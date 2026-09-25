Perú

Keiko Fujimori prevé reunirse por primera vez con Claudia Sheinbaum tras la crisis diplomática entre Perú y México

La presidenta señaló que el encuentro podría concretarse en la cumbre de APEC en China o durante el traspaso de la presidencia pro tempore del foro a Lima

Peru's President Keiko Fujimori walks to the podium to address the 81st United Nations General Assembly at UN headquarters in New York City, US, September 22, 2026. REUTERS/Shannon Stapleton
Peru's President Keiko Fujimori walks to the podium to address the 81st United Nations General Assembly at UN headquarters in New York City, US, September 22, 2026. REUTERS/Shannon Stapleton
Guardar

La presidenta Keiko Fujimori afirmó este jueves que espera reunirse por primera vez con su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará en noviembre en China, o, en su defecto, en México, con motivo del traspaso de la presidencia pro tempore del organismo.

En declaraciones a RPP, la jefa de Estado señaló que sería “un gusto” saludar a Sheinbaum durante la reunión de líderes prevista para los días 18 y 19 de noviembre en Shenzhen, en el sur de China, si el Senado peruano autoriza su viaje.

PUBLICIDAD

“Si la presidenta Claudia Sheinbaum va a participar y también va a visitar el foro APEC, será un gusto poder saludarla”, declaró al ser consultada sobre la confirmación de la mandataria mexicana de que asistirá a la cumbre, luego de que no participara en la Asamblea General de Naciones Unidas celebrada esta semana en Nueva York.

Fujimori añadió que, si el encuentro no se concreta en China, podría darse una segunda oportunidad en México, ya que la Cancillería coordina una eventual visita para recibir la presidencia pro tempore de APEC, viaje que también deberá ser autorizado por el Senado.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este miércoles, en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este miércoles, en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez

“Está planificado también que la presidencia pro tempore que está dejando México sea entregada al Perú. Lo que estamos planificando a través de ambas cancillerías es que yo pueda visitar México para que esta encargatura me la entregue ella personalmente”, explicó.

PUBLICIDAD

El eventual encuentro entre ambas mandatarias se produciría tras años de tensiones diplomáticas entre Perú y México, originadas a raíz del fallido autogolpe del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), cuya familia permanece asilada en la nación norteamericana.

El Gobierno mexicano, encabezado entonces por Andrés Manuel López Obrador, cuestionó la salida de Castillo del poder y respaldó públicamente su situación, lo que generó sucesivos cruces diplomáticos entre ambos países.

Lima llamó a consultas a su embajador en México y, en febrero de 2023, declaró persona non grata al entonces embajador mexicano en Lima, Pablo Monroy. La tensión continuó durante los siguientes años y se profundizó con la llegada de Sheinbaum a la Presidencia en octubre de 2024.

Keiko Fujimori

En noviembre de 2025, ya durante el Gobierno transitorio de José Jerí, Perú rompió formalmente relaciones diplomáticas con México después de que le concediera asilo diplomático a la exprimera ministra, Betssy Chávez, condenada a 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel por su participación en el fallido intento de golpe de Estado.

La ruptura se mantuvo hasta agosto de este año, cuando ambos gobiernos anunciaron el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas. El acuerdo se produjo después de que la administración fujimorista otorgara a Chávez el salvoconducto necesario para salir del territorio peruano en calidad de asilada.

Temas Relacionados

Keiko FujimoriClaudia SheinbaumPerúMéxicoperu-politica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La tajante opinión de Alexis Lalas, leyenda del fútbol estadounidense, sobre el duelo contra Perú: “Es una oportunidad”

El exmundialista, hoy analista de referencia en el fútbol norteamericano, pidió a hinchas y prensa que lean el amistoso con una clave que va más allá de los 90 minutos: la necesidad de creer en lo que viene

La tajante opinión de Alexis Lalas, leyenda del fútbol estadounidense, sobre el duelo contra Perú: “Es una oportunidad”

