Perú

¿A qué hora abren y cierran los locales de votación en las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

La ONPE estableció el horario de votación y recordó que la inasistencia puede generar multas según la condición socioeconómica del distrito

Elecciones 2026: desde qué hora se podrá votar el domingo 4 de octubre| Foto: Andina
Elecciones 2026: desde qué hora se podrá votar el domingo 4 de octubre| Foto: Andina
Guardar

Los ciudadanos peruanos tendrán 10 horas para emitir su voto en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, programadas para el domingo 4 de octubre. Los locales de votación abrirán a las 7:00 a. m., según la información difundida por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La jornada definirá a las próximas autoridades de los gobiernos regionales y municipales en el país. Por ese motivo, los electores deberán organizar su traslado con anticipación, revisar el lugar que les corresponde y acudir dentro del horario oficial para evitar inconvenientes al momento de sufragar.

PUBLICIDAD

Imagen ME6FCPVE7JECLFJYPFZ7TFCY5Y

¿A qué hora cierran las mesas de sufragio?

La apertura de los locales está prevista para las primeras horas de la mañana del domingo. Desde las 7:00 a. m., los miembros de mesa que hayan completado la instalación podrán recibir a los votantes asignados a cada mesa de sufragio. La jornada se extenderá solo hasta las 5:00 p.m.

Cabe precisar que, si pasada las 5:00 p.m. te encuentras dentro del local, podrás emitir tu voto.

Tras el cierre, las mesas de sufragio pasarán a la etapa de escrutinio. Los miembros de mesa revisarán las cédulas, contabilizarán los votos y elaborarán las actas electorales correspondientes. Esa información será trasladada al sistema electoral para el procesamiento de los resultados.

PUBLICIDAD

La ausencia puede generar una multa electoral

Quienes no concurran a votar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 podrán recibir una multa electoral. El monto depende de la clasificación socioeconómica del distrito que figura en el DNI del elector.

Para los ciudadanos de distritos clasificados como no pobres, la sanción asciende a S/ 110. En los distritos considerados pobres no extremos, la multa es de S/ 55. En tanto, los electores registrados en distritos de pobreza extrema deberán pagar S/ 27,50 si no emiten su voto.

Imagen MB3F6G5YXZG7RAGDMNE4OIJ5EU

La normativa contempla la posibilidad de solicitar una dispensa por omisión al sufragio cuando el ciudadano no pueda participar por una causa justificada. Ese trámite podrá iniciarse ante el Jurado Nacional de Elecciones a partir del día siguiente de la votación.

¿A qué autoridades se elegirá?

En el ámbito regional, los votantes elegirán a gobernador regional, vicegobernador regional y consejeros regionales. En las provincias y distritos, se escogerá a alcaldes y regidores que asumirán la representación de los gobiernos locales.

La recomendación es evitar dejar la votación para los últimos minutos de la tarde, ya que el proceso incluye la verificación del Documento Nacional de Identidad (DNI), la entrega de la cédula y el registro de la participación en el padrón electoral.

Para votar, marca con una cruz o un aspa dentro del recuadro que contiene el símbolo de la organización política que prefieras. La intersección de la marca debe quedar dentro de ese recuadro. Cada columna de la cédula corresponde a una elección independiente, por lo que puedes elegir organizaciones distintas en cada una. Según tu domicilio, recibirás una cédula con una, dos, tres o cuatro columnas: gobernador y vicegobernador regional, consejeros regionales, alcalde provincial y regidores, y alcalde distrital y regidores. Revisa bien cada columna antes de marcar.

¿Cómo votar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

Para votar, revisa primero cuántas columnas tiene tu cédula. Esto depende de tu domicilio registrado. Puede incluir elecciones para gobernador y vicegobernador regional, consejeros regionales, alcalde provincial y regidores, y alcalde distrital y regidores. Cada columna corresponde a una elección distinta, por lo que puedes escoger organizaciones políticas diferentes en cada una o iguales.

En cada columna, ubica el símbolo de la organización política de tu preferencia. Marca una cruz o un aspa dentro del recuadro que contiene ese símbolo. Es importante que las líneas de la cruz o del aspa se intersecten dentro del recuadro; así, el voto quedará correctamente marcado.

