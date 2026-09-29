Diego Haro regresa al arbitraje peruano tras casi dos años: el polémico juez estará en Sporting Cristal vs ADT por Copa de la Liga

Casi 24 meses después de su última actuación como juez central, el árbitro más polémico del fútbol peruano vuelve a una semifinal con una denuncia penal aún abierta en su contra. (CONAR)

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La Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) oficializó el retorno de Diego Haro como árbitro principal en el fútbol peruano luego de casi dos temporadas de ausencia en esa función.

El juez limeño, internacional de la FIFA desde 2013 y uno de los árbitros más controvertidos del medio local, fue designado para conducir el encuentro de vuelta de las semifinales de la Copa de la Liga 2026 entre Sporting Cristal y ADT, programado para el jueves 1 de octubre desde las 15:00 horas en el Estadio Alberto Gallardo. Su regreso no pasa desapercibido: carga con una degradación de categoría y una denuncia penal como antecedentes inmediatos.

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Un retorno que genera ruido

Diego Haro volverá a dirigir como árbitro principal en Perú tras casi dos años y lo hará en una semifinal de la Copa de la Liga entre Sporting Cristal y ADT. (CONAR)

La designación de Haro para un partido de semifinal sorprendió a más de un sector del fútbol peruano. El árbitro nacido el 18 de diciembre de 1982 en Lima acumula más de 350 partidos dirigidos en la primera división, con un promedio de 4,8 tarjetas amarillas por encuentro, más de 40 expulsiones directas y cerca de 95 penales sancionados a lo largo de su trayectoria. Esa estadística habla de un juez de perfil intervencionista, cuyas decisiones han marcado el rumbo de partidos decisivos.

En el historial con los clubes más convocantes del país, Haro dirigió 52 partidos de Sporting Cristal —con 26 victorias del equipo rimense—, 51 de Universitario de Deportes —24 triunfos— y 47 de Alianza Lima —22 victorias blanquiazules—. También estuvo al frente de finales nacionales de peso: los playoffs de 2021 entre Alianza Lima y Sporting Cristal, la Supercopa Peruana 2020 entre Binacional y Atlético Grau, y los playoffs de 2018 y 2015, entre otros. Ahora, la CONAR vuelve a apostar por él en una instancia de alto voltaje.

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Para el partido del jueves, el organismo arbitral completó la terna con Harlem Cocha y Víctor Escobar como jueces asistentes, Wílmer Villanueva como cuarto árbitro y Robin Segura junto a Pamela Eulogio en el videoarbitraje.

La caída: degradación y denuncia penal

El árbitro limeño fue degradado por la CONAR y quedó fuera de las ternas principales. En 2025, además, Ayacucho FC presentó una denuncia penal relacionada con un informe arbitral. (CONAR)

El camino que llevó a Haro a perder su lugar como árbitro principal comenzó a trazarse con claridad al cierre de la temporada 2024. La CONAR evaluó sus actuaciones durante esa campaña y en periodos anteriores, y resolvió descenderlo de categoría. La consecuencia fue inmediata: quedó fuera de las ternas arbitrales de los torneos de máxima jerarquía y su actividad quedó circunscrita a las salas del VAR, sin pisar el césped como juez central.

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Pero el capítulo más grave llegó en noviembre de 2025. El club Ayacucho FC presentó una denuncia penal en su contra por usurpación de funciones públicas. El detonante fue el informe arbitral que Haro elaboró sobre un partido suspendido entre el conjunto ayacuchano y Comerciantes Unidos.

Ese documento tuvo un peso determinante en la resolución que adoptó la Federación Peruana de Fútbol: los tres puntos en disputa fueron adjudicados a Comerciantes Unidos, y esa decisión terminó por sellar el descenso de Ayacucho FC a LA Liga 2. El club consideró que Haro se había extralimitado en sus atribuciones al redactar ese informe, y llevó el caso a la vía judicial.

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La denuncia encendió el debate sobre los límites de la función arbitral más allá del campo de juego y colocó a Haro en el centro de una disputa institucional que trascendió lo deportivo.

El partido que lo trae de vuelta

Sporting Cristal afrontará ante ADT la vuelta de las semifinales con ventaja tras el partido de ida. Diego Haro será el encargado de dirigir un duelo que definirá al finalista. (Copa de la Liga)

El contexto del encuentro que protagonizará Haro el jueves añade presión adicional a su reaparición. Sporting Cristal llega con ventaja tras imponerse en el partido de ida disputado en Tarma, donde ADT ejerce de local.

El cuadro celeste buscará en el Alberto Gallardo ratificar esa diferencia y asegurarse un lugar en la final de la Copa de la Liga 2026, mientras que el equipo tarmeño necesita revertir la serie para seguir con vida en el torneo.

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Se trata, en suma, de un partido con clasificación directa en juego, en el que cualquier decisión arbitral puede ser determinante. La CONAR eligió para ese escenario a un juez que no ha conducido un solo partido de Liga 1 durante 2026 y que arrastra un historial reciente marcado por sanciones institucionales y acciones legales. La vuelta de Diego Haro al centro del campo es, en sí misma, una noticia tan grande como el partido que le tocará arbitrar.