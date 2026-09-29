Perú Deportes

Ignacio Buse vs Quentin Halys: día, hora y canal TV del debut del peruano en el ATP 500 de Pekín 2026

El tenista peruano ya tiene definido su estreno ante el francés por la primera ronda del certamen asiático. Conoce todos los detalles de este encuentro

Ignacio Buse enfrentará a Quentin Halys en la primera ronda del ATP 500 de Pekín.
Ignacio Buse enfrentará a Quentin Halys en la primera ronda del ATP 500 de Pekín. Crédito: Agencias
Guardar

Ignacio Buse vuelve a escena en uno de los torneos más importantes de la gira asiática. El tenista peruano debutará en el ATP 500 de Pekín 2026 frente al francés Quentin Halys, en un partido correspondiente a la primera ronda del certamen que se disputa sobre cancha dura.

El ‘Colorado’ afronta este nuevo compromiso después de vivir semanas de alta exigencia, con su presencia en el Team World de la Laver Cup y su participación con Perú en la Copa Davis. Su siguiente objetivo será trasladar esa experiencia al China Open, donde buscará avanzar de fase y continuar sumando puntos en la recta final de la temporada.

PUBLICIDAD

Ignacio Buse vs Quentin Halys: día, hora y canal TV del partido

El duelo entre Ignacio Buse y Quentin Halys corresponde a la primera ronda del ATP 500 de Pekín 2026. El tenista peruano hará su debut en el torneo este miércoles 30 de septiembre, en una jornada que comenzará en horas de la noche para el público peruano debido a la diferencia horaria con China.

La programación tiene previsto su inicio a las 21:00 horas (hora peruana). Esta referencia corresponde al comienzo de la jornada y no necesariamente al momento exacto en que Buse y Halys saltarán a la cancha, ya que el horario puede variar según el orden de juego y la duración de los encuentros anteriores.

PUBLICIDAD

El encuentro podrá ser seguido en Perú a través de ESPN, mientras que los usuarios que prefieran la alternativa de streaming tendrán disponible Disney+ mediante un plan de suscripción. Ambas opciones forman parte de la cobertura del ATP 500 de Pekín para el público latinoamericano.

El camino de Ignacio Buse en el ATP 500 de Pekín.
El camino de Ignacio Buse en el ATP 500 de Pekín. Crédito: Tenis Al Máximo
  • Partido: Ignacio Buse vs Quentin Halys
  • Torneo: ATP 500 de Pekín 2026
  • Fase: Primera ronda
  • Fecha: miércoles 30 de septiembre de 2026
  • Inicio de la jornada: 9:00 p. m. (hora peruana)
  • Sede: Beijing Olympic Green Tennis Center
  • Superficie: cancha dura

Ignacio Buse vs Quentin Halys: primer cruce en el circuito

El duelo en Pekín será el primer enfrentamiento oficial entre Ignacio Buse y Quentin Halys. Ambos tenistas no registran antecedentes previos entre sí en el circuito, por lo que llegarán a este encuentro sin haber disputado anteriormente un partido oficial.

Halys, de 29 años, ocupa actualmente el puesto 50 del ranking ATP, mientras que Buse se encuentra alrededor del 35° lugar, por lo que el peruano parte con una mejor posición en la clasificación mundial. El francés, además, ya conoce lo que significa enfrentarse a Buse en un contexto competitivo indirecto: ambos coincidieron en el cuadro del torneo de Kitzbühel durante la temporada 2026, aunque no llegaron a enfrentarse entre sí.

El francés llegará al China Open después de haber tenido resultados destacados durante la temporada y con experiencia acumulada en pistas rápidas. Buse, por su parte, intentará aprovechar su progresión durante 2026 para conseguir una victoria que le permita avanzar en uno de los torneos importantes de la gira asiática.

Ignacio Buse enfrentará al francés Quentin Halys por primera vez en el circuito ATP.
Ignacio Buse enfrentará al francés Quentin Halys por primera vez en el circuito ATP.

¿Qué viene para Ignacio Buse si vence a Halys?

Ignacio Buse ya conoce el sector del cuadro que deberá recorrer si consigue superar su estreno. En la segunda ronda, el peruano podría enfrentarse al ganador del partido entre el argentino Mariano Navone y el australiano Alex de Miñaur, quinto cabeza de serie del ATP 500 de Pekín.

Un eventual enfrentamiento con De Miñaur tendría un ingrediente especial, ya que ambos fueron recientemente compañeros en el Team World durante la Laver Cup. En Pekín, sin embargo, podrían reencontrarse como rivales dentro del circuito ATP.

