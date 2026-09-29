¿Vas a subir a un tubular en Huacachina? Fiscalía advierte sobre exceso de pasajeros, modificaciones y transporte de gasolina sin certificación

Varios vehículos tubulares recorren las dunas de arena frente al oasis de Huacachina, donde las autoridades investigan la circulación no autorizada en la zona. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del Delito de Ica emitió una alerta sobre las condiciones en las que operan vehículos tubulares utilizados para paseos turísticos en las dunas de Huacachina. El documento está dirigido a turistas nacionales y extranjeros que contratan este tipo de recorridos.

El fiscal provincial titular Pedro Eloy Del Carpio Soto señaló que numerosas unidades presentan modificaciones estructurales y carecen de documentos técnicos necesarios para garantizar condiciones adecuadas de seguridad. La advertencia incluye aspectos relacionados con la capacidad de pasajeros, estabilidad y transporte de combustible.

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La Fiscalía también alertó sobre el ingreso y estacionamiento de estos vehículos dentro del Área de Conservación Regional Laguna de Huacachina. Según la institución, estas actividades se realizan sin los permisos correspondientes y dentro de una zona sujeta a normas de protección ambiental, patrimonial y municipal.

Entre los principales riesgos identificados figura el transporte de gasolina en botellas, bidones u otros recipientes que no cuentan con certificación. La institución advirtió que las condiciones de calor y las características del terreno pueden incrementar el peligro para quienes utilizan estos vehículos durante los recorridos.

Fiscalía identifica modificaciones y falta de certificación técnica

Según la alerta fiscal, numerosos tubulares son construidos de forma artesanal a partir de piezas usadas. Algunas unidades presentan modificaciones estructurales que no cuentan con autorización y carecen de planos de ingeniería, pruebas de estabilidad y certificado de conformidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

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Otro de los puntos señalados corresponde a la cantidad de asientos. La Fiscalía indicó que algunos vehículos incrementan su capacidad hasta diez pasajeros o más, pese a que esa modificación no cuenta con autorización del fabricante.

Del Carpio Soto advirtió que estas alteraciones pueden afectar la estabilidad de las unidades debido a cambios en la distribución del peso y en el centro de masa del vehículo. La institución pidió a los turistas no utilizar vehículos cuya capacidad de pasajeros supere el diseño original.

La Fiscalía también alertó sobre unidades transformadas sin aval técnico. De acuerdo con el documento, este tipo de modificaciones puede alterar factores vinculados con la distribución del peso, la gravedad y la estabilidad.

Alerta por el transporte de gasolina en envases improvisados

La medida se aplica después de recientes accidentes que reavivaron el debate sobre la seguridad de los paseos turísticos. Composición: Infobae

La Fiscalía identificó además el traslado de combustible en botellas, bidones y otros recipientes que no cuentan con certificación. Esta práctica fue señalada como un riesgo para los pasajeros debido a las condiciones propias del recorrido por las dunas.

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El documento precisa que el calor y los baches del desierto pueden generar condiciones capaces de provocar un incendio o una explosión cuando el combustible se transporta en recipientes improvisados.

Por ello, la institución recomendó denunciar los casos en los que un vehículo utilizado para trasladar turistas también transporte gasolina bajo esas condiciones.

La Fiscalía también señaló que varias unidades operarían sin SOAT adecuado o sin un seguro especial para este tipo de actividad.

Fiscalía cuestiona circulación dentro de la zona protegida

La alerta fiscal también se refiere al uso de las dunas y al ingreso de los vehículos al Área de Conservación Regional Laguna de Huacachina. Según la institución, a la fecha ningún vehículo tubular, incluidos los nuevos, cuenta con autorización para utilizar las dunas protegidas como zona de estacionamiento ni para circular dentro del área protegida.

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La Fiscalía indicó que los turistas no deben participar en actividades privadas que carezcan de autorización. Además, sostuvo que el uso de vehículos de tracción mecánica sobre las dunas resulta incompatible con el equilibrio del sistema natural.

El documento también precisa que la ausencia de sanciones por parte de las entidades competentes frente a una afectación del ecosistema dunar no genera derechos para continuar con su degradación.

Recomendaciones dirigidas a turistas y agencias

Los buggies o tubulares que operan en la laguna de Huacachina —uno de los principales atractivos turísticos del sur del Perú— son fabricados de manera artesanal y no cumplen con las normas técnicas exigidas. (Andina)

La Fiscalía exhortó a los turistas a no utilizar unidades sobrecargadas de asientos ni vehículos modificados sin respaldo técnico. También recomendó denunciar a las agencias que promocionen recorridos con tubulares pese a la falta de autorización para circular por las dunas.

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En la alerta, la institución señala que “el turismo de aventura implica actividad y esfuerzo fisico, no uso de motor”. Asimismo, sostiene que el ejercicio de las libertades económicas no puede afectar la salud ni la seguridad pública, conforme a la Constitución.

La Fiscalía también calificó como una situación de peligro la circulación de un tubular bajo las condiciones descritas en un bien público inalienable.

Entidades deberán adoptar acciones frente a los tubulares

La Fiscalía exhortó al Gobierno Regional de Ica y al Ministerio de Cultura a adoptar medidas de protección para la zona e iniciar las acciones legales correspondientes.

A la Municipalidad se le solicitó clausurar los talleres donde estas unidades son ensambladas sin cumplir las exigencias legales. También pidió disponer de un espacio suficiente para trasladar mediante grúa los vehículos retirados hacia un depósito.

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A la Policía Nacional se le recomendó ejecutar operativos continuos para retirar de circulación los tubulares que incumplan los requisitos establecidos.

Finalmente, la Fiscalía pidió a la Dircetur adoptar acciones legales contra las agencias que promocionen actividades turísticas con vehículos tubulares sin autorización para circular en las dunas de Huacachina.