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Dana Guzmán asesta un golpe de autoridad para eliminar a Luisina Giovannini y clasificar a semifinales de los Juegos Suramericanos 2026

La deportista nacional apeó a la argentina, segunda favorita en el certamen, y buscará asegurar medalla para el Team Perú frente a Sachia Vickery

Dana Guzmán clasificó a las semifinales del tenis en los Juegos Suramericanos 2026.
Dana Guzmán clasificó a las semifinales del tenis en los Juegos Suramericanos 2026. Crédito: FVS Sport.
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Dana Guzmán clasificó a las semifinales del singles femenino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tras vencer a la argentina Luisina Giovannini por 6-4, 2-6 y 6-2. La tenista nacional, número 484 del ranking de la WTA, eliminó a la segunda preclasificada y quedó a un triunfo de asegurar una medalla para el Team Perú en Rosario el jueves.

El partido se extendió durante dos horas y 32 minutos. Guzmán ganó el primer set por 6-4, pero Giovannini equilibró la serie con un 6-2 en el segundo parcial. La peruana recuperó precisión en la definición, impuso su ritmo en el tercero y resolvió el pase con un 6-2. El resultado cortó una racha adversa frente a su rival y modificó el cuadro de la competencia continental en Santa Fe, Argentina.

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La clasificación tiene además un componente de revancha. Ambas tenistas habían jugado dos finales del circuito W35 en Argentina durante 2025. Giovannini venció a Guzmán primero en Pergamino, con parciales de 6-3 y 6-1, y después en Chacabuco. En aquel segundo duelo, la peruana se llevó el set inicial por 7-5, aunque la argentina remontó para imponerse por 6-3, 6-3. El cruce en el Hipódromo de Rosario permitió que la representante nacional cambiara esa tendencia en el historial.

Dana Guzmán buscará asegurar medalla para el Team Perú en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
Dana Guzmán buscará asegurar medalla para el Team Perú en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Crédito: Instagram FPT.

La próxima rival será Sachia Vickery, de Guyana, número 688 de la WTA. La tenista guyanesa alcanzó las semifinales después de vencer a la chilena Antonia Vergara por 6-2, 3-6 y 6-4. El duelo definirá a una finalista y garantizará una presea para la ganadora, debido a que las dos semifinalistas que pierden disputarán luego los encuentros por el tercer puesto. Guzmán buscará así su primera final en los Juegos Suramericanos del ciclo actual.

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El avance en Rosario se inscribe en una temporada que ya le entregó a Guzmán su primer título profesional. En agosto se consagró campeona del W35 de Southaven, en Estados Unidos, tras derrotar a la local Annika Penickova por 6-2 y 6-4. La final duró una hora y 25 minutos, según la información publicada por Infobae. Ese resultado confirmó su progreso en el circuito ITF y fortaleció sus opciones en futuros torneos internacionales del calendario.

Por el bronce en dobles

Alexander Merino y Luis José Nakamine competirán este viernes por la medalla de bronce en dobles masculino. La pareja peruana cayó en semifinales ante los argentinos Lautaro Midón y Juan Manuel La Serna por 7-5 y 6-2, un resultado que dejó a sus rivales instalados en la final. Merino y Nakamine enfrentarán a los brasileños Enzo Kohlmann de Freitas y Enzo Camargo Lima, quienes perdieron la otra semifinal frente a Colombia en dos sets consecutivos.

El binomio peruano llegó a esa instancia con dos triunfos previos. En su estreno derrotó a los paraguayos Hernando Escurra y Martín Vergara, integrantes del equipo que disputó la reciente serie de Copa Davis en Lima. Después superó a los venezolanos John Echevarría y Brandon Pérez para instalarse entre las cuatro mejores parejas del certamen. La oportunidad por el bronce permitirá a Merino y Nakamine cerrar su participación con una presea en los Juegos Suramericanos.

Los convocados de Perú en tenis para los Juegos Suramericanos 2026.
Los convocados de Perú en tenis para los Juegos Suramericanos 2026. Crédito: FPT.

Elizaveta Castillo y Silvana Fajardo también jugarán por el tercer escalón del podio en dobles femenino. Las peruanas fueron superadas por las chilenas Antonia Vergara y Jimar Gerard por 6-3 y 6-3 en la semifinal. Su adversaria será la pareja boliviana integrada por María Laura Sejas y Valery Sumoya, que perdió por 6-4, 6-4 ante las argentinas Jazmín Ortenzi y Luisina Giovannini. El duelo completará la presencia peruana en las definiciones de dobles del tenis.

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