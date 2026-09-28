Giacomo Benavides deja de seguir a Michelle Onetto tras polémica por acusaciones de bullying

Michelle Onetto y Giacomo Benavides ya no se siguen en Instagram

Guardar

Giacomo Benavides dejó de seguir a Michelle Onetto en Instagram, según afirmó el creador de contenido Ric La Torre en TikTok, en medio de la polémica que enfrenta la influencer, conocida como Ñengo, tras las acusaciones de bullying durante su etapa escolar y su posterior pedido público de disculpas.

La Torre señaló que recibió la alerta de usuarios que revisaron las cuentas de ambos exintegrantes de Zaca TV. De acuerdo con su relato, verificó que el perfil de Onetto ya no aparecía entre las cuentas seguidas por Benavides. Más tarde, agregó que la influencer tampoco seguía al creador de contenido.

PUBLICIDAD

“Último minuto, Giacomo Benavides dejó de seguir a Michelle Onetto, Ñengo”, expresó La Torre en un video publicado en su cuenta de TikTok. El comunicador aclaró que no fue él quien detectó inicialmente el cambio en las redes sociales, sino que recibió mensajes de personas que seguían el caso.

“Esa noticia me la pasan mis chismosos y chismosas que están atentos a todas las redes”, sostuvo. Luego indicó que revisó la información que le enviaron y confirmó que no encontró la cuenta de Onetto dentro de los perfiles seguidos por Benavides.

Hasta el momento, Giacomo Benavides y Michelle Onetto no han emitido un pronunciamiento público sobre este cambio en sus cuentas de Instagram ni sobre los motivos de su decisión. Tampoco existe una confirmación de que el hecho esté vinculado directamente con las acusaciones que surgieron en los últimos días.

PUBLICIDAD

Giacomo Benavides pide investigar denuncia en el Liceo Naval

Ambos dejaron de seguirse en Instagram

En su publicación, Ric La Torre señaló que, según las personas que le escribieron, Benavides habría dejado de seguir a Onetto días atrás. Sin embargo, explicó que inicialmente ella todavía mantenía el seguimiento hacia su excompañero de Zaca TV.

El panorama habría cambiado en las últimas horas, según el relato del comunicador. “Michelle sí seguía a Giacomo Benavides, pero aparentemente no sé qué ha pasado en las últimas horas, porque ahora Michelle Onetto tampoco sigue a Giacomo”, comentó.

La Torre planteó como una posibilidad, sin presentar pruebas, que el cambio pudiera coincidir con la decisión de marcas de desvincularse de Onetto, luego de que varias exalumnas del Liceo Naval Almirante Guise compartieran testimonios sobre presuntos episodios de acoso escolar. El creador de contenido remarcó que desconoce si ambos hechos tienen relación.

PUBLICIDAD

“Parece que, a pesar de que según se dijo en su momento no habían terminado mal la relación cuando ella decide salir de Zaca, algo ha pasado. No sabemos qué, por qué”, añadió en su video.

El comunicador también mencionó que otras excompañeras de la plataforma, entre ellas Sarandela, aún mantienen a Michelle Onetto entre las cuentas que siguen. Ese detalle fue presentado como una observación sobre la actividad pública de los perfiles en redes sociales.

El cambio fue advertido por Ric La Torre en TikTok y ocurre luego de que Ñengo publicara un video de disculpas por conductas que tuvo durante su adolescencia. Ric La Torre/ TikTok

Michelle Onetto publicó un pedido de disculpas tras las denuncias

La situación ocurre después de que Michelle Onetto reapareciera en TikTok el domingo 27 de septiembre para pedir disculpas a personas que pudieron sentirse afectadas por sus actitudes durante la adolescencia. El video llegó luego de las acusaciones formuladas por exalumnas del Liceo Naval Almirante Guise, entre ellas la streamer Marina Gold.

PUBLICIDAD

En un inicio, Onetto negó ser responsable de cuentas y publicaciones desde las cuales Gold afirmó haber recibido amenazas, insultos y hostigamiento durante su etapa escolar. La creadora de contenido sostuvo que su nombre había sido relacionado con un perfil que, según su versión, no le pertenecía.

Días después, publicó un nuevo mensaje en el que reconoció comportamientos que calificó como impulsivos y burlones. “Quiero dirigirme a todas las personas a las que durante esa etapa de mi vida yo hice sentir mal, incomodé o lastimé incluso, si es que fue con palabras. Lo siento sinceramente”, manifestó.

Onetto también se refirió a la diferencia entre su conducta actual y la que tuvo entre los 14 y los 17 años. “Yo fui una adolescente impulsiva, una adolescente burlona, que muchas veces no medía ni mis palabras ni mis acciones y mucho menos cómo esto podía hacer sentir a los demás”, afirmó.

PUBLICIDAD

La creadora de contenido Michelle Onetto publicó un video en redes sociales en el que aborda señalamientos relacionados con su etapa escolar. En la grabación expresa disculpas hacia las personas afectadas por sus comportamientos del pasado y hace referencia a su proceso de crecimiento personal.

Marcas comunicaron el fin de sus colaboraciones con la influencer

Las acusaciones contra Michelle Onetto generaron reacciones en redes sociales y llevaron a que algunas empresas comunicaran el fin de sus vínculos comerciales con la influencer. Sedal indicó que sus campañas con la creadora de contenido ya habían concluido y que no proyectaba realizar nuevas acciones con ella.

En su video de disculpas, Onetto señaló que comprende que las denuncias hayan reactivado recuerdos dolorosos en otras personas. “Me da muchísima pena y mucha vergüenza que a través de mis acciones de esa época alguien pueda sentirse representado por una experiencia de dolor, humillación o bullying”, expresó.

La influencer remarcó que sus palabras no pretenden eliminar las consecuencias de lo ocurrido ni alterar la percepción de quienes se consideren afectadas. “Nada de lo que diga hoy en este video borra mi actuar del pasado”, dijo.

PUBLICIDAD

También extendió sus disculpas a personas de su entorno que, de acuerdo con su versión, han sido involucradas en la polémica sin tener responsabilidad en los hechos denunciados.

Michelle Onetto se refiere a las acusaciones de acoso escolar correspondientes a su etapa académica mediante una publicación en video.