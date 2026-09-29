Lima alista la capilla del Palacio Arzobispal para la llegada del papa León XIV

El papa León XIV aterriza en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para iniciar una visita oficial a España que incluye varios actos institucionales y religiosos.

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La capilla del Palacio Arzobispal de Lima recibe trabajos de mantenimiento, pintura y acondicionamiento ante la llegada del papa León XIV al Perú. El recinto será escenario del primer encuentro que el Santo Padre tendrá en la capital el miércoles 12 de noviembre, cuando se reúna con los obispos del país.

El padre Juan Vuitton, secretario general de la visita papal en Lima, explicó que el espacio forma parte de la agenda prevista para el pontífice.

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“Esta misma capilla, el año 2018, tuvo el encuentro con los obispos del Perú y el santo padre León XIV, obispo del Perú también en su momento, va a estar presente aquí con ellos el día 12 de noviembre en la mañana”, declaró durante una visita al lugar.

La capilla se encuentra dentro del Palacio Arzobispal, en el centro histórico de la ciudad, y está destinada a actos de culto, momentos de oración y reuniones especiales. El lugar también recibió al papa Francisco durante su visita al Perú en 2018.

El papa León XIV saluda durante una vigilia de oración con jóvenes en el Stade de France en Saint-Denis, cerca de París, el 25 de septiembre de 2026. (Foto AP/Emma Da Silva)

La capilla conserva la imagen de la Virgen del Carmen y reliquias de Santo Toribio

Durante el recorrido, Vuitton mostró la imagen de la Virgen del Carmen, ubicada en el altar de la capilla. “Esta capilla está encomendada a la intercesión de Nuestra Señora del Carmen. Esa es la imagen de la Virgen del Carmen, que es patrona de Lima, digámoslo así, alcaldesa perpetua de la ciudad de Lima”, explicó.

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El sacerdote señaló que el recinto conserva reliquias vinculadas con Santo Toribio de Mogrovejo, segundo arzobispo de Lima. Parte de estos elementos también se encuentran en la Catedral de Lima, donde el papa León XIV tiene previsto venerarlos como parte de su visita apostólica.

“Normalmente, esta capilla también acoge reliquias muy importantes, especialmente de Santo Toribio Mogrovejo, que también se encuentran, lógicamente, sus reliquias en la Catedral de Lima”, sostuvo Vuitton.

Los trabajos incluyen intervenciones en otros sectores del Palacio Arzobispal y en espacios próximos a la Catedral de Lima. La organización busca concluir las labores antes de la llegada de la delegación vaticana y de los equipos encargados de los aspectos de seguridad y protocolo.

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“El programa que se ha hecho, sea aquí en el Palacio Arzobispal como en la Catedral de Lima, en el frontis también de la catedral y demás, tiene que estar todo listo por lo menos unos diez días antes de la llegada del Papa”, indicó el secretario general.

Equipos trabajan a diario para completar los preparativos

Vuitton afirmó que los equipos responsables de la visita papal mantienen jornadas permanentes de coordinación. Las labores abarcan mantenimiento, logística, seguridad, comunicaciones y organización de los encuentros religiosos previstos en Lima.

“Todos los equipos que estamos involucrados en la preparación, en la visita del Papa, estamos, como se dice, 24/7”, afirmó.

La visita de León XIV incluirá reuniones con obispos y religiosos, además de actividades públicas que se desarrollarán en otros puntos de Lima y del país. La capilla del Palacio Arzobispal será uno de los primeros espacios que recibirá al pontífice durante su agenda en la capital.

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