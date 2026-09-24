Economía

Las 5 razones que identificaron los analistas para explicar el fuerte repunte del riesgo país

Hace dos meses que se acumula el deterioro de los bonos dolarizados. Los mercados ya se pusieron en modo electoral y reducen su exposición en activos argentinos. Expectativa por la colocación de deuda de San Juan

El riesgo país saltó de 400 puntos básicos a principios de julio a 566 unidades en la actualidad. (Foto: Reuters)
El riesgo país saltó de 400 puntos básicos a principios de julio a 566 unidades en la actualidad. (Foto: Reuters)
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Hace prácticamente dos meses que el riesgo país no para de crecer. Desde los 400 puntos que llegó a tocar a fines de julio hasta las 566 unidades del cierre de ayer, el deterioro refleja la visión de los mercados sobre la situación de la deuda argentina. Hoy este incremento tendrá una primera prueba real, ante la colocación de deuda internacional que encara la provincia de San Juan, con un bono a 9 años.

Resulta casi imposible identificar un solo motivo detrás de la suba del índice elaborado por JP Morgan, que llevó a todos bonos en dólares a rendir por encima del 10% anual. Entre algunas razones que se mencionan figuran las siguientes, aunque no todas lucen concluyentes.

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Menor ritmo de compras del BCRA

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) redujo fuertemente la compra de reservas: en septiembre viene acumulando alrededor de USD 13 millones diarios, por lo cual se detuvo la acumulación de reservas. Esto refleja por un lado menos liquidaciones de divisas, pero al mismo tiempo que crece la demanda, dejando poco espacio para las intervenciones oficiales.

En lo que va del año lleva acumulados más de USD 14.300 millones en compras, aunque era esperable que el proceso entrara en un proceso más lento en estos meses. “Es algo que viene sucediendo hace algunas semanas, no es nuevo, por lo tanto no explica por qué en los últimos días el salto del riesgo país tan pronunciado”, aseguró el economista Fernando Marull.

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Aumento de las tasas de EEUU

Se trata de un factor que impacta sobre todo los activos de riesgo y por ende le pega a los bonos argentinos. Sin embargo, el deterioro fue mucho más notorio en el caso local que en la deuda de países emergentes.

La suba de tasas retrasa la posibilidad de volver a los mercados internacionales, algo que parece ya descartado este año. En ese sentido, el titular del JP Morgan regional, Facundo Gómez Minujín, declaró que “si Javier Milei es reelecto la Argentina se convertirá en investment grade”.

Dudas respecto al futuro

La suba de los bonos ya descontaba una alta probabilidad de reelección: con el riesgo país al borde de los 400 puntos “el mercado ya le daba un 85% de chance a la reelección de Milei”.

Las encuestas que fueron mostrando un menor margen de apoyo para el Presidente impactaron negativamente en los bonos, aunque todavía ven más posibilidades de una victoria oficialista que el regreso del kirchnerismo.

Inicio de la campaña electoral

Arrancó la campaña electoral, incluyendo una fuerte presencia de Axel Kicillof que viajó a Nueva York y la centralidad de la figura de Cristina Kirchner: para un tenedor de bonos esto es una mala noticia. Tras la experiencia traumática de 2019, no hay inversores dispuestos a brindar a un candidato kirchnerista el beneficio de la deuda.

El peligro de una victoria de ese espacio el año que viene derrumbaría al mercado de acciones y bonos en la misma magnitud de lo que sucedió en aquella elección ganada por amplio margen por Alberto Fernández. O al menos eso es lo que la mayoría intuye.

Aunque todavía falta más de un año para las presidenciales, está claro que los tiempos políticos se adelantaron. El propio Milei insiste en cada presentación que va por la reelección, mientras que ya comenzaron las negociaciones para definir candidaturas en el arco opositor.

Actividad débil

Los malos datos de actividad económica no inciden directamente en el riesgo país, porque ya era conocido que el segundo trimestre mostraría una caída. Sin embargo, generan preocupación porque si la economía no reacciona, bajan las chances electorales del oficialismo.

El dato más alentador de las últimas horas fue el relacionado con la mejora en el nivel de ingresos medidos por el Indec que por segundo mes consecutivo le ganaron a la inflación. La tendencia incluso podría acelerarse en los próximos meses.

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