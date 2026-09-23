Alianza Lima vs Palestino será televisado: canal exclusivo que transmitirá el amistoso internacional

Alianza Lima vs Palestino será televisado.

Guardar

Alianza Lima confirmó amistoso internacional ante Palestino de Chile durante el receso por fecha FIFA. El partido formará parte de la minipretemporada del equipo blanquiazul antes de la recta final del Torneo Clausura 2026.

El encuentro se jugará el miércoles 30 de septiembre a las 20:00, hora de Perú, en el estadio Alejandro Villanueva. La venta de entradas comenzará hoy, miércoles 23 de septiembre, al mediodía. El compromiso permitirá a los hinchas acompañar al plantel en su preparación para la definición del campeonato nacional.

PUBLICIDAD

Canal TV exclusivo que transmitirá Alianza Lima vs Palestino

Ni bien se confirmó el amistoso con Palestino, los hinchas empezaron a preguntar si sería televisado y recibieron una buena noticia: L1 Max transmitirá el choque amistoso de Alianza Lima, así lo confirmó Kevin Pacheco vía sus redes sociales.

Los fanáticos podrán seguir el choque por el canal oficial de la Liga 1 a través de los diferentes operadores como DirecTV, Claro TV, Best Cable, Movistar TV, y muchos más. También estará disponible vía streaming por L1 Play, aplicativo que cuenta con un pago mensual dependiendo del plan a elección.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en Matute con toda la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, declaraciones, y mucho más.

PUBLICIDAD

Alianza Lima confirmó su primer amistoso durante fecha FIFA. Crédito: Difusión.

¿Alianza Lima jugará otro amistoso en la fecha FIFA?

El amistoso ante Palestino de Chile no será el único ensayo de Alianza Lima durante el receso por la fecha FIFA. El club prevé disputar un segundo partido de preparación el domingo 4 de octubre, aunque aún no definió al adversario.

Según explicó el periodista Kevin Pacheco, la institución evalúa opciones tanto internacionales como locales para ese compromiso. “La idea es jugarlo el domingo 4 de octubre”, señaló el comunicador.

La planificación blanquiazul apunta a que ambos encuentros se desarrollen en el estadio Alejandro Villanueva. De ese modo, el plantel cerrará su minipretemporada antes de retomar la recta final del Torneo Clausura 2026.

PUBLICIDAD

El debate sobre la influencia de las redes tuvo como punto de discusión la continuidad de Miguel Ángel Guede en Alianza Lima, pese a los cuestionamientos que recibió tras algunos resultados adversos (Alianza Lima)

Los 7 partidos que le resta a Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026

Tras el receso por la fecha FIFA, Alianza Lima afrontará la recta final del Torneo Clausura 2026 con el objetivo de pelear por el campeonato o definir su situación en la lucha por el título nacional de la Liga 1. El cuadro blanquiazul tendrá una agenda exigente fuera de casa: cuatro de sus compromisos serán como visitante y tres se jugarán en ciudades de altura. El restante se disputará en Lima.

Además, el equipo de Pablo Guede contará con tres encuentros en condición de local. La planificación mencionada suma siete partidos, pese a que inicialmente se señala que le restan seis duelos.

PUBLICIDAD

- Fecha 11: Cusco FC vs. Alianza Lima (domingo 11 de octubre / 18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega)

- Fecha 12: Alianza Lima vs. Atlético Grau (sábado 17 de octubre / 20:30 horas / estadio Alejandro Villanueva)

- Fecha 13: CD Moquegua vs. Alianza Lima (domingo 25 de octubre / 15:00 horas / estadio 25 de Noviembre)

- Fecha 14: Sporting Cristal vs. Alianza Lima (programación por confirmar / estadio Alberto Gallardo)

- Fecha 15: Alianza Lima vs. Cienciano (programación por confirmar / estadio Alejandro Villanueva)

- Fecha 16: Los Chankas vs. Alianza Lima (programación por confirmar / estadio Los Chankas)

- Fecha 17: Alianza Lima vs. FC Cajamarca (programación por confirmar / estadio Alejandro Villanueva)

Eryc Castillo siendo felicitado por sus compañeros tras anotar gol en Alianza Lima vs Alianza Atlético.