Melissa Klug conoce a Hillary Meza, la pareja de su hijo Adriano Farfán, y celebra el vínculo que tiene con la familia

La empresaria relató que la joven huachana, de 18 años, ya compartió con las hermanas y los parientes de su primogénito, luego de que ambos hicieran público su romance en redes sociales

Melissa Klug conoce a Hillary Meza, la pareja de su hijo Adriano Farfán, y celebra el vínculo que tiene con la familia

Keiko Fujimori desafía a Janet Tello, presidenta del PJ, y afirma que no va a “callar” sobre “los errores del pasado”

La mandataria precisó que sus cuestionamientos se dirigen a “ciertos jueces” y defendió el derecho de las autoridades a formular críticas sin afectar la autonomía de los poderes del Estado

Keiko Fujimori desafía a Janet Tello, presidenta del PJ, y afirma que no va a “callar” sobre “los errores del pasado”

Ignacio Buse en la Laver Cup: las chances del tenista peruano de disputar el torneo pese a ser alternante

El deportista nacional, miembro del Team World, se mantendrá a la expectativa ante alguna eventualidad para rendir en el O2 de Londres

Ignacio Buse en la Laver Cup: las chances del tenista peruano de disputar el torneo pese a ser alternante

Alineaciones de Perú vs Estados Unidos: posibles titulares del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Mano Menezes alista un sorpresivo equipo sin André Carrillo por lesión para sumar su segundo triunfo con la ‘bicolor’. Mientras que Mauricio Pochettino presentará un modificado once con juveniles

Alineaciones de Perú vs Estados Unidos: posibles titulares del partido amistoso por fecha FIFA 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori desafía a Janet Tello, presidenta del PJ, y afirma que no va a “callar” sobre “los errores del pasado”

Keiko Fujimori desafía a Janet Tello, presidenta del PJ, y afirma que no va a “callar” sobre “los errores del pasado”

Nueva derrota para el Perú: Rutas de Lima gana el tercer arbitraje a la MML

Desde Wall Street, Keiko Fujimori destaca baja inflación, reservas de USD 100 mil millones e invita a invertir en el país: “Perú is here”

Premier defiende a Keiko Fujimori y cree que presidenta del PJ “puede haber interpretado” mal sus dichos en la ONU

Rafael López Aliaga, molesto con Keiko Fujimori por Samuel Daza: “Ha mandado para alcalde de Lima a un piraña”

ENTRETENIMIENTO

Melissa Klug conoce a Hillary Meza, la pareja de su hijo Adriano Farfán, y celebra el vínculo que tiene con la familia

Melissa Klug conoce a Hillary Meza, la pareja de su hijo Adriano Farfán, y celebra el vínculo que tiene con la familia

Agenda cultural de Lima del 24 de setiembre al 1 de octubre: ‘Annie’, Rebeca Escribens en ‘No soy una señora’, El Método Grönholm y ¡Funado!

Michelle Onetto es separada de su agencia tras acusaciones de bullying: “Rechazamos cualquier hostigamiento, violencia o maltrato”

Fans de Robbie Williams mantienen expectativa por segundo concierto en el Arena 1 Park: “Robbie vendrá esta noche”, dice equipo de cantante

Robbie Williams y el inesperado gallinazo que se instaló en la terraza de su hotel limeño

DEPORTES

Carlos Aparicio señaló los “graves” errores de Antonio Rizola con Perú: “Su lengua va más rápido que su cerebro”

Carlos Aparicio señaló los “graves” errores de Antonio Rizola con Perú: “Su lengua va más rápido que su cerebro”

La tajante opinión de Alexis Lalas, leyenda del fútbol estadounidense, sobre el duelo contra Perú: “Es una oportunidad”

Ignacio Buse en la Laver Cup: las chances del tenista peruano de disputar el torneo pese a ser alternante

Alineaciones de Perú vs Estados Unidos: posibles titulares del partido amistoso por fecha FIFA 2026

A qué hora juega Aliana Lima vs Esquimo: partido por fecha 1 de la ‘Noche Blanquiazul de Vóley’ 2026