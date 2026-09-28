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Jorge Sampaoli no olvida a Sport Boys y elogió a Carlos Desio: “Estoy viviendo muy de cerca el gran momento del club”

El entrenador argentino sigue de cerca la campaña del cuadro chalaco y aprovechó para reconocer la labor de Desio, con quien compartió varios años de trabajo

El técnico argentino envió un saludo al pueblo rosado y destacó el trabajo de su exintegrante de comando técnico. (Video: L1MAX)
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Jorge Sampaoli sorprendió con un especial mensaje dirigido a Sport Boys. Desde Brasil, el entrenador argentino destacó el presente deportivo del conjunto ‘rosado’ y dedicó unas palabras a Carlos Desio, actual técnico de la ‘Misilera’, con quien compartió varios años de trabajo en su comando técnico.

El saludo fue reproducido durante una entrevista de Desio en L1MAX y tuvo una respuesta especial por parte del estratega del cuadro chalaco. La relación entre ambos nació durante aquella etapa profesional y, con el paso de los años, se convirtió también en un vínculo de amistad que el entrenador del elenco porteño mantiene hasta la actualidad.

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“Soy Jorge Sampaoli, acá desde Brasil. Le mando un gran saludo a todo el pueblo rosado de Sport Boys. Estoy viviendo muy de cerca el gran momento que está viviendo el club deportivamente. Y también le mando a un gran abrazo a Carlos Dessio, que lo conozco mucho y es el responsable de que el Boys esté donde está. Éxitos”, se escucha en el mensaje del técnico argentino, reproducido en ‘AlL1MITE’.

El saludo llegó en un momento especial para Sport Boys, que durante esta temporada viene compitiendo por objetivos importantes tanto en la Liga 1 como en la Copa de la Liga. El conjunto chalaco alcanzó las semifinales de este último torneo, aunque sufrió una derrota por 5-2 ante Alianza Atlético en el partido de ida.

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Jorge Sampaoli dirigió Sport Boys en sus inicios previo a alcanzar el banquillo de la selección argentina.
Jorge Sampaoli dirigió Sport Boys en sus inicios previo a alcanzar el banquillo de la selección argentina.

Desio recordó todo lo que aprendió junto a Sampaoli

Luego de escuchar las palabras de su exjefe y mentor, Carlos Desio expresó su agradecimiento por la oportunidad que recibió años atrás. El actual entrenador de Sport Boys aseguró que Sampaoli fue una figura determinante para que pudiera convertir su ilusión de dirigir en una profesión.

“Yo soy un agradecido a Jorge, hoy soy técnico gracias a él. Él me abrió un currículum muy grande, siempre lo voy a decir. Gracias a Jorge le hice la casa a mis hijos. O sea que siempre voy a ser un agradecido a Jorge porque me abrió las puertas de algo que empezó como una ilusión y hoy es una realidad”, manifestó.

Desio también reconoció que su vínculo con Sampaoli marcó su manera de entender el fútbol y que esa influencia todavía está presente en su carrera como entrenador.

“Yo sé lo que hizo Jorge en el Boys, lo que lo quiere la gente del Boys a Jorge Sampaoli. Siempre me están comparando con él. Vengo de la escuela de Jorge, aprendí mucho de él”, señaló.

La relación entre ambos se construyó durante varios años de trabajo y terminó convirtiéndose en una amistad que se mantiene hasta la actualidad. Por ello, el mensaje de Sampaoli tuvo un significado especial para el técnico argentino que actualmente dirige a los ‘rosados’.

Sport Boys – Pablo Erustes - Mathías Llontop - Emilio Saba - Percy Liza - Melgar – Liga 1 – Perú – deportes – 14 septiembre
Carlos Desio atraviesa un gran momento al frente de Sport Boys. (Sport Boys)

Desio espera que Sampaoli vuelva a Sport Boys

El próximo año, Sport Boys celebrará su centenario y la posibilidad de que Sampaoli vuelva a estar cerca del club también fue mencionada durante la conversación. Desio se mostró a favor de que el argentino pueda regresar y destacó nuevamente el cariño que existe entre el entrenador y la institución chalaca.

Ojalá pueda venir. Ojalá se le abran las puertas para Jorge. Uno siempre le desea lo mejor, siempre a los clubes que va lo sigo. Quedé con buena amistad con Jorge y sus asistentes también. Así que siempre le deseo lo mejor a Jorge, porque él me abrió las puertas para que yo hoy sea entrenador oficial. Eso nunca se puede pagar, simplemente agradecer”, sostuvo.

Sampaoli tuvo un paso por Sport Boys a inicios de los años 2000 y su nombre quedó ligado a una etapa importante en la historia reciente del club. Ahora, más de dos décadas después, el argentino sigue atento a la actualidad de la institución y mantiene un vínculo especial con quienes forman parte de ella.

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