Perú

Desde Wall Street, Keiko Fujimori destaca baja inflación, reservas de USD 100 mil millones e invita a invertir en el país: “Perú is here”

La mandataria llegó a la Bolsa de Valores de Nueva York como parte de su último día de actividades en Estados Unidos y dirigió un mensaje al sector empresarial y financiero

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La presidenta de la República, Keiko Fujimori, llegó este 24 de septiembre a la Bolsa de Valores de Nueva York, donde destacó ante representantes del sector empresarial y financiero las condiciones económicas del Perú y las oportunidades que, según señaló, ofrece el país para los inversionistas. La mandataria participó en una reunión con Will Goodwin, jefe de operaciones estratégicas de la Bolsa de Valores, como parte de su agenda oficial.

Durante su intervención, Fujimori resaltó las reservas internacionales, el nivel del déficit y la inflación del país. “Tenemos cien mil millones de dólares en reservas, tenemos un déficit de 1,8% y tenemos la inflación más baja de la región”, afirmó la presidenta, de acuerdo con lo transmitido por TV Perú.

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Un hombre con traje y corbata y una mujer con saco azul posan sonrientes frente al letrero grabado de la Bolsa de Valores de Nueva York
Keiko Fujimori posa junto a Will Goodwin en la Bolsa de Valores de Nueva York durante una reunión con representantes del sector financiero. (Presidencia de la República)

Estabilidad económica del Perú

La mandataria sostuvo que, al analizar un país, los inversionistas observan sus fundamentos económicos y aseguró que Perú cuenta con condiciones que permiten mostrar fortaleza en este ámbito. En ese sentido, puso énfasis en el nivel de reservas y en la inflación, además de mencionar la disciplina fiscal del Banco Central de Reserva.

Fujimori también destacó la renovación del mandato de Julio Velarde como presidente del BCRP. Según explicó, la continuidad de Velarde fue una decisión que recibió tanto su confianza como la del Congreso de la República. TV Perú señaló que la permanencia del titular de la entidad también fue ratificada por las dos cámaras del Parlamento.

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Vista en contrapicado de la fachada de un edificio con banderas de Estados Unidos y Perú rodeado de varios rascacielos
Las banderas de Estados Unidos y Perú cuelgan de la fachada de la Bolsa de Valores de Nueva York durante la visita oficial de la mandataria peruana a la institución financiera. (Presidencia de la República)

Invitación a los inversionistas extranjeros

En otro momento de su discurso, la presidenta remarcó que Perú brinda el mismo tratamiento a los inversionistas extranjeros y nacionales. “También un capítulo muy importante, el capítulo económico, donde damos el mismo tratamiento a los inversionistas extranjeros y a los peruanos, porque sabemos cómo competir”, manifestó.

Fujimori sostuvo que una parte importante de la economía depende de la inversión privada y explicó que su presencia en Wall Street tenía como objetivo transmitir directamente ese mensaje al sector empresarial y financiero. “Por eso estoy aquí, para darles ese mensaje. Claro y directo. Los invito a mirar, los invito a venir”, expresó antes de cerrar su intervención con la frase: “Perú es ya. Perú is here”.

Keiko Fujimori sonríe y da la mano a una persona en la Bolsa de Valores de Nueva York rodeada de asistentes
Keiko Fujimori saluda a representantes del sector financiero durante su visita a la Bolsa de Valores de Nueva York en Estados Unidos. (Presidencia de la República)

Crimen organizado y fenómeno de El Niño

La presidenta también reconoció que Perú enfrenta desafíos. Entre ellos mencionó los problemas vinculados con la criminalidad y señaló que el país está enfrentando actualmente al crimen organizado. “Perú ahora tiene desafíos. Sí, no somos perfectos. Estamos teniendo algunos problemas criminales, pero somos muy fuertes para enfrentarlos”, afirmó.

Asimismo, Fujimori se refirió al fenómeno de El Niño previsto para este año en el país. Indicó que su Gobierno está trabajando para prepararse ante las lluvias que llegarán hacia finales del año. Según sus declaraciones, las acciones se realizan con rapidez para afrontar este escenario.

Keiko Fujimori deberá enfrentar el Fenómeno El Niño cuando asuma su mandato como presidenta del Perú. (Foto composición: Infobae Perú)
Keiko Fujimori deberá enfrentar el Fenómeno El Niño cuando asuma su mandato como presidenta del Perú. (Foto composición: Infobae Perú)

Campanazo de Wall Street

Antes de su intervención ante representantes del sector empresarial y financiero, la presidenta participó en distintos momentos protocolares durante su visita a la Bolsa de Valores de Nueva York. A su llegada, fue recibida en una sala privada y firmó un libro.

Como parte de la jornada, también tenía prevista su participación en la tradicional ceremonia del toque de campana de cierre del mercado. El acto formó parte de las actividades desarrolladas por Fujimori durante su cuarto y último día de agenda en Nueva York, en el marco de la semana de alto nivel de la Asamblea de las Naciones Unidas.

Siete personas en traje formal aplauden desde un balcón detrás del podio con la campana dorada de la Bolsa de Valores de Nueva York
Keiko Fujimori participa en la ceremonia del toque de campana en la Bolsa de Valores de Nueva York junto a ejecutivos y autoridades. (Presidencia de la República)

Al finalizar su intervención, la presidenta entregó un torito de Pucará como señal de amistad y como un detalle representativo del Perú a la Bolsa de Valores de Nueva York. De acuerdo con TV Perú, Fujimori presentó además su presencia en Estados Unidos como una oportunidad para compartir el potencial del país y convocar a nuevos inversionistas.

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