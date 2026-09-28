Ignacio Buse afronta un nuevo reto en Pekín: rival confirmado y camino definido en el ATP 500

Ignacio Buse jugará el ATP 500 de Pekín. Crédito: REUTERS

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Ignacio Buse afronta un nuevo desafío en el circuito ATP. El tenista peruano, actualmente ubicado en el puesto 35 del ranking mundial, ya conoce a su rival para la primera ronda del ATP 500 de Pekín, torneo que se disputará sobre pista dura del 30 de septiembre al 6 de octubre en el National Tennis Centre.

El representante nacional debutará ante el francés Quentin Halys (50° ATP), en un enfrentamiento inédito entre ambos. El ‘Colorado’ también disputará el cuadro de dobles junto al italiano Flavio Cobolli, por lo que tendrá actividad en las dos modalidades durante su paso por el China Open.

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Un rival duro para el debut en Pekín

El primer obstáculo de Ignacio Buse será un tenista que, al igual que él, consiguió este año el primer título ATP de su carrera. Halys, de 29 años, tuvo uno de los mejores momentos de su temporada en Kitzbühel, donde consiguió levantar el trofeo y celebrar su primera consagración en el circuito.

El francés ha tenido una campaña de altibajos, aunque también logró buenos resultados sobre pista dura. En el Masters 1000 de Miami alcanzó la cuarta ronda, mientras que en el US Open avanzó hasta la segunda instancia. En ambos torneos, su recorrido terminó frente al alemán Alexander Zverev.

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El francés Quentin Halys será rival de Ignacio Buse en la primera ronda del ATP 500 de Pekín. Crédito: Reuters/Geoff Burke

Halys llegará a Pekín, además, con tres derrotas consecutivas. Su última presentación se produjo en el ATP de Hangzhou, donde cayó en su debut frente al ruso Roman Safiullin.

Para Buse, el encuentro representará una nueva oportunidad de seguir creciendo en el máximo nivel. El peruano buscará conseguir su primer triunfo en la gira asiática y avanzar a una segunda ronda que podría plantearle un desafío todavía mayor.

El camino de Buse en Pekín

El cuadro del ATP 500 de Pekín ya dejó definido el recorrido que podría tener el tenista peruano. Si supera a Halys, Buse podría enfrentarse en la segunda ronda al argentino Mariano Navone o al australiano Alex de Miñaur, quinto cabeza de serie del certamen.

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Un eventual enfrentamiento con De Miñaur tendría un condimento especial. Ambos fueron recientemente compañeros de equipo en la Laver Cup, por lo que volverían a encontrarse, aunque esta vez como rivales dentro del circuito ATP.

Antes de pensar en ese posible cruce, Buse deberá superar un estreno ante Halys. El peruano aparece en una parte del cuadro que también tiene a jugadores como Tallon Griekspoor y Andrey Rublev, aunque el camino dependerá de los resultados que se produzcan en cada ronda.

El camino de Ignacio Buse en el ATP 500 de Pekín. Crédito: Tenis Al Máximo

Buse también competirá en dobles

La presencia del peruano en Pekín no se limitará al cuadro individual. Buse formará pareja con el italiano Flavio Cobolli, quien actualmente ocupa el séptimo puesto del ranking ATP de singles y es uno de los principales nombres del torneo.

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En dobles, la dupla tendrá como rivales al portugués Francisco Cabral y al estadounidense JJ Tracy, de acuerdo con el cuadro confirmado para el certamen.

Así, Buse afrontará una semana con doble actividad en la capital china. Su principal objetivo estará puesto en avanzar en singles, donde intentará conseguir una nueva victoria en el circuito y continuar consolidándose entre los mejores tenistas del mundo.

El China Open se jugará en el National Tennis Centre sobre pista dura y reunirá a varias de las principales figuras del circuito masculino. Alexander Zverev parte como primer cabeza de serie, mientras que jugadores como Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Alex de Miñaur y Flavio Cobolli también forman parte del cuadro.

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