POP UP de BTS en Lima: estos son los productos que se agotaron a días de abrir sus puertas

Varios artículos promocionales de la banda surcoreana BTS se exhiben en un comercio de Lima junto a la imagen de sus integrantes.

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La llegada de BTS a Lima ya se siente antes de los tres conciertos previstos en el Estadio San Marcos. A pocos días de la apertura de su espacio temporal en Miraflores, varios productos de la BTS POP-UP: ARIRANG IN LIMA ya se agotaron, según reportes de visitantes que compartieron su experiencia en redes sociales.

La tienda abrió el 25 de septiembre en Casa Prado, en Miraflores, y permanecerá disponible hasta el 25 de octubre. El ingreso es gratuito, aunque los asistentes deben efectuar una reserva digital y presentar el código QR correspondiente al momento de acceder al recinto.

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El lugar reúne artículos oficiales de la banda surcoreana, escenografías temáticas y actividades relacionadas con la gira Arirang. La propuesta se convirtió en un punto de encuentro para integrantes de ARMY, el nombre con el que se conoce a la comunidad de seguidores de BTS.

Un recorrido por la tienda temporal de BTS en Lima muestra los productos de merchandising oficial exhibidos en los mostradores. La visualización incluye artículos disponibles como linternas oficiales y accesorios, así como letreros que indican productos agotados. Se presentan detalles sobre los precios de venta, los límites de compra por persona, las restricciones de equipaje y las opciones de pago aceptadas en el establecimiento.

La oferta incluye prendas, accesorios, objetos de colección y artículos decorativos. Entre los productos con mayor precio figura una casaca valorizada en S/ 823. También se ofrece un conjunto de polerón y pantalón por S/ 1.050, además de una lámpara cuyo valor llega a S/ 347.

Los gastos de los visitantes varían de acuerdo con la cantidad de artículos adquiridos y los encargos que reciben de otros seguidores. Algunos asistentes señalaron que sus presupuestos oscilan entre S/ 500 y S/ 3.000, en especial cuando compran prendas, accesorios y productos de edición limitada.

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La demanda se reflejó durante los primeros días de funcionamiento. Usuarios que acudieron a la tienda informaron que algunos artículos que buscaban ya no figuraban entre las opciones disponibles. Las publicaciones también alertaron a otros fanáticos sobre la necesidad de revisar el stock antes de concretar una visita.

La tienda temporal de BTS en Perú presenta la lista de precios en soles de su ropa y accesorios oficiales. (Army Perú)

Lista de productos no disponibles

La falta de stock alcanza a accesorios y artículos vinculados con la identidad visual de la experiencia Arirang. Los productos agotados fueron mencionados por asistentes en redes sociales, luego de recorrer la tienda temporal de BTS en Lima.

Entre los artículos que ya no se encuentran disponibles figura la tote bag roja Fabric Bag, uno de los accesorios más buscados por los visitantes. También se agotó la BTS Official Light Stick Bag, diseñada para transportar el light stick oficial de la agrupación.

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Esta es la lista de productos reportados como no disponibles:

Tote bag roja Fabric Bag — S/ 228

BTS Official Light Stick Bag — S/ 210

Card Holder o billetera roja — S/ 210

Muffler o bufanda — S/ 175

BTS Arirang Vinyl Mirrod — S/ 228

Carteles con la etiqueta de agotado exhiben los precios de varios artículos oficiales en la tienda temporal de la banda BTS en Lima.

Varios artículos de la tienda temporal de BTS en Lima exhiben carteles de agotado a pocos días de su apertura.

La disponibilidad puede variar durante los días restantes de la actividad, ya que la tienda seguirá abierta hasta el 25 de octubre. Hasta el momento, no se informó si habrá reposición de los productos que se agotaron durante las primeras jornadas.

Reventa de entradas para BTS en Perú superan los S/ 7 mil

Mientras la tienda temporal recibe a los seguidores de la agrupación, las entradas para las tres fechas de BTS en el Estadio San Marcos ya se agotaron a través de los canales oficiales. La banda se presentará en Lima el 7, 9 y 10 de octubre.

El sold out generó nuevas ofertas de reventa en plataformas digitales. Algunos boletos para los conciertos se publican por valores que superan los S/ 7.000, según las opciones disponibles para las tres presentaciones.

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Una plataforma de venta de entradas ofrece boletos en reventa para el concierto del grupo BTS en el Estadio San Marcos de Lima por precios que alcanzan los 7.115 soles.

En Viagogo aún aparecen entradas para los espectáculos, aunque la disponibilidad depende del sector y de la fecha elegida. Los precios comienzan en S/ 1.602 para Tribuna Norte.

Las publicaciones disponibles se concentran en localidades de Occidente, donde los montos parten de S/ 4.929. Algunos avisos superan los S/ 7.000, la cifra más alta registrada entre las fechas anunciadas para los conciertos de BTS en Lima.