses del próximo año.

Según el nuevo comunicado oficial, el calentamiento del mar en la región Niño 1+2 —ubicada frente a las costas de Perú y Ecuador— mantendría una magnitud extraordinaria hasta enero de 2027. En el Pacífico ecuatorial central, correspondiente a la región Niño 3.4, El Niño conservaría una magnitud muy fuerte durante el mismo periodo.

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La calificación de “extraordinario” se refiere específicamente a la magnitud del calentamiento del mar y no significa, por sí sola, que las lluvias o impactos vayan a reproducir exactamente lo ocurrido durante episodios históricos como los de 1982-1983 o 1997-1998.

Sin embargo, el escenario oceánico sí aumenta la preocupación por lo que pueda ocurrir durante los próximos meses, cuando Perú ingrese al periodo de mayores precipitaciones.

La temperatura del agua en el litoral peruano alcanzó valores de hasta 7 °C por encima de lo normal durante las últimas semanas. (Colin McCarthy)

Costa norte y central tendrían lluvias superiores a lo normal

Para el trimestre de octubre a diciembre, el ENFEN prevé precipitaciones por encima de sus valores habituales en la costa norte, costa central y los valles de la vertiente occidental andina norte. También advierte que pueden presentarse episodios puntuales de lluvias de moderada a fuerte intensidad, principalmente en el norte del país.

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Estas condiciones podrían incrementar los caudales por encima de sus valores habituales en los ríos Tumbes, Chira, Piura, La Leche y Jequetepeque, de acuerdo con la evaluación de la comisión.

El escenario se prolongaría durante el verano. Para los primeros meses de 2027 se esperan lluvias superiores a lo normal en la costa norte, costa central y sierra norte occidental.

Los caudales de los ríos Tumbes, Chira, Piura, La Leche y Jequetepeque registrarán un incremento por encima de su promedio habitual.

Senamhi: las lluvias más intensas podrían concentrarse desde diciembre

Horas antes de conocerse el nuevo comunicado del ENFEN, Grinia Ávalos, jefa del Senamhi, había advertido que el país recién está ingresando al periodo lluvioso y que los meses de mayor atención serán diciembre, enero, febrero y marzo.

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“Estamos apenas al inicio del periodo de lluvias”, señaló. Según explicó, el máximo de precipitaciones en Perú se concentra habitualmente durante esos meses y coincidirá esta vez con un mar considerablemente más cálido.

Ávalos indicó que entre diciembre, enero y febrero podrían registrarse los mayores acumulados de lluvia, especialmente en las zonas que históricamente han sido afectadas por El Niño.

“Prevemos que entre diciembre, enero, febrero podrían darse los máximos acumulados”, sostuvo la especialista.

Grinia Ávalos, jefa del SENAMHI, explica que el Perú enfrentará un Fenómeno El Niño de magnitud extraordinaria a fuerte, con un periodo máximo de lluvias entre diciembre y marzo. Se pronostican precipitaciones muy por encima de lo normal en la costa norte, desde Tumbes hasta Ica. | Canal N

Consultada sobre la posibilidad de que las lluvias superen los valores registrados durante los últimos episodios, recordó que durante El Niño de 1997-1998 llegaron a observarse acumulados de hasta 250 milímetros en pocas horas. La referencia corresponde a un antecedente histórico y no implica que ese mismo volumen vaya a repetirse necesariamente durante este evento.

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Ávalos explicó que la combinación de un mar cálido y una atmósfera inestable favorece la formación de tormentas, y señaló que estos episodios podrían presentarse con mayor frecuencia e intensidad a partir de diciembre.

De acuerdo con el pronóstico del Senamhi citado por la funcionaria, las lluvias más intensas se concentrarían principalmente desde Tumbes hasta Ica, dentro de las zonas que tradicionalmente reciben una mayor influencia de El Niño.

El Senamhi prevé los mayores acumulados de lluvia entre diciembre y febrero en zonas afectadas históricamente.

Mientras el norte tendría más lluvias, otras regiones podrían enfrentar déficit

El panorama no será igual en todo el territorio. El ENFEN proyecta que la sierra sur y la Amazonía mantendrían precipitaciones y caudales entre normales e inferiores a sus promedios, mientras que en la región hidrográfica del lago Titicaca se esperan caudales por debajo de lo habitual.

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Ávalos también advirtió sobre esta diferencia. Según explicó, mientras El Niño Costero favorecería lluvias intensas principalmente en el norte y parte de la costa, la evolución de El Niño en el Pacífico central podría generar irregularidad de precipitaciones en sectores de la sierra central, sierra sur y Amazonía.

La especialista incluso mencionó la posibilidad de escenarios de sequía en algunas zonas, con impactos distintos a los que podrían observarse en la costa norte.

FOTO DE ARCHIVO. El pronóstico de la comisión añade que la cuenca del Titicaca tendría aportes hídricos bajo sus valores habituales y que la variabilidad podría derivar en sequías en algunos sectores del territorio. REUTERS/Claudia Morales/Archivo

La costa podría registrar nuevos récords de temperatura

Las lluvias no son el único efecto previsto. ENFEN señala que las temperaturas del aire se mantendrían muy por encima de sus valores habituales a lo largo de toda la costa peruana, con una alta probabilidad de que se produzcan nuevos récords térmicos.

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El calentamiento del mar también modificaría temporalmente la distribución de algunas especies. Para las próximas semanas se espera mayor disponibilidad de bonito y especies asociadas a aguas ecuatoriales, así como la presencia más cercana a la costa de perico, barrilete, melva y atún aleta amarilla.

Las temperaturas del aire se mantendrán elevadas en la costa peruana con probabilidad de nuevos récords térmicos. Foto: Agencia Andina.

Ante este escenario, el ENFEN recomendó a autoridades y tomadores de decisiones considerar los escenarios de riesgo actualizados y los avisos meteorológicos para adoptar medidas de prevención y preparación. La comisión continuará monitoreando las condiciones oceánicas, atmosféricas e hidrológicas y anunció que su próximo comunicado será emitido el 15 de octubre de 2026.

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