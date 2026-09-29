Ignacio Buse vs Quentin Halys: día, hora y canal TV del debut del peruano en el ATP 500 de Pekín 2026

Ignacio Buse enfrentará a Quentin Halys en la primera ronda del ATP 500 de Pekín. Crédito: Agencias

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Ignacio Buse vuelve a escena en uno de los torneos más importantes de la gira asiática. El tenista peruano debutará en el ATP 500 de Pekín 2026 frente al francés Quentin Halys, en un partido correspondiente a la primera ronda del certamen que se disputa sobre cancha dura.

El ‘Colorado’ afronta este nuevo compromiso después de vivir semanas de alta exigencia, con su presencia en el Team World de la Laver Cup y su participación con Perú en la Copa Davis. Su siguiente objetivo será trasladar esa experiencia al China Open, donde buscará avanzar de fase y continuar sumando puntos en la recta final de la temporada.

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Ignacio Buse vs Quentin Halys: día, hora y canal TV del partido

El duelo entre Ignacio Buse y Quentin Halys corresponde a la primera ronda del ATP 500 de Pekín 2026. El tenista peruano hará su debut en el torneo este miércoles 30 de septiembre, en una jornada que comenzará en horas de la noche para el público peruano debido a la diferencia horaria con China.

La programación tiene previsto su inicio a las 21:00 horas (hora peruana). Esta referencia corresponde al comienzo de la jornada y no necesariamente al momento exacto en que Buse y Halys saltarán a la cancha, ya que el horario puede variar según el orden de juego y la duración de los encuentros anteriores.

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El encuentro podrá ser seguido en Perú a través de ESPN, mientras que los usuarios que prefieran la alternativa de streaming tendrán disponible Disney+ mediante un plan de suscripción. Ambas opciones forman parte de la cobertura del ATP 500 de Pekín para el público latinoamericano.

El camino de Ignacio Buse en el ATP 500 de Pekín. Crédito: Tenis Al Máximo

Partido: Ignacio Buse vs Quentin Halys

Torneo: ATP 500 de Pekín 2026

Fase: Primera ronda

Fecha: miércoles 30 de septiembre de 2026

Inicio de la jornada: 9:00 p. m. (hora peruana)

Sede: Beijing Olympic Green Tennis Center

Superficie: cancha dura

Ignacio Buse vs Quentin Halys: primer cruce en el circuito

El duelo en Pekín será el primer enfrentamiento oficial entre Ignacio Buse y Quentin Halys. Ambos tenistas no registran antecedentes previos entre sí en el circuito, por lo que llegarán a este encuentro sin haber disputado anteriormente un partido oficial.

Halys, de 29 años, ocupa actualmente el puesto 50 del ranking ATP, mientras que Buse se encuentra alrededor del 35° lugar, por lo que el peruano parte con una mejor posición en la clasificación mundial. El francés, además, ya conoce lo que significa enfrentarse a Buse en un contexto competitivo indirecto: ambos coincidieron en el cuadro del torneo de Kitzbühel durante la temporada 2026, aunque no llegaron a enfrentarse entre sí.

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El francés llegará al China Open después de haber tenido resultados destacados durante la temporada y con experiencia acumulada en pistas rápidas. Buse, por su parte, intentará aprovechar su progresión durante 2026 para conseguir una victoria que le permita avanzar en uno de los torneos importantes de la gira asiática.

Ignacio Buse enfrentará al francés Quentin Halys por primera vez en el circuito ATP.

¿Qué viene para Ignacio Buse si vence a Halys?

Ignacio Buse ya conoce el sector del cuadro que deberá recorrer si consigue superar su estreno. En la segunda ronda, el peruano podría enfrentarse al ganador del partido entre el argentino Mariano Navone y el australiano Alex de Miñaur, quinto cabeza de serie del ATP 500 de Pekín.

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Un eventual enfrentamiento con De Miñaur tendría un ingrediente especial, ya que ambos fueron recientemente compañeros en el Team World durante la Laver Cup. En Pekín, sin embargo, podrían reencontrarse como rivales dentro del circuito ATP.

Por ahora, el objetivo inmediato de Buse será superar a Halys y conseguir su primer triunfo en el ATP 500 de Pekín. Si lo consigue, tendrá por delante un desafío de mayor exigencia ante uno de los jugadores ubicados en la parte alta de su sector del cuadro.

Además de competir en singles, el peruano también participará en el cuadro de dobles junto al italiano Flavio Cobolli, por lo que tendrá actividad en ambas modalidades durante su presencia en China.

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