Temas Relacionados

Elecciones Regionales y Municipales 2026Miembros de mesaONPEperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ministro Carlos Espá confirma fecha de la reunión entre Keiko Fujimori y Nayib Bukele en El Salvador

El canciller indicó que el encuentro se centrará en políticas de seguridad ciudadana. El gobierno de Fujimori contactó con El Salvador luego del secuestro del empresario Jenss Lara en Trujillo

Ministro Carlos Espá confirma fecha de la reunión entre Keiko Fujimori y Nayib Bukele en El Salvador

¿Puedo votar con DNI vencido en las Elecciones Regionales y Municipales 2026? Esto dice la ONPE

El 4 de octubre, los ciudadanos acudirán a las urnas para elegir a sus próximos gobernadores regionales, alcaldes y regidores

¿Puedo votar con DNI vencido en las Elecciones Regionales y Municipales 2026? Esto dice la ONPE

Jorge Sampaoli no olvida a Sport Boys y elogió a Carlos Desio: “Estoy viviendo muy de cerca el gran momento del club”

El entrenador argentino sigue de cerca la campaña del cuadro chalaco y aprovechó para reconocer la labor de Desio, con quien compartió varios años de trabajo

Jorge Sampaoli no olvida a Sport Boys y elogió a Carlos Desio: “Estoy viviendo muy de cerca el gran momento del club”

Productora responde a fans de Robbie Williams que piden conocer nueva fecha antes de pedir reembolso: “Será mucho antes del 5 de octubre”

Usuarios expresaron su preocupación por el límite del 5 de octubre para tramitar devoluciones. La organizadora afirmó que difundirá con anticipación la fecha y el escenario del retorno del cantante a Lima

Productora responde a fans de Robbie Williams que piden conocer nueva fecha antes de pedir reembolso: “Será mucho antes del 5 de octubre”

Avengers Doomsday: Cinemark y Cineplanet colapsaron en la preventa y entradas se agotaron en menos de una hora

Las cadenas de cines peruanas tuvieron problemas durante la venta de entradas que inicio a la medianoche del 28 de septiembre

Avengers Doomsday: Cinemark y Cineplanet colapsaron en la preventa y entradas se agotaron en menos de una hora
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministro Carlos Espá confirma fecha de la reunión entre Keiko Fujimori y Nayib Bukele en El Salvador

Ministro Carlos Espá confirma fecha de la reunión entre Keiko Fujimori y Nayib Bukele en El Salvador

Rafael López Aliaga sobre el gobierno de Keiko Fujimori: “Yo esperaba algo más al estilo de Alberto Fujimori”

Keiko Fujimori se reunirá con Nayib Bukele en El Salvador: visita será a fines de octubre y seguridad ciudadana estará en la agenda

Candidato de APP, detenido por acusación de narcotráfico tras incautación de 72 kilos de ketamina

Carlos Bruce afirma que Rafael López Aliaga está nervioso porque “las diferencias se están acortando”

ENTRETENIMIENTO

Productora responde a fans de Robbie Williams que piden conocer nueva fecha antes de pedir reembolso: “Será mucho antes del 5 de octubre”

Productora responde a fans de Robbie Williams que piden conocer nueva fecha antes de pedir reembolso: “Será mucho antes del 5 de octubre”

Avengers Doomsday: Cinemark y Cineplanet colapsaron en la preventa y entradas se agotaron en menos de una hora

BTS en Perú: reventa de entradas cuestan hasta los 7 mil soles para sus conciertos en el Estadio San Marcos

BTS en Perú: ¿Podrás transmitir el concierto por TikTok? Esto dice la organización

POP UP de BTS en Perú: esto es lo que gasta la comunidad ARMY en los productos oficiales de la boy band de k-pop

DEPORTES

Jorge Sampaoli no olvida a Sport Boys y elogió a Carlos Desio: “Estoy viviendo muy de cerca el gran momento del club”

Jorge Sampaoli no olvida a Sport Boys y elogió a Carlos Desio: “Estoy viviendo muy de cerca el gran momento del club”

Mauricio Pochettino confesó charla con Mano Menezes y dio firme concepto de Perú tras victoria de Estados Unidos: “Equipo muy difícil”

Ignacio Buse afronta un nuevo reto en Pekín: rival confirmado y camino definido en el ATP 500

Eddie Fleischman fulminó a Mano Menezes y a la FPF tras la derrota de Perú contra Estados Unidos: “Improvisada y turbia”

Sporting Cristal vs ADT: día, hora y canal TV de la revancha por las semifinales de la Copa de la Liga 2026