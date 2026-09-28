Ministro Carlos Espá confirma fecha de la reunión entre Keiko Fujimori y Nayib Bukele en El Salvador

La fecha exacta y la agenda del viaje aún no fueron precisadas por el Gobierno. (Foto: Composición - Infobae)

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El canciller Carlos Espá anunció que la presidenta Keiko Fujimori sostendrá una renunión con el presidente Nayib Bukele el próximo 29 de octubre en El Salvador con el objetivo de abordar temas vinculados con seguridad ciudadana y la lucha contra las bandas criminales.

La visita se realizará producto de una invitación del mandatario salvadoreño y, según indicó la presidenta Fujimori, aún no puede dar detalles sobre la agenda del encuentro. El viaje de la mandataria deberá ser autorizado previamente por la Cámara de Senadores.

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En conversación con RPP, el ministro Espá señaló que el encuentro será una reunión entre Fujimori y Bukele y que la agenda aún está en elaboración. La comunicación entre ambos gobiernos se desarrolla por los canales diplomáticos oficiales, de cancillería a cancillería.

El ministro afirmó que Bukele podrá compartir con Fujimori sus experiencias frente a las organizaciones criminales transnacionales. La presidenta peruana, según explicó, expondrá la experiencia del país en la lucha contra Sendero Luminoso y el MRTA.

ARCHIVO – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda a su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele, izquierda, en la cumbre Escudo de las Américas, el 7 de marzo de 2026, en el Trump National Doral Miami en Doral, Florida. (AP Foto/Mark Schiefelbein, Archivo)

“Estamos seguros que en ese afán de luchar contra organizaciones criminales transnacionales que no respetan la soberanía de los países, que no respetan las fronteras, el presidente Bukele va a poder compartir muchas lecciones aprendidas con la presidenta Fujimori”, afirmó el canciller al medio radial.

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Carlos Espá destaca intercambio sobre seguridad

Durante una transmisión en vivo en la cuenta de TikTok de la presidenta Fujimori, el canciller Carlos Espá confirmó que la acompañará en el encuentro con el presidente salvadoreño. El funcionario manifestó su expectativa por la reunión y mencionó el interés en conocer las experiencias desarrolladas en El Salvador.

“Yo también estoy muy ilusionado por ese encuentro con el presidente Bukele. Él tiene muchas lecciones aprendidas que contarnos, que compartir con nosotros”, declaró Espá.

El canciller vinculó ese intercambio con las demandas de seguridad ciudadana en Perú. Según sus declaraciones, las experiencias que comparta Bukele podrían servir como referencia para responder a las solicitudes relacionadas con mayor seguridad.

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“Estoy seguro que esas lecciones aprendidas también van a servir para que nosotros podamos responder efectivamente a las justas demandas del pueblo peruano por mayor seguridad, mayor seguridad ciudadana”, afirmó Espá.

Durante una entrevista con el diario Trome, el vicepresidente del Perú y presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, confirmó que el Ejecutivo mantuvo conversaciones con El Salvador para evaluar eventualmente la aplicación en Perú de políticas de seguridad impulsadas por Nayib Bukele

“Hay conversaciones con el Gobierno de El Salvador”, declaró en diálogo con el diario El Trome, al ser consultado sobre si representantes del Ejecutivo se habían reunido con la administración de Bukele para replicar sus políticas de seguridad.

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El político peruano Luis Galarreta y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, figuran en una imagen dividida durante intervenciones públicas.

Galarreta, que no brindó más detalles al respecto, confirmó este primer contacto una semana después del secuestro un empresario minero y el crimen de sus cuatro acompañantes en la norteña ciudad de Trujillo, en el más reciente episodio de la ola de criminalidad que afecta al país.

El premier agregó que el Gobierno afronta una situación que, a su juicio, es consecuencia de “10 años o más sin liderazgo, sin estrategia, sin decisión” y aseguró que la actual gestión cuenta con una estrategia definida para enfrentar la criminalidad, aunque señaló que los resultados no pueden producirse de manera inmediata.