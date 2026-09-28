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Ricardo Belmont se enfrenta a su bancada: Considera “traición” censura al Mininter, pero vocero de Obras lo contradice

El líder del Partido Cívico Obras, afirmó que citó a los integrantes de su partido a una reunión para el 29 de septiembre. “El que traiciona se va”, afirmó Belmont

El líder del Partido Cívico Obras, afirmó que citó a los integrantes de su partido a una reunión para el 29 de septiembre. “El que traiciona se va”, afirmó Belmont. REUTERS/Angela Ponce
El líder del Partido Cívico Obras, afirmó que citó a los integrantes de su partido a una reunión para el 29 de septiembre. “El que traiciona se va”, afirmó Belmont. REUTERS/Angela Ponce
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Ricardo Belmont, presidente de Obras y candidato a la alcaldía de Lima, ánunció que convocó para el martes 29 de septiembre a los senadores y diputados de su partido tras calificar como una traición el impulso de la censura contra el ministro del Interior César Astudillo. Sin embargo, esta versión entró en contradicción con lo indicado por el vocero de Obras, Víctor Piñán, quien afirmó que Belmont tiene conocimiento y apoya esta decisión.

Según la versión de Belmont, los legisladores fueron elegidos bajo la representación de su agrupación y “no se puede cambiar de camiseta en el medio tiempo”, señaló en conversación con RPP. Esto debido a que, en su opinión personal, promover o apoyar la censura en su contra es una “traición” y, por lo tanto, indicó que “el que traiciona se va”.

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Al referirse a la posibilidad de que miembros de Obras impulsen la salida de Astudillo, Belmont fijó su criterio para el debate interno. “En Obras tenemos una filosofía: el que traiciona se va, aunque yo me quede con uno. Por supuesto, promover la censura es una traición”, manifestó.

El ministro del Interior, César Astudillo, se presentó ante la Comisión de Defensa del Senado para rendir cuentas sobre la inseguridad ciudadana. Durante su exposición, detalló el diagnóstico y las proyecciones de su sector para combatir la delincuencia. | Canal N

Belmont plantea dar seis meses al ministro Astudillo

Belmont afirmó que convocó a todos los parlamentarios de su agrupación a una reunión para el martes 29 a las 5:00 p.m. y afirmó que todos sus integrantes “firmaron un papel de compromiso” en el que reconocen su liderazgo.

El dirigente aseguró que Obras cuenta con 1.700.000 votos en todo el Perú y que esa base electoral no se perdería por la decisión de un integrante de la bancada.

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“Nosotros tenemos 1 700 000 votos en todo el Perú y no los vamos a perder si alguien me traiciona. Eso lo saben porque firmaron un acta, un papel de compromiso, que hay una locomotora y hay vagones. Ellos están sentados en los vagones representando la camiseta peruana (...) Hay que tener el valor de decir la verdad, hay que recuperar el honor y no ser sinvergüenza porque el que pierde la vergüenza pierde el honor. Yo prefiero morir con honra, sinceramente, y perder, y que todos se vayan si me van a traicionar lo que han incumplido”, afirmó Belmont en RPP.

Durante la entrevista, Belmont vinculó su postura con el tiempo que, a su juicio, requiere la gestión de un ministro. “Siempre lo dije: se necesitan 6 meses para sacar a un ministro. Tú no puedes sacar a un ministro al mes, destruyes un plan cualquiera”, afirmó.

César Astudillo

Vocero de Obras contradice a Belmont

Víctor Piñán, vocero de Obras en la Cámara de Diputados, presentó una versión distinta sobre la posición del líder partidario y aseguró que ya hubo coordinación con el vocero de Obras en el Senado Daniel Barragán.

“Eso ya se aclaró con el señor Belmont. Daniel Barragán ha conversado con Ricardo Belmont y ya han tomado una posición y, obviamente, está en la misma línea de la decisión que hemos tomado nosotros como bancada”, sostuvo.

El vocero indicó que la bancada esperaba la decisión de Ahora Nación, cuyos integrantes, según dijo, conversarían esa noche sobre la censura. También negó una división en el bloque opositor: “No hay una ruptura en el bloque. Nosotros siempre estamos coordinando”.

Piñán afirmó que Obras votará de forma unánime por la censura, promovida también por legisladores de Juntos por el Perú y Buen Gobierno. “Nosotros creemos que el señor Astudillo no ha cumplido con su deber, no le ha dado la seguridad que la población necesita, no ha dado las respuestas inmediatas a la demanda en contra de la criminalidad. Somos más de cincuenta y tantos votos”, dijo el vocero de Obras en la Cámara de Diputados a RPP.

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