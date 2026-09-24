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Una estrella mundial y una ex figura de Boca: los arqueros que River tiene en carpeta ante el interés europeo por Santiago Beltrán

La dirigencia negocia con el guardameta la renovación de su contrato, que vence en diciembre de 2027. En el medio, Manchester United y el Inter de Milán hicieron averiguaciones por su situación pensando en el futuro

Beltrán, con la indumentaria de la selección argentina: fue citado para los amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín (Reuters/Jay Biggerstaff)
Beltrán, con la indumentaria de la selección argentina: fue citado para los amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín (Reuters/Jay Biggerstaff)
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Santiago Beltrán tiene 21 años, debutó en la selección mayor en un amistoso ante Honduras el pasado junio y lleva apenas una temporada como titular indiscutible en River Plate. Ese ascenso vertiginoso alcanzó para que su nombre apareciera en las agendas de Inter de Milán y Manchester United, dos de los clubes más poderosos del mundo, que sondearon su situación de cara al futuro. River lo sabe, lo tiene calculado y ya trabaja en varios frentes a la vez.

El primero de esos frentes es la renovación del contrato, que vence en diciembre de 2027. Desde hace algunos meses, la dirigencia del club mantiene conversaciones con los representantes del arquero, nucleados en la agencia que conduce Gustavo Goñi, con el objetivo de que el jugador arranque su último año de vínculo con la firma ya resuelta. Las charlas vienen sin sobresaltos. En el entorno del arquero aseguran que el futbolista jamás se iría libre, porque está agradecido con el club que lo formó y le dio su oportunidad en el fútbol profesional.

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El segundo frente es económico. La cláusula de rescisión actual de Beltrán es de USD 25 millones, un número que River considera insuficiente a la luz del interés europeo. La intención de la dirigencia es elevarla a USD 100 millones, en línea con lo que ya se aplica a todos los refuerzos o jugadores que renuevan contrato, acompañada de un importante aumento salarial. La lógica es clara: si alguien quiere llevárselo, que pague el precio real.

AMDEP1524. BUENOS AIRES (ARGENTINA), 26/08/2026.-Santiago Beltrán de River recibe un gol este miércoles, en un partido de la Copa Sudamericana entre River Plate y Santa Fe en el estadio Monumental, en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
El arquero irrumpió con jerarquía en el arco de River (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

El recorrido de Beltrán hasta este punto tiene algo de improbable. Llegó a River a los 17 años sin haber pisado nunca un club afiliado a la AFA —venía de jugar de forma amateur en el Club de Campo Pueyrredón, en Pilar—, firmó su primer contrato profesional a principios de 2023 y sufrió una lesión de rodilla en septiembre de 2024 que lo tuvo parado casi ocho meses. En enero de 2026, debutó como titular ante Barracas Central y ya no soltó el arco. Fue figura en la tanda de penales ante San Lorenzo por los octavos del Torneo Apertura, instancia en la que le atajó un penal para que su equipo pudiera clasificar. River llegó a la final de ese campeonato con él bajo los tres palos. El seleccionador Lionel Scaloni lo incluyó en la prelista de 55 jugadores para el Mundial 2026 y, el 6 de junio, le dio minutos en un amistoso ante Honduras en Texas, Estados Unidos, con victoria argentina 2-0. Ese partido fue su debut con la mayor.

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Pese al optimismo en las negociaciones, dentro del club son conscientes de que la presencia de Inter y United no es un dato menor. Ante ese escenario, la dirigencia tiene un borrador con dos nombres de arqueros que podrían ocupar el lugar de Beltrán, en el caso de que alguno de los dos poderosos de Europa hagan un ofrecimiento formal.

El primero es Agustín Rossi, arquero de 31 años que en las últimas horas quedó cerca de renovar con Flamengo, donde tiene contrato hasta diciembre de 2027. Surgió en Chacarita Juniors, pasó por Estudiantes y Defensa y Justicia, y llegó a Boca Juniors en 2017, club con el que ganó seis títulos —entre ellos tres Ligas Profesionales y la Copa Argentina— y donde disputó 151 partidos con 72 vallas invictas. Luego de un breve paso a préstamo por Al-Nassr de Arabia Saudita, se instaló en el Flamengo de Brasil desde mediados de 2023, donde siguió acumulando títulos: la Copa Libertadores 2025, la Serie A 2025 y tres ediciones del Campeonato Carioca. En la temporada 2026 del Brasileirao lleva 28 partidos disputados, 12 vallas invictas y un porcentaje de atajadas del 77%.

El segundo nombre en carpeta es el de Yassine Bounou, conocido como Bono, arquero de la selección de Marruecos y figura del Al-Hilal de Arabia Saudita. Tiene 35 años y una carrera de más de 500 partidos que incluyó pasos por el Atlético de Madrid B, Real Zaragoza, Girona y Sevilla, club con el que ganó dos ediciones de la UEFA Europa League. Con Al-Hilal sumó la Liga Profesional Saudí, la Supercopa y la Copa del Rey de Campeones. Bono es hincha confeso de River y declaró en reiteradas oportunidades que tiene el sueño de jugar en el club. “Es un sueño que tengo desde hace mucho tiempo. Tengo un cariño muy grande al fútbol argentino y a Argentina en general”, supo remarcar. Su contrato con Al-Hilal se extiende hasta mediados de 2028, por lo que cualquier negociación dependería de la postura del club saudí.

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