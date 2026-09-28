Perú

Multa por no votar en distritos calificados como ‘No pobres’: Monto puede aumentar si eres miembro de mesa

El monto a pagar por los ciudadanos incrementa aún más en el caso de que existan sanciones previas por no votar en elecciones anteriores

Primer plano de una mano introduciendo una papeleta de voto doblada en la ranura de una urna electoral de cartón beige con el logo de ONPE
El monto a pagar por los ciudadanos incrementa aún más en el caso de que existan sanciones previas por no votar en elecciones anteriores. (Foto: ONPE)
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Las Elecciones Regionales y Municipales del 4 de octubre pueden generar una multa de hasta S/ 385 para un ciudadano designado como miembro de mesa que no cumpla esa función ni vote, mientras que la acumulación de sanciones en dos procesos puede llegar a S/ 770, según el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sorteó a 809.415 ciudadanos para integrar las 89.935 mesas de sufragio previstas en los comicios regionales y municipales. Cada mesa contará con tres miembros titulares y seis suplentes.

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La jornada del 4 de octubre definirá autoridades regionales, provinciales y distritales. El calendario electoral de 2026 ya incluyó la primera vuelta de las Elecciones Generales, el 12 de abril, y la segunda elección presidencial, el 7 de junio.

Casi S/ 400 por no ser miembro de mesa y no votar

La sanción por no votar depende de la clasificación socioeconómica del distrito registrado como domicilio electoral. La multa en el caso de los distritos calificados como “no pobres” es de S/ 110 a nivel nacional.

Elecciones regionales y municipales en riesgo: JNE denuncia déficit de S/589 millone
El monto a pagar por los ciudadanos incrementa aún más en el caso de que existan sanciones previas por no votar en elecciones anteriores.| Andina

La escala se calcula a partir de la Unidad Impositiva Tributaria, fijada en S/ 5.500 para 2026, de acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas. El JNE confirmó esos montos para la segunda elección presidencial y los aplica a los demás procesos electorales del año, como las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

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La inasistencia de un miembro de mesa constituye una infracción distinta de la omisión al sufragio. Quienes fueron elegidos como titulares o suplentes deben presentarse para instalar la mesa y cumplir las tareas asignadas durante la votación.

La multa por no acudir o negarse injustificadamente a integrar una mesa equivale al 5% de la UIT: S/ 275. La sanción también alcanza al elector convocado para reemplazar a los miembros ausentes que rechace esa función sin una causa válida.

Un ciudadano designado como miembro de mesa puede recibir ambas penalidades en la misma jornada. En un distrito no pobre, la falta al cargo y la omisión del voto suman S/ 275 por no asumir la responsabilidad más S/ 110 por no votar, lo que resulta en un total de S/ 385.

Urna electoral blanca del JNE con una hoja de 'MULTA' y una moneda de 1 sol sobre una mesa, con votantes desenfocados en el fondo.
El monto a pagar por los ciudadanos incrementa aún más en el caso de que existan sanciones previas por no votar en elecciones anteriores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Acumulación de multas entre distintas jornadas electorales

Las multas no se cancelan entre procesos electorales y pueden acumularse cuando una persona incumple obligaciones en más de una convocatoria. Si un ciudadano repite en dos elecciones el supuesto de no asistir como miembro de mesa y tampoco votar en un distrito no pobre, la deuda podría alcanza los S/ 770.

Los S/ 770 no corresponden automáticamente a una sola ausencia. Provienen de sumar sanciones generadas en jornadas electorales diferentes que no fueron regularizadas.

La ONPE estableció una compensación de S/ 165 para quienes cumplan el cargo de miembro de mesa en las elecciones del 4 de octubre. Los ciudadanos que ejerzan esa función y hayan completado la capacitación recibirán además un día de descanso remunerado y no compensable.

Una mano deposita una cédula en una urna de la ONPE junto a billetes de cien soles y carteles informativos sobre multas electorales
Las multas electorales en Perú pueden superar los 700 soles en las elecciones de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dispensas, justificaciones y consulta de multas pendientes

Los electores que no voten pueden solicitar una dispensa si cuentan con una causa válida y documentos que la acrediten. La justificación, en cambio, corresponde a quienes no cumplieron el cargo de miembro de mesa.

Ambos trámites pueden presentarse después de la jornada electoral. El JNE contempla causales exoneradas del pago por el procedimiento, entre ellas situaciones vinculadas con desastres naturales, errores en el padrón, problemas atribuibles a la organización electoral y discapacidad.

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