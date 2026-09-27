Premios Heat Music Awards 2026: Gian Marco, Grupo 5, Corazón Serrano, entre los peruanos nominados

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Gianmarco, Grupo 5, Corazón Serrano, Brunella Torpoco y Gonzalo Genek figuran entre los representantes peruanos nominados a los Premios HEAT Latin Music Awards 2026. Los artistas competirán en distintas categorías frente a figuras de la música latina como Karol G, Bad Bunny, Marc Anthony, Carlos Vives, Romeo Santos, Anitta, Tini y Trueno.

Cinco artistas peruanos fueron nominados a los Premios HEAT 2026, cuya ceremonia se realizará el 5 de noviembre en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, en Jalisco, México. La gala será transmitida en vivo a través de LosHeat.tv y cerrará la Semana HEAT, programada entre el 31 de octubre y el 5 de noviembre.

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La premiación tendrá este año su primera edición en México y reunirá a exponentes de distintos géneros musicales. Karol G lidera las nominaciones con 10 candidaturas, seguida por Bad Bunny, que cuenta con nueve menciones en la lista de artistas seleccionados.

Gianmarco competirá como Compositor del Año

Gianmarco fue incluido en la categoría Compositor del Año, una de las ternas que reconoce el trabajo detrás de canciones y producciones de la música latina. El cantante peruano competirá con autores como Edgar Barrera, Cristian Maldonado, Joss Favela, Horacio Palencia, Pablo Preciado, Eden Muñoz, Marcela de la Garza, Elena Rose, Justin Quiles, Leonel García, José Luis Roma y Jorge Drexler.

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La nominación posiciona a Gianmarco dentro de una categoría integrada por compositores que han desarrollado trabajos para distintos artistas y proyectos de la industria musical. El peruano buscará obtener el reconocimiento en una ceremonia que contempla un total de 30 categorías.

La presencia del artista se suma a la participación peruana en los Premios HEAT Latin Music Awards 2026, donde también aparecerán agrupaciones de cumbia, intérpretes de salsa y representantes de la escena urbana nacional.

Gianmarco fue nominado a Compositor del Año en los Premios HEAT Latin Music Awards 2026.

Grupo 5 y Corazón Serrano buscarán el premio a Mejor Artista Tropical

Grupo 5 y Corazón Serrano competirán en la categoría Mejor Artista Tropical. Las dos agrupaciones peruanas integran una lista con referentes de distintos países y géneros vinculados con la música tropical.

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Entre los artistas nominados junto a las orquestas nacionales aparecen Carlos Vives, Prince Royce, Romeo Santos, Eddy Herrera, Elvis Crespo, Silvestre Dangond, Fonseca, Olga Tañón, Los Ángeles Azules y Chino & Nacho, entre otros.

La presencia de Grupo 5 y Corazón Serrano marca una nueva representación para la cumbia peruana en una premiación internacional. Ambas agrupaciones buscarán imponerse en una categoría que reúne a intérpretes con recorridos en bachata, merengue, vallenato, salsa y otros ritmos de la región.

La competencia permitirá que las agrupaciones peruanas se midan con artistas de amplia trayectoria en el mercado latino. La nominación llega en una edición que trasladará la ceremonia a Puerto Vallarta y concentrará sus actividades durante la Semana HEAT en Jalisco.

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Grupo 5 y Corazón Serrano representarán a Perú en la categoría Mejor Artista Tropical.

Grupo 5 y Corazón Serrano representarán a Perú en la categoría Mejor Artista Tropical.

Brunella Torpoco figura entre las nominadas a Mejor Artista Salsa

Brunella Torpoco fue incluida en la categoría Mejor Artista Salsa. La cantante peruana comparte nominación con Grupo Niche, Víctor Manuelle, Yiyo Sarante, Luis Enrique, Gilberto Santa Rosa, Marc Anthony, Rubén Blades, Jerry Rivera, Tito Nieves y Óscar D’León.

La intérprete buscará destacar en una categoría que reúne a figuras consolidadas de la salsa y exponentes de distintas generaciones. Su presencia representa a Perú dentro de una lista integrada por artistas de larga trayectoria en el género.

Torpoco se suma así a la lista de músicos peruanos que buscarán llevarse un reconocimiento durante la ceremonia del 5 de noviembre. La gala reunirá a artistas de la música tropical, urbana, pop y regional, además de compositores y creadores de contenido.

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Los Premios HEAT Latin Music Awards distinguen anualmente a distintos exponentes de la música latina. Para la edición 2026, la organización anunció 30 categorías y un programa de actividades que se desarrollará durante seis días en México.

Brunella Torpoco competirá con Marc Anthony, Gilberto Santa Rosa y Víctor Manuelle en la categoría Mejor Artista Salsa.

Gonzalo Genek celebró su nominación a Mejor Artista Región Sur

Gonzalo Genek también forma parte de los peruanos nominados a los Premios HEAT 2026. El cantante urbano competirá en la categoría Mejor Artista Región Sur frente a Emilia, Tiago PZK, Trueno, Luck Ra, Mon Laferte, Tini, María Becerra, Cris MJ, Anitta, Duki, Cazzu y Milo J, entre otros artistas.

El intérprete celebró el anuncio de su candidatura y destacó el respaldo de su equipo de trabajo y de sus seguidores. “Me siento muy feliz y honrado por este reconocimiento de una organización tan importante, que reconoce el trabajo de mi equipo y, además, el amor y apoyo de mis fans, quienes me acompañan siempre en cada paso de mi carrera. Seguimos trabajando con humildad y con mucho agradecimiento”, expresó Gonzalo Genek.

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La nominación llega mientras el músico promociona Todas son iguales, su más reciente álbum, difundido en emisoras del país. El proyecto forma parte de la nueva etapa que el artista busca impulsar dentro de la escena urbana peruana.

Además, Gonzalo Genek mantiene una gira nacional por 12 ciudades del Perú. Lima está incluida en su itinerario con una presentación prevista para el 18 de diciembre en el anfiteatro del Parque de la Exposición.