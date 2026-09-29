Alianza Lima suma otro amistoso antes del regreso del Torneo Clausura: enfrentará a Melgar en Matute

Alianza Lima enfrentará a Melgar en un amistoso en Matute. Crédito: LFP

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Alianza Lima continúa afinando detalles durante el receso por la fecha FIFA y sumará un nuevo partido de preparación antes de volver a competir oficialmente. El conjunto ‘blanquiazul’ se enfrentará a Melgar en un amistoso, como parte de la planificación que viene desarrollando el comando técnico de Pablo Guede para llegar en mejores condiciones a la recta final del Torneo Clausura 2026.

La información fue difundida por el periodista Gerson Cuba, quien señaló que ambas instituciones llegaron a un acuerdo para disputar este compromiso durante el fin de semana. El encuentro se desarrollaría en el Estadio Alejandro Villanueva, aunque bajo una modalidad diferente a la habitual: no habrá público en las tribunas.

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El duelo también tendrá características similares a las de un partido oficial. Según lo reportado, se jugarán 90 minutos divididos en dos tiempos de 45, por lo que los entrenadores tendrán una oportunidad importante para observar el rendimiento de sus futbolistas en un contexto de competencia.

¿Cuándo jugarán Alianza Lima y Melgar?

El amistoso entre ‘blanquiazules’ y ‘rojinegros’ está previsto para este sábado 3 de octubre en Matute. El horario todavía no ha sido confirmado, aunque el encuentro se disputaría en horas de la noche y a puertas cerradas. Se espera que Alianza Lima brinde mayores detalles sobre la organización del compromiso en los próximos días.

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Según dio a conocer el periodista Daniel Rodríguez, la intención inicial del cuadro ‘íntimo’ era jugar el encuentro el domingo. Sin embargo, Melgar habría propuesto adelantarlo un día para disponer de un periodo más amplio de descanso antes de su siguiente presentación oficial.

Alianza Lima acordó un partido de práctica con Melgar para este sábado 3 de octubre. Crédito: Gerson Cuba

La decisión estaría relacionada con el calendario del conjunto arequipeño, que tendrá que enfrentar a Universitario de Deportes después del receso. Al disputar el amistoso el sábado, el elenco ‘dominó’ podrá contar con una semana completa para recuperarse y preparar ese compromiso trascendental.

Alianza Lima suma otro amistoso durante el receso

El duelo frente a Melgar no será la única prueba que afrontará Alianza Lima durante el actual receso del campeonato peruano. Antes de recibir al cuadro arequipeño, el conjunto ‘íntimo’ se medirá con Palestino este miércoles 30 de septiembre, en otro encuentro incluido dentro de su planificación para este periodo sin competencia oficial.

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Pablo Guede y su comando técnico aprovecharán la pausa para mantener activo al plantel y reforzar distintos aspectos del trabajo diario. Además de las sesiones de entrenamiento en Cieneguilla, estos encuentros permitirán que los futbolistas sumen minutos y que el entrenador pueda observar alternativas de cara a la segunda parte del Torneo Clausura.

La agenda contempla, por ahora, dos exigentes pruebas en pocos días. Primero será el turno de Palestino y posteriormente llegará el enfrentamiento con Melgar, una secuencia que permitirá evaluar la respuesta del equipo tanto en el aspecto futbolístico como físico. Guede podrá ensayar diferentes variantes y definir qué jugadores llegan en mejores condiciones al regreso de la competencia.

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En el caso de Melgar, el amistoso también servirá para sostener el ritmo competitivo durante el receso. La decisión de jugar el sábado, en lugar del domingo que inicialmente había contemplado Alianza Lima, responde a la intención del cuadro arequipeño de contar con más tiempo para recuperarse y preparar su siguiente encuentro ante Universitario de Deportes.

Empate 1-1 entre limeños y arequipeños por la fecha 6 del Torneo Clausura - Crédito: L1MAX.

Alianza Lima y Melgar, cara a cara por tercera vez en 2026

Alianza Lima y Melgar ya se enfrentaron dos veces en lo que va del año, por lo que el amistoso de este sábado será su tercer cruce en 2026. El primer duelo tuvo como escenario Matute y terminó con triunfo 3-1 para los blanquiazules, mientras que el segundo se disputó en Arequipa y acabó con empate 1-1.

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Así, el historial reciente entre ambos equipos registra una victoria del equipo limeño y una igualdad. Ahora volverán a encontrarse, aunque esta vez en un encuentro de preparación que les servirá para mantenerse en ritmo durante el receso del Torneo Clausura.