Perú

Rafael López Aliaga sobre el gobierno de Keiko Fujimori: “Yo esperaba algo más al estilo de Alberto Fujimori”

El líder de Renovación Popular afirmó que la delegación de facultades no es la única forma para que el Ejecutivo concrete su plan de gobierno, sino que puede presentar Decretos de Urgencia

Rafael López Aliaga
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Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, afirmó que mantendrá el respaldo al gobierno de Keiko Fujimori, pero reclamó una respuesta inmediata a la crisis de inseguridad luego de los primeros 60 días de gestión de la mandataria, a quien sugirió utilizar decretos de urgencia para acelerar la implementación de su plan de gobierno.

En una entrevista con Latina Noticias, López Aliaga incluso afirmó que tenía otras expectativas sobre cómo sería el gobierno de Keiko Fujimori y afirmó que “esperaba algo más al estilo de Alberto Fujimori”, pues pensaba que la lideresa de Fuerza Popular podría aplicar soluciones más rápidas en materia de seguridad ciudadana.

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“Esperaba eso, una solución de shock en este tema de seguridad ciudadana”, indicó López Aliaga, que además dijo que estima aproximadamente 300 personas asesinadas en el tiempo que Keiko Fujimori está en el gobierno.

Según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), entre el 1 de agosto y el 25 de septiembre se registran 285 asesinatos a nivel nacional lo que resulta en un promedio de 5 homicidios por día.

Keiko Fujimori

La comparación con Fujimori

Al evaluar los primeros días del gobierno, el líder de Renovación Popular afirmó que esperaba una reacción similar a la que atribuye al expresidente Alberto Fujimori frente al terrorismo, y vinculó la cantidad de asesinatos con la falta de decisiones rápidas desde el Ejecutivo.

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López Aliaga cuestionó que el Ejecutivo concentre su estrategia en solicitar facultades legislativas. Para él, la presidenta podría recurrir a decretos de urgencia o presentar proyectos que sean priorizados en la Cámara de Diputados y luego remitidos al Senado. En ese sentido, incluso comparó a Keiko Fujimoricon la expresidenta Dina Boluarte.

“Dina Boluarte, que no era muy trabajadora que digamos, una señora que estaba con sus novelas turcas todo el día, pero sacaba un decreto de urgencia cada semana. Entonces, vía decreto de urgencia (...) No por delegación de facultades, sino pasarlo de frente”, afirmó López Aliaga a Latina.

Frente a las críticas, Keiko Fujimori detalla el proceso de la solicitud de facultades y pide al Congreso bicameral actuar con sentido común, argumentando que las medidas para combatir la delincuencia y mitigar los efectos del Fenómeno El Niño no pueden esperar. - Exitosa Noticias

Como parte de esa agenda, pidió que los sicarios y extorsionadores reciban la calificación de terrorista urbano y sean juzgados por tribunales militares. “Hay que reaccionar rápido, porque nos están matando”, dijo al explicar su planteamiento.

El dirigente sostuvo que su propuesta incluye cárceles de “máximo sufrimiento” en la selva peruana para quienes reciban esa clasificación. Describió que los reclusos deberían permanecer con una carpa de campaña, un machete, agua y una cantidad limitada de alimentos.

También mencionó una iniciativa de Renovación Popular elaborada por el diputado José Baella, que plantea cadena perpetua para sicarios, violadores y funcionarios públicos corruptos. López Aliaga afirmó que el Gobierno no ha recogido ni acelerado esa propuesta: “Son temas que se quedan en la mesa de partes”.

Renovación Popular no apoyará la censura contra César Astudillo

Consultado por la moción de censura presentada por la bancada de Juntos por el Perú contra el ministro del Interior César Astudillo, López Aliaga rechazó que Renovación Popular la respalde. Consideró que remover a un integrante de un gobierno que recién inició funciones constituiría una forma de bloqueo político.

César Astudillo

El líder partidario sostuvo que el apoyo no implica renunciar a las críticas. “Se trata de decirle, ayudar al gobierno que ha ganado las elecciones”, señaló, antes de insistir en que el Ejecutivo debe presentar medidas que puedan ser tramitadas con rapidez en ambas cámaras.

“No vamos a boicotear nada, ni en Senado ni en Diputados. No vamos a boicotear ninguna delegación de facultades, no vamos a interpelar ministros”, afirmó.

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