Por ahora, el objetivo inmediato de Buse será superar a Halys y conseguir su primer triunfo en el ATP 500 de Pekín. Si lo consigue, tendrá por delante un desafío de mayor exigencia ante uno de los jugadores ubicados en la parte alta de su sector del cuadro.

Además de competir en singles, el peruano también participará en el cuadro de dobles junto al italiano Flavio Cobolli, por lo que tendrá actividad en ambas modalidades durante su presencia en China.

Temas Relacionados

Ignacio BuseQuentin HalysATP 500 de Pekíntenis peruanoperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Perú vs México EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso por fecha FIFA 2026

El equipo dirigido por Mano Menezes buscará recuperarse de la derrota ante Estados Unidos cuando se mida con el competitivo cuadro ‘azteca’. Sigue las incidencias del cotejo

Perú vs México EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Dónde ver Perú vs México HOY: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026

El ciclo de Mano Menezes continuará en Norteamérica con una prueba exigente ante el ‘tri’, que inició un proceso de renovación bajo la conducción de Rafael Márquez

Dónde ver Perú vs México HOY: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Alineaciones de Perú vs México HOY: posibles titulares del partido amistoso en Nueva Jersey por fecha FIFA 2026

Mano Menezes prepara variantes en la formación de la ‘bicolor’ para este nuevo duelo, aunque mantendrá algunas piezas de su equipo titular. Revisa las oncenas probables para este esperado duelo internacional

Alineaciones de Perú vs México HOY: posibles titulares del partido amistoso en Nueva Jersey por fecha FIFA 2026

A qué hora juega Perú vs México HOY: partido amistoso en Nueva Jersey por fecha FIFA 2026

Luego de un tropiezo gigantesco contra Estados Unidos, como parte del inicio de la nueva ventana internacional, la selección nacional buscará mejorar su imagen con un ‘tri’ en ritmo creciente. Conoce la programación del compromiso

A qué hora juega Perú vs México HOY: partido amistoso en Nueva Jersey por fecha FIFA 2026

Mauro Cantoro explica por qué la FPF se equivocó al contratar al Mano Menezes para la selección: “Fue una mala decisión”

El exdelantero de Universitario cuestionó la contratación del técnico brasileño y señaló que la Federación Peruana de Fútbol ignoró un factor clave antes de firmar al entrenador

Mauro Cantoro explica por qué la FPF se equivocó al contratar al Mano Menezes para la selección: “Fue una mala decisión”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Pedido de facultades: Fujimorismo pide censurar a diputada de JP que preside la Comisión de Constitución

Pedido de facultades: Fujimorismo pide censurar a diputada de JP que preside la Comisión de Constitución

Fujimori promete trabajar con todos los que sean electos sin mirar “color”, aunque canciller está “más cerca del celeste”

Roberto Sánchez pide renuncia del premier Luis Galarreta: “Si quiere amenazar (...), que dé un paso al costado”

EE.UU. retiró la visa al juez peruano Juan Carlos Núñez Matos: el magistrado falló a favor de régimen chino en caso del puerto de Chancay

Los permisos que tienen los trabajadores por votar en otra ciudad en las Elecciones municipales y regionales 2026

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina y su contudente mensaje luego de la sentencia a favor de ‘Cuto’ Guadalupe: “La dueña del circo”

Magaly Medina y su contudente mensaje luego de la sentencia a favor de ‘Cuto’ Guadalupe: “La dueña del circo”

Cuto Guadalupe le gana juicio a Magaly Medina: Poder Judicial dicta prisión suspendida y pago de reparación civil

Yahaira Plasencia revela que fue su novio Luis Fernando quien le escribió a Magaly Medina para conciliar

Concierto de Trueno en Lima cambia de local tras clausura de Arena 1 en San Miguel

Productora responde a fans de Robbie Williams que piden conocer nueva fecha antes de pedir reembolso: “Será mucho antes del 5 de octubre”

DEPORTES

Perú vs México EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Perú vs México EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Dónde ver Perú vs México HOY: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Alineaciones de Perú vs México HOY: posibles titulares del partido amistoso en Nueva Jersey por fecha FIFA 2026

A qué hora juega Perú vs México HOY: partido amistoso en Nueva Jersey por fecha FIFA 2026

Mauro Cantoro explica por qué la FPF se equivocó al contratar al Mano Menezes para la selección: “Fue una mala decisión”