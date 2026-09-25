Keiko Fujimori desafía a Janet Tello, presidenta del PJ, y afirma que no va a “callar” sobre “los errores del pasado”

Keiko Fujimori respondió a Janet Tello y defendió su derecho a cuestionar actuaciones del pasado sin que ello implique desconocer la independencia del Poder Judicial

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La presidenta Keiko Fujimori respondió este jueves a la titular del Poder Judicial, Janet Tello, quien rechazó sus declaraciones ante la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los procesos judiciales contra militares y policías que participaron en la lucha contra el terrorismo.

En diálogo con RPP, la jefa de Estado defendió su derecho a cuestionar actuaciones del pasado y sostuvo que la independencia de poderes no impide formular críticas. “Creo en las instituciones fuertes, independientes, autónomas, pero también con esa capacidad de analizar lo bueno y también los errores del pasado”, dijo.

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Agregó que esa posición se extiende al Ejecutivo, el Congreso y el Ministerio Público, aunque remarcó que sus cuestionamientos no implican desconocer la autonomía de las instituciones.

“Esa independencia no significa callar. No significa perder la oportunidad de hacer una crítica a lo que ha sido el desempeño en el pasado. Lo dejo ahí. No tengo nada más que agregar”, agregó.

La presidenta afirmó que “la independencia no significa callar” y sostuvo que las instituciones deben poder analizar tanto sus aciertos como sus “errores del pasado”

Consultada sobre si su crítica estaba dirigida contra algunos magistrados en particular o contra el Poder Judicial en general, la hija y heredera política del fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000) respondió que se refería a “ciertos jueces”.

Sostuvo además que su intención es mirar hacia el futuro y “construir un mejor país” para tener “un reconocimiento a quienes nos han ayudado a conseguir la paz y a tener una mirada de reconciliación”.

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La controversia se originó durante el discurso que pronunció ante la Asamblea General de la ONU, donde afirmó que Perú “venció al terrorismo”, pero cuestionó que, 34 años después, personas que participaron en esa lucha continúen siendo procesadas.

“Vengo de un país que conoce el alto precio de la paz, vencimos al terrorismo, pero, lamentablemente, aún hoy, después de 34 años, quienes asumieron esa misión siguen siendo juzgados a pesar de haber demostrado que el debido proceso fue transgredido”, señaló entonces.

Las declaraciones de Fujimori provocaron una respuesta de Tello, quien manifestó que no podía permitir que ante la comunidad internacional se afirmara que jueces, militares y policías habían visto transgredido el debido proceso y que, pese a ello, continuaban siendo juzgados.

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Fujimori precisó que su cuestionamiento no está dirigido contra todo el Poder Judicial, sino contra “ciertos jueces”, y planteó avanzar hacia una “mirada de reconciliación”

La presidenta del PJ le solicitó explicar el sentido de sus palabras o retractarse y recordó que los jueces también tuvieron un papel durante el periodo de violencia terrorista, en el que algunos magistrados fueron asesinados mientras cumplían sus funciones.

En medio de la controversia, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, salió en defensa de Fujimori y sostuvo que en una democracia es posible que distintas autoridades mantengan posiciones diferentes.

“Es positivo que, si una autoridad dice una cosa, otra autoridad tenga una opinión distinta. La presidenta ha dejado claro a la division de poderes. (...) No ha ni generalizado ni cuestionado y menos ha dicho qué es lo que tiene que hacer el Poder Judicial”, señaló.

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“Tengo mucho respeto a la presidenta del PJ y el Gobierno así lo tiene. Hemos tenido muchas reuniones. Creo que puede haber o interpretado (mal) o haberse sentido incómoda con unas palabras, pero las palabras de la presidenta son claras. Ni ha cuestionado la autonomía del Poder Judicial, que por supuesto se va a respetar”, agregó.