Seguridad del Vaticano vendrá al Perú para dar la validación final de las sedes donde el Papa León XIV dará misas

La seguridad del Vaticano llegará a Perú para realizar la inspección final de las sedes de las homilías. (Vaticano)

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La seguridad vaticana llegará al Perú unos días antes del arribo del papa León XIV para efectuar la revisión final de las sedes previstas para las homilías y autorizar las actividades vinculadas con su visita. De esa evaluación dependerá que los homenajes, los detalles protocolares y los actos programados cumplan con los estándares exigidos para el desplazamiento del Santo Padre.

Según informó Cuarto Poder, el equipo de seguridad del Vaticano tendrá la última palabra sobre las condiciones de los espacios que albergarán las misas. La inspección incluirá la validación de las sedes antes de que el pontífice llegue al país y también definirá si las actividades previstas pueden realizarse.

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El control abarcará los homenajes y otros detalles que se preparen para recibir al papa. El reporte indicó que cualquier evento que no alcance los requisitos de seguridad podrá ser suspendido. “De este riguroso control depende si se realiza o se suspende cualquier actividad que no cumpla con los más altos estándares de seguridad”, señaló el programa.

León XIV envía mensaje al Perú desde el Vaticano y pide a obispos transmitir su cercanía al pueblo peruano | Foto: Vaticano

La aprobación

La presencia de la seguridad del Vaticano se producirá en la etapa previa a la visita papal, prevista del 11 al 16 de noviembre de 2026. La agenda oficial contempla actividades en Lima, Lambayeque, Cusco y Ucayali, mientras que el Decreto Supremo N.° 043-2026-RE amplió la declaratoria de interés nacional para incluir también a Cajamarca y el Callao.

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La revisión de los lugares destinados a las celebraciones religiosas tendrá un peso central en la organización. La autorización final alcanzará a las sedes de las homilías y a las actividades asociadas con el recorrido de León XIV, de acuerdo con la información difundida por Cuarto Poder.

El papa envió un saludo a la diócesis de Chiclayo durante una intervención pública. “Un saludo a mi querida diócesis de Chiclayo, en el Perú”, expresó ante los asistentes. La visita ha sido presentada bajo el lema “Abramos el corazón”.

La agenda divulgada incluye una jornada en Chiclayo y Pimentel el 13 de noviembre. El 15 de noviembre, León XIV se trasladará a Cusco y luego a Pucallpa, donde participará en un encuentro con representantes de pueblos amazónicos y en una misa.

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Robert Prevost y el Perú: a un año de la elección del papa León XIV que conquistó Chiclayo. (Foto: Agencia Andina)

La misa

El último día de la visita, el 16 de noviembre, el pontífice retornará a Lima para presidir una misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas antes de su salida del país. Esa actividad coincide con la propuesta que evalúa el Gobierno para declarar feriado nacional ese lunes.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) analiza la medida por las condiciones de seguridad y desplazamiento que implicará la ceremonia. El ministro de Trabajo, Juan Sheput, indicó que la posibilidad se encuentra en evaluación.

La propuesta más reciente contempla que el eventual feriado en Lima se limite al lunes 16 de noviembre. En una primera etapa, el Ejecutivo consideró la posibilidad de establecer feriados regionales en las zonas incluidas en la ruta papal e incluso más de una fecha para la capital. Sheput precisó que el 11 y el 12 de noviembre no serían necesariamente considerados para Lima.

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La eventual declaración de un feriado nacional tendría alcance para trabajadores de los sectores público y privado, bajo las reglas laborales correspondientes. Si el Ejecutivo opta por establecer un día no laborable, las condiciones deberán quedar definidas de forma expresa en la norma que se emita.

Una pintura en acuarela representa al papa León XIV que saluda con la mano levantada frente a la bandera del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Medidas regionales

Además de la posibilidad de una medida nacional para el 16 de noviembre, el Gobierno evalúa declarar jornadas no laborables o feriados regionales en las zonas donde se desarrollarán actividades de León XIV. La finalidad planteada por el MTPE es facilitar el desplazamiento de la población y organizar las condiciones de seguridad alrededor de los eventos con gran asistencia.

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La organización de la visita fue declarada de interés nacional por el Ejecutivo, que también creó una comisión de alto nivel para coordinar los aspectos logísticos, administrativos y de seguridad. La revisión que realizará el equipo vaticano se sumará a ese proceso previo, con especial atención en los lugares que recibirán al papa y en las actividades previstas a su alrededor.