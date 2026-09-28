Eddie Fleischman fulminó a Mano Menezes y a la FPF tras la derrota de Perú contra Estados Unidos: “Improvisada y turbia”

Eddie Fleischman fulminó a Mano Menezes y a la FPF tras la derrota de Perú contra Estados Unidos.

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La derrota de la selección peruana ante Estados Unidos generó serios cuestionamientos en el rumbo del equipo bajo el mando de Mano Menezes. El 4-1 en Orlando dejó una imagen preocupante para el periodista Eddie Fleischman, quien cuestionó tanto el desempeño del plantel como la ausencia de respuestas desde el banco.

“Estados Unidos aplastó a Perú 4-1 en el segundo tiempo, tras un 1-1 engañoso en la primera parte. Dudoso el penal, porque Pretell lo toma afuera del área pero le da abajo, dentro. Igual es irrelevante en el análisis. Posesión de la pelota 70-30 para los locales”, dijo en primera instancia en su cuenta de Twitter.

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El comunicador sostuvo que el elenco ‘yankee’ afrontó el partido con un plantel de menor edad y sin varias de sus principales figuras. El conjunto local tuvo un promedio de 23 años y presentó a 11 debutantes en su selección.

“Estados Unidos con un equipo promedio de edad de 23 años, donde debutaron 11 jugadores en su selección y Perú promedió de edad 29 años. Estados Unidos sin Pulisic, McKennie ni Balogun además de otras figuras. Perú sin Tapia ‘porque no tiene continuidad’”, precisó.

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Para Fleischman, la comparación entre los planteles expuso un problema mayor que una caída en un amistoso e hizo énfasis en la diferencia física. “Físicamente Perú se vino abajo los últimos 30’ aún con los cambios. Tuvo algo de orden para defender mientras hubo aire y poquísimo con la pelota”, mencionó.

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El periodista fue duro con la propuesta que el técnico brasileño intenta consolidar y rechazó la idea de una renovación inmediata del fútbol peruano. “La mano de Mano no existe y el ‘nuevo amanecer’ del fútbol peruano sigue en tinieblas. Ahí está la FPF improvisada y turbia”, sostuvo.

“Ahora veamos el ‘nuevo amanecer’ del plantel de Perú (promedio 28,7 años) que hizo un papelón hoy (el sábado)”, comentó, colocando la lista completa de los jugadores convocados con sus respectivas edades.

La opinión y análisis de Eddie Fleischman sobre la selección peruana y Mano Menezes tras la derrota ante Estados Unidos. - capturas: Twitter Eddie Fleischman

La ácida crítica de Eddie Fleischman a la FPF

La crítica de Eddie Fleischman avanzó sobre la Federación Peruana de Fútbol, con menciones indirectas al presidente Agustín Lozano y al director general de fútbol, Jean Ferrari. El periodista cuestionó la gestión de los dirigentes y el mensaje institucional alrededor de la selección.

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“¿Se habrán dado cuenta en la FPF la diferencia entre jugar con VAR o sin él? (Curioso: así ascendió JuanPablo II) ¿Se han dado cuenta de la evidente mecida de ese supuesto ‘nuevo amanecer’ del fútbol peruano?“, se cuestionó.

El comunicador cuestionó que a un entrenador se le pueda impedir convocar a un jugador, y aunque no mencionó en sus declaraciones el nombre del futbolista involucrado, se puede entender que se refería a Renato Tapia por sus comentarios contra la gestión de la Federación.

De la misma manera, Fleischman apuntó contra el presidente de la FPF al preguntarse si la hinchada comprende “lo que es tener un presidente de ínfima catadura moral sancionado por reventa de entradas”. Y en esa línea también involucró a Mano Menezes en su cuestionamiento a la dirigencia. “¿Se dará cuenta Mano de que le metieron la mano?”, escribió, sin precisar en ese mensaje a qué decisión concreta se refería.

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En otra publicación, Eddie Fleischman utilizó un tono irónico para cuestionar el entorno de la Federación. “No se desanimen gente, lo importante es que en la FPF sigan jugando ‘pichangas’ con Mano, los directivos, los ‘chupes’, los tontos útiles y los embajadores a sueldo para que ‘Rin Tin Tin’ pueda hacer su golcito y ponga el video en sus redes. Todo lo demás no tiene importancia”, lanzó.

La crítica de Eddie Fleischman a la gestión de Agustín Lozano y Jean Ferrari en la FPF. - capturas: Twitter Eddie Fleischman