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Christian Cueva sitúa en lo más alto a Ricardo Gareca y Jorge Fossati, antiguos seleccionadores de Perú: “Son zorros viejos”

El actual organizador del juego del Sport Boys ha encumbrado al ‘Tigre’ por la consideración hacia el factor humano y ha valorado que el ‘Flaco’ aún tenga la deferencia de seguir en contacto vía WhatsApp

Christian Cueva sacó su máximo potencial con Ricardo Gareca y recuperó su amor por el fútbol de la mano de Jorge Fossati. - Crédito: AFP / FPF / EFE
Christian Cueva sacó su máximo potencial con Ricardo Gareca y recuperó su amor por el fútbol de la mano de Jorge Fossati. - Crédito: AFP / FPF / EFE
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El éxito de Christian Cueva no puede entenderse sin la presencia de Ricardo Gareca. Cuando el mediocentro atravesaba el momento más álgido de su trayectoria, el argentino apostó por su convocatoria a la selección peruana, ignorando las críticas y cuestionamientos que provenían de simpatizantes enardecidos.

Aquella citación para la Copa América 2015 resultó un acierto y dio inicio a una trayectoria pletórica del ‘10’ con Perú por más de un lustro. Evocando esos momentos en una charla con ‘Al Volante’, el futbolista reconoció que la clave para una buena sinergia fue el trato del ‘Tigre’ con cada uno de los efectivos.

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Christian Cueva viene entrenando en Videna al mando de Jorge Fossati.
Christian Cueva retirándose de un partido, secundado por Ricardo Gareca. - Crédito: Andina

“Siempre voy a tener presente a Ricardo, porque ha sido de las personas que ha visto por el lado humano. Tal vez veías a un Cueva que la estaba rompiendo, pero con problemas [personales]. No ha sido sencillo”, reflexionó Christian.

Con Gareca a los mandos de Perú, el ‘Cholito’ fue una pieza significativa entre las Eliminatorias 2018 y 2022. Entremedias, formó parte de la expedición nacional que disputó el histórico Mundial de Rusia, aunque su participación se vio empañada por un penal errado en el debut contra Dinamarca.

Christian Cueva cuenta qué le dijo Ricardo Gareca trae el penal fallado en Rusia 2018 | YouTube / Enfocados

El apoyo de Fossati

Culminado el proceso de Ricardo Gareca, la Federación Peruana de Fútbol cerró un acuerdo con Juan Reynoso, quien duró apenas seis fechas clasificatorias por mal rendimiento. Con el puesto de seleccionador acéfalo, se inició una búsqueda para un reemplazo, el cual acabó siendo Jorge Fossati.

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Una de las primeras medidas del veterano entrenador uruguayo fue intentar recuperar a Christian Cueva, decisión que hasta el día de hoy mantiene muy presente el hombre del Sport Boys. “Ese es otro personaje, qué gran persona”, dijo.

Fossati confía en Cueva a pesar de su atribulado comportamiento. - Crédito: FPF
Fossati confío en Cueva a pesar de su atribulado comportamiento. - Crédito: FPF

Acto seguido, con una sonrisa que ocupó gran parte de su rostro, el ‘Cholito’ se refirió a Jorge Fossati y Christian Cueva como “zorros viejos” no solo por la experiencia contrastada, también por la manera en cómo han podido calar en los jugadores, haciendo mucho hincapié en el aspecto individual, comprendiendo que ese espacio es trascendental para dar pie a un desenvolvimiento adecuado.

Aunque si hay algo que hace más venerable a Fossati es su interés genuino por el presente de ‘Aladino’, quien no deja de sorprenderse por su actitud bienintencionada: “Hasta el día de hoy hablo con él. Me dijo que vaya para adelante. Me manda audios [diciéndome] ‘enano, dale boludo, sos un diferente’. Me quedaré con esos recuerdos”.

Firme deseo de seguir

Sostenido por esos mentores, Christian Cueva continuó con su carrera pese a las dificultades hasta convertirse en un jugador diferencial de Sport Boys. Su desempeño le permitió consolidarse dentro del equipo del Callao y asumir un papel determinante en la organización del juego.

Su jerarquía ha elevado el nivel interno del club y su capacidad para interpretar cada acción ofensiva resulta clave en la lucha por el Torneo Clausura 2026.

Christian Cueva exhorta a las autoridades de la Federación Peruana de Fútbol a no alterar el orden de la sede de la selección nacional. - Crédito: AFP
Christian Cueva exhorta a las autoridades de la Federación Peruana de Fútbol a no alterar el orden de la sede de la selección nacional. - Crédito: AFP

Por ese rendimiento, el nombre de Cueva comenzó a sonar como una alternativa para la selección peruana. El entrenador Mano Menezes todavía analiza la posibilidad de incluirlo en futuras convocatorias, sin una decisión definida hasta el momento.

Christian Cueva, en cualquier caso, mantiene su disposición para responder a los llamados de la ‘bicolor’, que se prepara para afrontar las Eliminatorias 2030.

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