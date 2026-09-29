Rescatan a 48 perros de un criadero clandestino en San Juan de Miraflores: hallaron canes con lesiones y signos de golpe de calor

Operativo: Serenazgo, PNP y áreas municipales de Salud y Fiscalización intervinieron un departamento del sexto piso en San Juan de Miraflores. Difusión

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Un operativo en San Juan de Miraflores permitió retirar a 48 perros de un inmueble utilizado como criadero clandestino. Los animales fueron encontrados dentro de un departamento ubicado en el sexto piso de un edificio del jirón Santiago Rodríguez, donde eran mantenidos para fines comerciales.

La intervención estuvo a cargo de agentes del serenazgo y efectivos de la Policía Nacional, con participación de las áreas municipales de Salud y Fiscalización. La mayoría de los animales rescatados pertenece a la raza bulldog.

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La revisión veterinaria detectó distintas afecciones en los canes. Algunos presentaban lesiones en la piel, uñas largas con sangrado, hongos y problemas en los ojos. La veterinaria municipal también reportó signos de golpe de calor en todos los animales atendidos.

Tras el operativo, los 48 perros fueron trasladados a la veterinaria municipal ubicada en la avenida Pedro Miotta. El caso también derivó en la detención de un hombre, quien fue llevado a una comisaría para las diligencias correspondientes.

Veterinaria detecta lesiones y signos de golpe de calor

48 perros rescatados: Los animales eran mantenidos en el inmueble, presuntamente como parte de una actividad de crianza con fines comerciales. Andina

Los especialistas que recibieron a los animales identificaron lesiones que requerían atención veterinaria. Entre los casos se encontraron hembras con heridas en el vientre y otros daños asociados a su condición reproductiva.

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Una de las especialistas de la veterinaria municipal explicó que varias hembras presentaban señales compatibles con numerosos partos. Según señaló, “todas tienen las mamas muy caídas y la vulva muy dañada”. La especialista agregó: “Aparentemente utilizaban a las hembras para que puedan reproducirse con fines comerciales”.

La atención también incluye a seis cachorros que permanecen en una incubadora. Dos de ellos se encuentran en mal estado, de acuerdo con la información proporcionada durante la intervención.

La alcaldesa de San Juan de Miraflores, Delia Castro Pichihua, declaró a TV Perú que algunos de los perros habrían sido sometidos a operaciones en la garganta para impedir que ladraran dentro del departamento.

Según la autoridad edil, el espacio donde permanecían los animales era reducido y los procedimientos buscaban evitar molestias a los vecinos. Castro Pichihua también señaló que varias hembras habrían sido sometidas a procedimientos para adelantar sus partos y acelerar la venta de los cachorros.

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Las consecuencias de estos procedimientos se observaron en algunas de las hembras, que presentaban heridas en el vientre y recibieron atención en la veterinaria municipal.

Respecto de los cachorros internados, la alcaldesa sostuvo: “Posiblemente los han hecho nacer antes de tiempo”.

Seis cachorros permanecen bajo atención veterinaria

Los seis cachorros permanecen bajo cuidado especializado dentro de una incubadora instalada en la veterinaria municipal de la avenida Pedro Miotta. Dos de ellos fueron reportados en condición delicada.

La atención forma parte de las labores que asumió el municipio tras el traslado de los 48 perros desde el inmueble intervenido. El establecimiento municipal recibió a los animales para evaluar las lesiones y afecciones detectadas durante el operativo.

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El rescate coincidió con la inauguración de la veterinaria municipal. La alcaldesa Castro Pichihua señaló que, durante su gestión, el distrito registra el rescate de más de 500 mascotas.

Los perros serán dados en adopción

48 perros rescatados: Los animales eran mantenidos en el inmueble, presuntamente como parte de una actividad de crianza con fines comerciales. Condiciones de salud: La veterinaria municipal detectó lesiones en la piel, uñas largas con sangrado, hongos, problemas oculares y signos de golpe de calor.

La Municipalidad de San Juan de Miraflores informó que los animales rescatados serán dados en adopción una vez que puedan continuar con este proceso tras la atención correspondiente.

El operativo contó con la participación de personal municipal de las áreas de Salud y Fiscalización, serenazgo y efectivos de la Policía Nacional. Un hombre fue detenido durante la intervención y trasladado a la comisaría.

La alcaldesa Castro Pichihua también señaló que “cuando se cría debe ser responsable y con amor porque se trata de seres vivos”.