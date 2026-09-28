¿A qué hora abren y cierran los locales de votación en las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

Elecciones 2026: desde qué hora se podrá votar el domingo 4 de octubre| Foto: Andina

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Los ciudadanos peruanos tendrán 10 horas para emitir su voto en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, programadas para el domingo 4 de octubre. Los locales de votación abrirán a las 7:00 a. m., según la información difundida por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La jornada definirá a las próximas autoridades de los gobiernos regionales y municipales en el país. Por ese motivo, los electores deberán organizar su traslado con anticipación, revisar el lugar que les corresponde y acudir dentro del horario oficial para evitar inconvenientes al momento de sufragar.

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¿A qué hora cierran las mesas de sufragio?

La apertura de los locales está prevista para las primeras horas de la mañana del domingo. Desde las 7:00 a. m., los miembros de mesa que hayan completado la instalación podrán recibir a los votantes asignados a cada mesa de sufragio. La jornada se extenderá solo hasta las 5:00 p.m.

Cabe precisar que, si pasada las 5:00 p.m. te encuentras dentro del local, podrás emitir tu voto.

Tras el cierre, las mesas de sufragio pasarán a la etapa de escrutinio. Los miembros de mesa revisarán las cédulas, contabilizarán los votos y elaborarán las actas electorales correspondientes. Esa información será trasladada al sistema electoral para el procesamiento de los resultados.

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La ausencia puede generar una multa electoral

Quienes no concurran a votar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 podrán recibir una multa electoral. El monto depende de la clasificación socioeconómica del distrito que figura en el DNI del elector.

Para los ciudadanos de distritos clasificados como no pobres, la sanción asciende a S/ 110. En los distritos considerados pobres no extremos, la multa es de S/ 55. En tanto, los electores registrados en distritos de pobreza extrema deberán pagar S/ 27,50 si no emiten su voto.

La normativa contempla la posibilidad de solicitar una dispensa por omisión al sufragio cuando el ciudadano no pueda participar por una causa justificada. Ese trámite podrá iniciarse ante el Jurado Nacional de Elecciones a partir del día siguiente de la votación.

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¿A qué autoridades se elegirá?

En el ámbito regional, los votantes elegirán a gobernador regional, vicegobernador regional y consejeros regionales. En las provincias y distritos, se escogerá a alcaldes y regidores que asumirán la representación de los gobiernos locales.

La recomendación es evitar dejar la votación para los últimos minutos de la tarde, ya que el proceso incluye la verificación del Documento Nacional de Identidad (DNI), la entrega de la cédula y el registro de la participación en el padrón electoral.

Para votar, marca con una cruz o un aspa dentro del recuadro que contiene el símbolo de la organización política que prefieras. La intersección de la marca debe quedar dentro de ese recuadro. Cada columna de la cédula corresponde a una elección independiente, por lo que puedes elegir organizaciones distintas en cada una. Según tu domicilio, recibirás una cédula con una, dos, tres o cuatro columnas: gobernador y vicegobernador regional, consejeros regionales, alcalde provincial y regidores, y alcalde distrital y regidores. Revisa bien cada columna antes de marcar.

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¿Cómo votar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

Para votar, revisa primero cuántas columnas tiene tu cédula. Esto depende de tu domicilio registrado. Puede incluir elecciones para gobernador y vicegobernador regional, consejeros regionales, alcalde provincial y regidores, y alcalde distrital y regidores. Cada columna corresponde a una elección distinta, por lo que puedes escoger organizaciones políticas diferentes en cada una o iguales.

En cada columna, ubica el símbolo de la organización política de tu preferencia. Marca una cruz o un aspa dentro del recuadro que contiene ese símbolo. Es importante que las líneas de la cruz o del aspa se intersecten dentro del recuadro; así, el voto quedará correctamente marcado.

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