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El llamado de Ricardo Gareca a las autoridades peruanas: “Por el momento no hay una política deportiva, abran los ojos”

El exDT de la blanquirroja observó el partido entre Juan Aurich y Juventud Santo Domingo y usó el deterioro del campo de juego como evidencia de una deuda del Estado que, según él, nadie termina de saldar

El exentrenador de la selección sostuvo que existe potencial entre los jugadores locales, pero advirtió que ese talento se pierde sin planificación, apoyo institucional y un rumbo definido para el país (Paul Perez - Doble P)
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Ricardo Gareca, exentrenador de la selección peruana, visitó Chiclayo para presenciar el duelo entre Juan Aurich y Juventud Santo Domingo por la Liga 3 y aprovechó para lanzar un llamado urgente a las autoridades nacionales y regionales sobre el futuro del deporte en el país.

El ‘Tigre’ recorrió las instalaciones donde se disputó el partido y no ocultó su preocupación por las condiciones del campo. Para el técnico argentino, la cancha fue el símbolo más elocuente de una deuda histórica del Estado con el deporte peruano: sin inversión, sin rumbo y sin políticas claras, el talento de los jóvenes se diluye antes de llegar a florecer.

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Gareca hizo un llamado directo al nuevo gobierno para que trace un camino concreto hacia el desarrollo deportivo en todas las disciplinas y en todas las regiones del país.

La cancha como espejo de una deuda histórica

Ricardo Gareca – Selección Peruana – Juan Aurich – Perú – deportes – 28 septiembre
El estado del campo de juego en Chiclayo llamó la atención de Ricardo Gareca, quien consideró que las condiciones dificultaron el partido y reflejan la necesidad de invertir en infraestructura deportiva. (Selección Peruana)

El partido entre Juan Aurich y Juventud Santo Domingo por la Fase Regional de la Liga 3 dejó más que un resultado sobre el césped. El estado del campo de juego en Chiclayo fue el primer tema que Ricardo Gareca abordó al término del encuentro, y lo hizo sin rodeos. Para el exDT de la selección peruana, las condiciones en que los futbolistas tuvieron que competir no son un accidente ni una excepción: son la consecuencia directa de años de abandono institucional.

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“Hoy es muy difícil jugar para los muchachos. En el estado que estaba el campo de juego era muy difícil jugar”, señaló Gareca ante la prensa deportiva presente en el estadio. El técnico reconoció que, pese a las dificultades del terreno, ambos equipos mostraron entrega y compromiso. Sin embargo, fue enfático en que eso no alcanza para disimular la realidad estructural que atraviesa el fútbol en las regiones: “Es importante invertir para que los jóvenes puedan jugar en mejores campos de juego. Se va a ver un mejor espectáculo”.

La presencia de una multitud chiclayana que arropó al equipo local fue, para Gareca, una señal de vitalidad que contrasta con la desidia de quienes tienen la responsabilidad de sostener el deporte. “La gente fue muy importante, el apoyo que recibió fue masivo”, destacó, y agradeció de manera personal el afecto que recibió de la afición de la región. “Muchísimas gracias por el afecto, por el cariño. La verdad que me siento muy agradecido”, expresó.

Un talento sin andamiaje institucional

Ricardo Gareca – Selección Peruana – Juan Aurich – Perú – deportes – 28 septiembre
Para Gareca, Perú cuenta con jugadores talentosos y creativos, aunque el desarrollo de ese potencial está condicionado por la falta de una política deportiva y un direccionamiento definido (Selección Peruana)

Consultado sobre el futuro del fútbol peruano, Gareca no dudó en reconocer el potencial del jugador local, pero condicionó ese optimismo a una variable que hoy, según él, brilla por su ausencia. “Hay, por supuesto, futuro, porque el peruano es muy talentoso, es muy creativo”, afirmó. Pero la frase que siguió fue la más contundente de la noche: “En la medida que lo apoyen y que haya una política deportiva... por el momento no la hay”.

La repetición no fue casual. Gareca subrayó esa ausencia como quien señala una herida que no cierra. Para el estratega, no se trata de una crítica nueva ni de una lectura coyuntural: “Esto es algo que venimos reclamando de hace tiempo. Perú necesita tener una política deportiva, un direccionamiento hacia dónde se quiere ir”. La Liga 3, con sus campos deteriorados y sus clubes de interior luchando por sobrevivir en condiciones precarias, fue para él la prueba más concreta de esa carencia.

El técnico no apuntó contra una gestión en particular, sino contra una ausencia que trasciende gobiernos. Lo que reclamó fue dirección: saber hacia dónde va el deporte peruano, con qué recursos y con qué horizonte. Sin eso, sostuvo, el talento individual de los jugadores no alcanza para sostener un proyecto colectivo.

Un llamado a las autoridades nacionales y regionales

Ricardo Gareca – Selección Peruana – Juan Aurich – Perú – deportes – 28 septiembre
El técnico argentino hizo un llamado al nuevo gobierno para establecer un direccionamiento deportivo que permita a los jóvenes de las regiones acceder a mejores oportunidades de desarrollo. (Selección Peruana)

La última parte de su intervención estuvo dirigida a un destinatario específico: el nuevo gobierno y las autoridades regionales. Gareca amplió el foco más allá del fútbol y habló del deporte en su conjunto, con una mención particular a las zonas del interior del país que, según su visión, concentran un potencial humano que hoy se desperdicia por falta de atención institucional.

“Supongo que debe haber grandes talentos acá en esta zona, muchísimos talentos, y que es un desperdicio si no se apuesta al deporte”, dijo, en referencia directa a la región de Amazonas y a otras zonas alejadas de los grandes centros urbanos. “En todas las disciplinas, no solamente en el fútbol. Cuando hablamos de deporte, es todas las disciplinas”.

El llamado fue directo y sin eufemismos: “Es necesario que las autoridades abran los ojos”. Gareca instó al nuevo gobierno a que defina un rumbo deportivo claro, que permita a los jóvenes de las distintas regiones del país acceder a oportunidades reales de desarrollo. “Ojalá que puedan las autoridades, y sobre todo este nuevo gobierno, darle la posibilidad de tener un direccionamiento deportivo”, concluyó.

La visita a Chiclayo dejó en evidencia que, para Ricardo Gareca, el problema del deporte peruano no es de talento sino de estructura. Y que mientras esa estructura no exista, cada partido jugado en una cancha en mal estado será, también, una oportunidad perdida.

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