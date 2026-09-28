Perú

Magaly Medina revela el tierno vínculo que tiene con Antoñito, hijo de Sheyla Rojas, y sorprende con mensaje: “Con mi guapo sobrino”

La conductora sorprendió al mostrar la cercana relación que mantiene con Antoñito, de 13 años, durante un almuerzo familiar en España junto a Alfredo Zambrano y su hija Silvana Zambrano

En una reveladora entrevista con Magaly Medina, Sheyla Rojas habla sobre la decisión de su hijo Antoñito de preferir vivir en España y cómo manejó que no quisiera pasar una Navidad con ella en México. Video: YouTube Magaly Medina Podcast
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Magaly Medina continúa compartiendo detalles de su viaje por España, donde se encuentra junto a su esposo Alfredo Zambrano y Silvana Zambrano, hija del abogado y actual hijastra de la conductora de ‘Magaly TV: La firme’. Durante su estadía en Sevilla, la presentadora volvió a llamar la atención en redes sociales al mostrar un momento familiar que compartió con Antoñito, hijo de Sheyla Rojas y Antonio Pavón.

La conductora publicó una fotografía en la que aparece junto al adolescente y acompañó la imagen con un mensaje que generó comentarios entre sus seguidores. Lejos de referirse a él únicamente por su nombre o como el hijo de sus conocidos, Medina utilizó un término mucho más cercano y lo presentó como su “guapo sobrino”.

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La particular manera de referirse al menor dejó entrever la relación de confianza y cariño que la presentadora ha desarrollado con él a lo largo del tiempo, especialmente por el vínculo que mantiene con su padre, Antonio Pavón, y por la cercanía familiar que existe con la familia de su esposo.

Tres personas están de pie en una calle empedrada entre edificios antiguos de piedra, sonriendo hacia el centro.
Magaly Medina y Sheyla Rojas posan junto al menor Antoñito en una calle histórica durante su recorrido por España. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Magaly Medina comparte momento familiar durante su viaje por Sevilla

La estadía de Magaly Medina en España ha estado acompañada de diferentes encuentros con personas cercanas. En esta oportunidad, la conductora participó de un almuerzo de camaradería en Sevilla en el que coincidió con Antonio Pavón, Joi Sánchez, Sir Winston y el cirujano Gustavo Salazar.

También estuvo presente Silvana Zambrano, hija de Alfredo Zambrano, quien mantiene una relación cercana con Magaly desde hace varios años. La presencia de ambas junto a Antoñito permitió que la conductora compartiera con sus seguidores una imagen de carácter más familiar.

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En medio de este encuentro, Magaly posó junto al adolescente, quien actualmente tiene 13 años y es hijo de Antonio Pavón y Sheyla Rojas. La fotografía posteriormente fue publicada por la presentadora en sus historias de Instagram.

Magaly Medina comparte foto con Antoñito, hijo de Sheyla Rojas, y deja claro el vínculo que tiene con él. Captura: IG.
Magaly Medina comparte foto con Antoñito, hijo de Sheyla Rojas, y deja claro el vínculo que tiene con él. Captura: IG.

¿Qué vínculo tiene Magaly Medina con Antoñito?

La pregunta que surgió a partir de la publicación es qué relación tiene exactamente Magaly Medina con Antoñito. La propia presentadora dio la respuesta de manera indirecta al llamarlo públicamente su “sobrino”, aunque el término se utiliza en este caso como una forma afectuosa dentro del entorno familiar y cercano que comparte con el padre del adolescente.

Antoñito es hijo de Antonio Pavón y Sheyla Rojas, dos figuras conocidas del entretenimiento peruano. El adolescente nació durante la relación que ambos mantuvieron y, con el paso de los años, ha aparecido ocasionalmente junto a sus padres en contenidos difundidos en redes sociales.

Magaly Medina posa con un vaso térmico blanco junto a un joven con el rostro difuminado y una mujer con vestido negro en un balcón.
La presentadora Magaly Medina posa junto al hijo de Sheyla Rojas durante una estancia en España. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cercanía entre Magaly y Antonio Pavón también tiene antecedentes públicos debido a la relación que la conductora mantiene con diferentes personas vinculadas al círculo social del torero español. En esta ocasión, sin embargo, la atención estuvo centrada en el vínculo que la propia Medina mostró con el adolescente.

Magaly Medina comparte foto con Antoñito, hijo de Sheyla Rojas, y deja claro el vínculo que tiene con él. Captura: IG.
Magaly Medina comparte foto con Antoñito, hijo de Sheyla Rojas, y deja claro el vínculo que tiene con él. Captura: IG.

La cercanía de Magaly Medina con la familia de Alfredo Zambrano

El viaje a España también ha permitido que Magaly Medina comparta momentos junto a la familia de su esposo. En particular, la conductora ha mostrado en diferentes ocasiones la relación cercana que mantiene con Silvana Zambrano, hija de Alfredo Zambrano.

En la fotografía tomada durante el almuerzo en Sevilla también aparece Silvana, quien acompañó a Magaly durante este encuentro. La escena reunió así a diferentes personas del entorno cercano de la presentadora y su esposo.

Magaly Medina comparte foto con Antoñito, hijo de Sheyla Rojas, y deja claro el vínculo que tiene con él. Captura: IG.
Magaly Medina comparte foto con Antoñito, hijo de Sheyla Rojas, y deja claro el vínculo que tiene con él. Captura: IG.

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