Perú

Escándalo en la comisaría de Piura: difunden video de policías bebiendo licor dentro de dependencia

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran una reunión dentro de la dependencia, mientras realizan las investigaciones

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Dos agentes de la Policía Nacional del Perú son investigados por presunto peculado tras la difusión de un video que los mostraría bebiendo licor y bailando dentro de la comisaría Unión, en Piura. El caso también es revisado por Inspectoría General y el área de Anticorrupción de la institución.

Las imágenes, que circularon en redes sociales, registran música a alto volumen, gritos y a varias personas dentro de una oficina policial. En el video también aparecen dos mujeres junto a los efectivos, todos pertenecerían a la dependencia.

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El jefe de la Región Policial de Piura, general Daniel Jares, informó que los agentes fueron apartados de sus funciones habituales y destinados a otras áreas mientras avanzan las indagaciones.

La grabación exhibe a uniformados con bebidas alcohólicas, música y acompañantes en el recinto Unión; las autoridades buscan confirmar cuándo ocurrieron los hechos y quiénes participaron| Foto: Difusión
La grabación exhibe a uniformados con bebidas alcohólicas, música y acompañantes en el recinto Unión; las autoridades buscan confirmar cuándo ocurrieron los hechos y quiénes participaron| Foto: Difusión

Además, señaló que la institución aún verifica la fecha de la grabación y otros datos vinculados con el caso.

Se hacen las investigaciones tanto a nivel Inspectoría como a nivel Anticorrupción”, afirmó.

El general agregó que existe información que sitúa el video en días recientes, aunque indicó que esa versión requiere confirmación.

La investigación alcanza a dos integrantes de la Policía Nacional del Perú por el presunto uso de las instalaciones de la comisaría para actividades ajenas a sus labores. La imputación preliminar es por el presunto delito de peculado.

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Video en comisaría de Piura: investigan presunto peculado de dos policías| Foto: Difusión
Video en comisaría de Piura: investigan presunto peculado de dos policías| Foto: Difusión

Vecinos pidieron sanciones si se confirman los hechos

La difusión del material provocó cuestionamientos entre vecinos de la zona. Uno de ellos sostuvo que, si la comisaría fue utilizada como un bar, se trataría de una conducta que vulnera el respeto por la función policial.

Que fuera cierto que ahí están con sus cervezas, entonces no respetan su trabajo y no se respetan a sí mismos”, expresó.

Las autoridades deberán determinar la autenticidad del video, cuándo fue registrado, quiénes participaron y si los hechos ocurrieron dentro de la comisaría Unión de Piura.

¿Dónde denunciar actos de corrupción?

El Ministerio del Interior del Perú cuenta con canales oficiales para que la ciudadanía pueda denunciar presuntos actos de corrupción. Una de las opciones es la plataforma digital https://denuncias.servicios.gob.pe, donde se pueden registrar reportes de manera virtual.

También es posible acudir a la Oficina General de Integridad Institucional, encargada de recibir y canalizar denuncias relacionadas con conductas irregulares dentro de las entidades públicas. Otra alternativa es presentar el caso por la Mesa de Partes de la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental.

Para denuncias telefónicas, está disponible la Central Única de Denuncias (CUD), a través de la línea 1818. Este canal permite comunicar hechos que podrían involucrar el uso indebido de recursos públicos, cobros irregulares, pedidos de sobornos u otras acciones contrarias a la función pública.

Al momento de presentar una denuncia, resulta importante detallar qué ocurrió, cuándo y dónde sucedieron los hechos, además de identificar a las personas involucradas si se cuenta con esa información. Los documentos, fotografías, videos, audios o mensajes que respalden el reporte pueden contribuir a la evaluación del caso.

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