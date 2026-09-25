Keiko Fujimori prevé reunirse por primera vez con Claudia Sheinbaum tras la crisis diplomática entre Perú y México

Peru's President Keiko Fujimori walks to the podium to address the 81st United Nations General Assembly at UN headquarters in New York City, US, September 22, 2026. REUTERS/Shannon Stapleton

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La presidenta Keiko Fujimori afirmó este jueves que espera reunirse por primera vez con su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará en noviembre en China, o, en su defecto, en México, con motivo del traspaso de la presidencia pro tempore del organismo.

En declaraciones a RPP, la jefa de Estado señaló que sería “un gusto” saludar a Sheinbaum durante la reunión de líderes prevista para los días 18 y 19 de noviembre en Shenzhen, en el sur de China, si el Senado peruano autoriza su viaje.

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“Si la presidenta Claudia Sheinbaum va a participar y también va a visitar el foro APEC, será un gusto poder saludarla”, declaró al ser consultada sobre la confirmación de la mandataria mexicana de que asistirá a la cumbre, luego de que no participara en la Asamblea General de Naciones Unidas celebrada esta semana en Nueva York.

Fujimori añadió que, si el encuentro no se concreta en China, podría darse una segunda oportunidad en México, ya que la Cancillería coordina una eventual visita para recibir la presidencia pro tempore de APEC, viaje que también deberá ser autorizado por el Senado.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este miércoles, en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez

“Está planificado también que la presidencia pro tempore que está dejando México sea entregada al Perú. Lo que estamos planificando a través de ambas cancillerías es que yo pueda visitar México para que esta encargatura me la entregue ella personalmente”, explicó.

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El eventual encuentro entre ambas mandatarias se produciría tras años de tensiones diplomáticas entre Perú y México, originadas a raíz del fallido autogolpe del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), cuya familia permanece asilada en la nación norteamericana.

El Gobierno mexicano, encabezado entonces por Andrés Manuel López Obrador, cuestionó la salida de Castillo del poder y respaldó públicamente su situación, lo que generó sucesivos cruces diplomáticos entre ambos países.

Lima llamó a consultas a su embajador en México y, en febrero de 2023, declaró persona non grata al entonces embajador mexicano en Lima, Pablo Monroy. La tensión continuó durante los siguientes años y se profundizó con la llegada de Sheinbaum a la Presidencia en octubre de 2024.

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En noviembre de 2025, ya durante el Gobierno transitorio de José Jerí, Perú rompió formalmente relaciones diplomáticas con México después de que le concediera asilo diplomático a la exprimera ministra, Betssy Chávez, condenada a 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel por su participación en el fallido intento de golpe de Estado.

La ruptura se mantuvo hasta agosto de este año, cuando ambos gobiernos anunciaron el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas. El acuerdo se produjo después de que la administración fujimorista otorgara a Chávez el salvoconducto necesario para salir del territorio peruano en calidad de asilada.