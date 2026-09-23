ExDT de Bryan Reyna lo calificó como un jugador “especial” y le dejó sincero consejo: “El destino lo podría colocar en el partido más importante”

El técnico peruano opinó sobre las explosivas declaraciones del extremo peruano tras su falta de continuidad en la 'U'. (Video: Modo Fútbol / Linkeados)

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Universitario de Deportes y Bryan Reyna atraviesan días intensos después de la derrota ante Deportivo Garcilaso en Cusco. La falta de continuidad del ‘Picante’ derivó en declaraciones explosivas, con indirectas hacia el técnico Héctor Cúper, cuestionado porque aún no logra plasmar su juego en el equipo.

En ese escenario, Carlos Silvestri, quien dirigió al futbolista en Academia Cantolao, analizó la situación en el programa Modo Fútbol y puso el foco en la gestión de un plantel con jugadores que esperan una oportunidad. Para Silvestri, el conflicto no parece definitivo ni impide que el extremo vuelva a convertirse en una alternativa en la ‘U’, aunque remarcó que el diálogo entre el jugador y el cuerpo técnico puede ordenar una situación que surgió a partir de la frustración por no participar con regularidad.

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El DT peruano señaló que manejar un grupo es una de las tareas más exigentes del fútbol, sobre todo cuando existen futbolistas con expectativas elevadas y pocos lugares disponibles. En ese marco, sostuvo que Reyna conoce sus virtudes y confía plenamente en ellas desde sus primeros años.

Bryan Reyna fue uno de los mejores extremos de la Liga 1 cuando militó en Academia Cantolao entre el 2021 y 2022. - créditos: Academia Cantolao

Carlos Silvestri indicó que Bryan Reyna “confía mucho en sus condiciones” y que, desde joven, mostró claridad sobre el potencial que tenía. Esa seguridad, según su mirada, explica parte de la reacción que tuvo ante su escasa presencia en Universitario.

El técnico nacional también consideró que las diferencias deben tratarse dentro del vestuario. “Hay temas que hay que tocarlos en forma personal y conversarlo a puertas cerradas con el entrenador”, afirmó. A su entender, expresar esa incomodidad de manera privada podría tener mejores resultados para todas las partes.

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La personalidad de Bryan Reyna y su encaje en Universitario

Silvestri explicó que las declaraciones del delantero responden a una personalidad definida. “Bryan es especial, tiene una forma muy particular de sentir las cosas”, comentó al describir a un futbolista que suele vivir con intensidad las decisiones que afectan su participación.

El entrenador aclaró que esa condición no debe interpretarse como una limitación deportiva y, por el contrario, destacó el talento de Bryan Reyna y recordó que se trata de un extremo con herramientas poco frecuentes en el medio local. “Tiene un freno, un arranque y una potencia”, enumeró Silvestri. También resaltó su capacidad para imponerse en los duelos individuales y abrir partidos cerrados con una acción que genere una ocasión clara o un penal.

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Tras la goleada sufrida ante Deportivo Garcilaso en Cusco, el extremo peruano expuso su malestar por la ausencia de minutos en la 'U' bajo la tutela de Héctor Cúper. (Video: L1 MAX)

La evaluación de Carlos Silvestri apunta también al sistema de juego de Universitario, considerando que las cualidades de Bryan Reyna podrían acomodarse mejor a una formación con tres delanteros, como un 4-3-3, y no al 3-5-2, que actualmente utiliza Héctor Cúper.

De la misma manera, Silvestri señaló que administrar las expectativas de los futbolistas que no juegan resulta difícil para cualquier entrenador. “Manejar esas expectativas, la ansiedad, el querer estar siempre y que tú tomes decisiones sobre los jugadores, muchas veces no es fácil para el entrenador y tampoco para el jugador aceptarlo. Entonces, ver el partido que pueda aparecer y mostrarse nuevamente para ser un jugador útil en la ‘U’”, acotó.

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Silvestri agregó que los futbolistas sin minutos también requieren atención. “A veces los jugadores más importantes son los que no están en ese momento compitiendo”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que el cuerpo técnico de Universitario debe tener presente que la cantidad de buenos jugadores genera una disputa constante por los puestos. Cada integrante del plantel puede considerar que merece jugar, tanto quien inicia los partidos como quien queda fuera de la convocatoria.

El exDT de Academia Cantolao imaginó que el comando técnico ‘crema’ contempla ese panorama por su experiencia. Bryan Reyna, bajo esa lógica, deberá esperar el encuentro en el que pueda mostrarse otra vez y confirmar que puede ser útil para el equipo.

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Bryan Reyna recién debutó en el Torneo Clausura en el choque en Cusco contra Deportivo Garcilaso. - créditos: Universitario

El consejo de Carlos Silvestri a Bryan Reyna

El mensaje de Carlos Silvestri para Bryan Reyna fue directo: perseverar y conservar una actitud favorable para el grupo. Además, le pidió que no baje los brazos porque el fútbol puede modificar un escenario adverso en poco tiempo.

“Todo puede cambiar de un día para otro”, expresó. Como ejemplo, planteó que “de repente el destino lo coloca en el partido más importante de la temporada de la ‘U’, juega un partidazo y cambia todo el panorama”.

Para Silvestri, la prioridad del extremo debe estar en el presente y en su vínculo contractual con Universitario. El análisis sobre una posible decisión futura puede quedar para más adelante, cuando evalúe sus perspectivas desde otra posición.

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