Keiko Fujimori se reunirá con Nayib Bukele en El Salvador: visita será a fines de octubre y seguridad ciudadana estará en la agenda

Keiko Fujimori confirma que han recibido una invitación del presidente Bukele para viajar a El Salvador. El objetivo es aprender de las lecciones en seguridad ciudadana para aplicarlas en Perú.

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La presidenta Keiko Fujimori anunció que viajará a El Salvador a finales de octubre, tras recibir una invitación del mandatario de ese país, Nayib Bukele. El encuentro tendrá como escenario el país centroamericano y contará con la participación del canciller peruano Carlos Espá.

El anuncio ocurrió durante una transmisión en vivo, en la que Fujimori confirmó que la invitación corresponde a una visita prevista para los últimos días de octubre. La mandataria señaló que todavía no podía brindar detalles sobre la agenda del viaje.

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La reunión también fue confirmada por el canciller Carlos Espá, quien acompañará a Fujimori durante el encuentro con Bukele. El funcionario expresó su expectativa por la cita y destacó el intercambio de experiencias entre ambos gobiernos.

El encuentro tendrá como uno de sus temas la seguridad ciudadana. Espá sostuvo que las experiencias de El Salvador podrían aportar elementos para atender las demandas relacionadas con la seguridad en Perú.

La fecha exacta y la agenda del viaje aún no fueron precisadas por el Gobierno. Composición: Infobae

“Hemos recibido la invitación del presidente Bukele para que en el mes de octubre podamos ir a visitar El Salvador. No podemos contar muchos detalles todavía, pero será a finales de octubre, ¿no, canciller?”, señaló Fujimori.

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La presidenta no precisó la fecha exacta ni los detalles de la agenda que desarrollará durante su visita.

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