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Gianluca Lapadula, ofuscado por el mal paso de Perú en el inicio de la gira norteamericana tras fuerte caída ante Estados Unidos: “Nos duele mucho”

El hombre gol de Universitario de Deportes fue de los pocos puntos altos del bloque nacional. Su anotación, tras dos años y medio de sequía, supuso una igualada parcial que luego se desvaneció

Gianluca Lapadula se postula como el '9' oficial de la era Mano Menezes en Perú. - Crédito: FPF
Gianluca Lapadula se postula como el '9' oficial de la era Mano Menezes en Perú. - Crédito: FPF
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Gianluca Lapadula fue de los escasos futbolistas de la selección peruana que destacó en el inicio de la nueva ventana FIFA 2026. A pesar de su veteranía confirmada, se apuntó un gol contra Estados Unidos que despertó mucho entusiasmo, pero pronto su aportación quedó relegada por el increíble despertar de los dueños de casa.

Al término del encuentro, que ocasionó una profunda desazón entre los simpatizantes nacionales que siguieron las acciones tanto en la ciudad de Orlando como desde la lejanía a través de la señal en directo, el delantero de Universitario de Deportes tomó la palabra para externar su frustración por lo acontecido.

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Gianluca Lapadula besando el escudo de Perú en la camiseta nacional. - Crédito: Diario Crema
Gianluca Lapadula besando el escudo de Perú en la camiseta nacional. - Crédito: Diario Crema

Dentro de todo es un resultado que nos duele mucho, de eso no hay dudas”, expuso Lapadula en una charla con la plataforma ‘Bicolor+’ para luego añadir que “vi un buen primer tiempo” pese a que el score general fue un completo estrépito.

Como no podía ser de otra manera, Gianluca también era preguntado de forma puntual por su reencuentro goleador y su respuesta reivindicó el amor que siente por la patria que lo acogió como uno más: “Yo siempre he dicho que, para mí, la selección siempre va a ser un orgullo”.

Un resumen imperdible con las jugadas más destacadas y los goles que marcaron la derrota de Perú ante Estados Unidos por amistoso FIFA | América TV

Lapadula en acción

Durante el último tiempo, Gianluca Lapadula tuvo que convivir con una serie de problemas físicos que mermaron su rendimiento e impidieron que su mejor versión reluciera con la selección peruana. Su presencia en las Eliminatorias 2026, de hecho, fue más que residual y abría la duda si era un futbolista con el que contar para el futuro.

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En lo que parecía un declive futbolístico, ‘Il Peruviano’ realizó un movimiento arriesgado al aventurarse a la Liga 1 con Universitario de Deportes, en lo que supuso su primera experiencia en el país. De entrada tuvo un impacto inmediato, lo que le permitió volverá a la ‘bicolor’ en el primer año de Mano Menezes a los mandos.

Gianluca Lapadula, de momento, suma 11 goles con Perú. - Crédito: AFP
Gianluca Lapadula, de momento, suma 11 goles con Perú. - Crédito: AFP

Frente a Estados Unidos, Lapadula sumó un gol invaluable con el que rompió una mala racha de dos años y medio sin sacudir las redes contrarias. Con esa diana llegó a 11 conquistas desde que optó por representar a Perú en el segundo ciclo de Ricardo Gareca, acaso el entrenador más valioso de su trayectoria.

Así las cosas, con 36 años y un físico revitalizado, Gianluca se dispone a ser el ‘9’ oficial de la era Menezes en lo que será, por una cuestión cronológica, su último proceso clasificatorio a una Copa del Mundo.

¡Vibrante empate de la selección peruana! Revive el espectacular gol de cabeza de Gianluca Lapadula tras un centro preciso de Yoshimar Yotún para poner el 1-1 en el marcador frente a Estados Unidos | América TV

Perú hecho añicos

La selección peruana perdió 4-1 ante Estados Unidos en un amistoso de carácter FIFA y cerró el encuentro con interrogantes sobre su funcionamiento. El resultado, además, ha dejado muy mal posicionado a Mano Menezes en la zona técnica.

Perú no muestra una propuesta futbolística definida ni regularidad en sus resultados. El balance del entrenador reúne una victoria, un empate y tres derrotas en nueve meses.

Seleccionados peruanos entonando el Himno Nacional, en Orlando. - Crédito: FPF
Seleccionados peruanos entonando el Himno Nacional, en Orlando. - Crédito: FPF

El partido dejó los estrenos de Piero Magallanes y Bassco Soyer, dos jugadores jóvenes considerados parte de la renovación. Además, Gianluca Lapadula marcó nuevamente durante el compromiso.

Lo que sigue en la agenda nacional son amistosos de preparación contra México, Canadá y Colombia; todos ellos en territorio norteamericano.

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