¿Puedo votar con DNI vencido en las Elecciones Regionales y Municipales 2026? Esto dice la ONPE

Ilustración que muestra un DNI peruano vencido con fecha 12-08-2021 frente a una urna de la ONPE, con siluetas de votantes al fondo, representando la tensión electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los ciudadanos podrán votar con el Documento Nacional de Identidad (DNI) vencido o próximo a vencer en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, que se realizarán el domingo 4 de octubre, según una resolución emitida por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

La medida fue aprobada mediante la Resolución N.° 000023-2026-RENIEC/JNAC, que extiende de manera excepcional la vigencia de los documentos caducos únicamente para ejercer el derecho al sufragio durante esos comicios.

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El Reniec señaló que la prórroga no implica una renovación general del DNI. Su aplicación se limita a la jornada electoral y permite que los electores se identifiquen ante los miembros de mesa para emitir su voto en cualquier punto del país.

La falta de actualización del DNI no elimina el derecho al voto

La resolución precisa que “la falta de actualización del DNI no implica la pérdida de la condición de ciudadano ni del derecho al sufragio”.

Con esta disposición, el Reniec busca asegurar la participación de los ciudadanos que no lograron renovar su documento antes de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

La autorización alcanza a los electores con DNI azul, amarillo o electrónico, incluidas las versiones DNIe 1.0, 2.0 y 3.0, aun cuando el documento se encuentre vencido.

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La resolución también habilita a los ciudadanos mayores de edad que aún posean un DNI emitido cuando eran menores. Esas personas podrán utilizar ese documento para votar el 4 de octubre.

El padrón de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 registra 26.314.724 ciudadanos habilitados para votar. De ese total, 1.735.329 electores tienen el DNI vencido.

Múltiples Documentos Nacionales de Identidad (DNI) se encuentran apilados y listos para ser entregados durante las campañas gratuitas de documentación del Reniec en Perú. (Andina Noticias )

Más de 600 mil DNI sin recoger

La entidad también dio a conocer que existen más de 600 mil DNI que aún no fueron recogidos por sus titulares. Para atender esa demanda, las principales agencias ampliaron su horario durante los días previos a los comicios. El sábado 3 de octubre brindarán atención hasta las 22:00 horas, mientras que el domingo 4 abrirán entre las 7:00 y las 17:00 horas. Las oficinas que cuentan con centros de impresión también emitirán duplicados en alrededor de una hora para los electores que hayan perdido el documento o sufrido un robo.

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Reniec también informó que revirtió 38.500 cambios de domicilio luego de realizar más de 64 mil visitas en 18 departamentos. La verificación determinó que esas personas no residían en las direcciones declaradas al momento de tramitar la modificación de sus datos.

La institución restituyó a los ciudadanos a la dirección que figuraba antes del cambio. Esta decisión puede alterar el local de votación asignado, por lo que los electores deben revisar su información antes de acudir a las urnas. Reniec habilitó una plataforma en la que cada ciudadano puede ingresar su número de DNI para confirmar si su domicilio fue restituido.

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Paso a paso para votar

Preséntate ante los miembros de mesa con tu Documento Nacional de Identidad (DNI) .

Recibe la cédula de votación y verifica que cuente con la firma de los miembros de mesa.

Ingresa a la cabina de votación y marca tu elección.

Dobla la cédula y deposítala en el ánfora.

Firma y coloca tu huella dactilar en la lista de electores.

Recoge tu DNI antes de retirarte. Recuerda que ya no se colocan hologramas en el documento.