Jely Reategui revela que se contagió de dengue y estuvo internada: “Me agarró feo y me asusté”

La actriz peruana Jely Reátegui permanece en una cama de hospital bajo un mosquitero durante su tratamiento contra el dengue. (Jely Reátegui)

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La ausencia de Jely Reátegui en las ediciones recientes de Yo Soy tuvo una razón médica. La actriz y jurado del programa contó que contrajo dengue, una enfermedad que derivó en su internación y la obligó a mantenerse alejada de sus actividades habituales.

Reátegui relató su experiencia mediante una publicación en Instagram, donde compartió imágenes de los días que pasó en una clínica. En algunas de las fotografías aparece recostada en una cama hospitalaria y conectada a equipos de monitoreo.

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La integrante del espacio de imitación explicó que los primeros síntomas fueron intensos y que el cuadro requirió vigilancia médica. Entre las molestias que enumeró figuran fiebre, dolores físicos, escalofríos y problemas de equilibrio.

La actriz Jely Reátegui comunica en sus redes sociales su estado de salud tras ser hospitalizada por dengue. (Jely Reátegui)

“Fiebres extremas, dolor de ojos, de cabeza, de huesos, de músculos, escalofríos infinitos, plaquetas en el piso, hígado en colapso, rash cutáneo, picazón, ardor, pérdida de equilibrio”, escribió la actriz al describir las complicaciones que atravesó.

La artista también señaló que tuvo una baja en el nivel de plaquetas y alteraciones en el hígado, dos de los factores que llevaron a los médicos a mantenerla bajo observación. Sus seguidores reaccionaron a la publicación con mensajes de respaldo y deseos de recuperación.

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Reátegui no precisó cuánto tiempo permaneció internada, aunque dio cuenta de que pasó por distintas áreas de atención dentro de la clínica antes de recibir el alta.

Un termómetro digital marca una lectura de 39,5 grados Celsius en una fotografía compartida por la actriz Jely Reátegui tras enfermar de dengue. (Jely Reátegui)

Jely Reategui revela que estuvo algunos días en UCI

Durante la hospitalización, Jely Reátegui permaneció algunos días en la Unidad de Cuidados Intermedios (UCIN). La actriz incluyó esa etapa en el recuento que acompañó las fotos difundidas en sus redes sociales.

“Días en mi cuarto, días en UCIN, días en otro cuarto, mosquitero 3000, cables collar, control mental, descontrol, sáquenme de aquí, fragilidad, familia, amigos, awita de coco, plumones, granadilla, dime quién eres y canta”, publicó en su mensaje, que mantuvo el tono personal con el que suele comunicarse con sus seguidores.

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Las imágenes permiten ver parte de su tratamiento durante esos días, con cables de monitoreo y elementos médicos junto a la cama. También mostró detalles de las visitas y los cuidados que recibió de sus familiares y personas cercanas.

La actriz Jely Reátegui descansa en una cama de hospital bajo un mosquitero durante su internamiento por dengue. (Jely Reátegui)

La jurado de Yo Soy contó que atravesó momentos de preocupación por la evolución de la enfermedad. “Me dio dengue. Me agarró feo y me asusté”, expresó al referirse al impacto que tuvo el diagnóstico en su salud.

Tras la evaluación del equipo médico, la actriz recibió el alta y pudo regresar a casa. En el mismo mensaje, dejó una advertencia a quienes la siguen: “Cuídense, por favor y tomen sus precauciones. Hoy me dieron de alta y pienso cosas”.

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Por el momento, Reátegui no ha confirmado la fecha en la que retomará sus labores en televisión ni sus otros proyectos profesionales. Su publicación se centró en agradecer el acompañamiento de su entorno durante la internación y en contar cómo enfrentó los días más difíciles del cuadro.