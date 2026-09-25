Productora anuncia reprogramación de segundo concierto de Robbie Williams en Lima

Guardar

One Entertainment anunció la reprogramación del segundo concierto de Robbie Williams en Lima, cancelado el jueves 24 de septiembre tras la clausura de Arena 1 Park dispuesta por la Municipalidad de San Miguel. La productora informó que la nueva fecha será comunicada “en breve”, luego de coordinar con el equipo del cantante británico.

La decisión municipal se conoció horas antes del show previsto para las 21.00 como parte de la gira Britpop LATAM Tour 2026. La comuna señaló deficiencias en las vías de evacuación, desorden durante la salida del público y el cierre no autorizado de accesos peatonales tras la primera presentación, realizada el miércoles 23 de septiembre.

PUBLICIDAD

One Entertainment indicó que el concierto no pudo realizarse por decisión de la Municipalidad de San Miguel, pero aseguró que trabaja para concretar una nueva fecha. La empresa pidió comprensión a quienes adquirieron sus entradas y reiteró que busca ofrecer el espectáculo anunciado.

“Ante esta situación, One Entertainment anuncia que el concierto será reprogramado y que la nueva fecha será comunicada oficialmente en breve, una vez culminadas las coordinaciones correspondientes con el equipo del artista”, señaló la compañía en un comunicado.

La productora lamentó los inconvenientes causados a los seguidores que esperaban ver a Robbie Williams en su segunda fecha en Lima. El espectáculo había generado expectativa entre los fanáticos, varios de los cuales llegaron desde temprano a los exteriores del recinto de la Costa Verde con la esperanza de recibir una confirmación sobre la realización del evento.

PUBLICIDAD

One Entertainment señaló que mantiene coordinaciones con el equipo del artista para concretar la reprogramación.

Municipalidad de San Miguel canceló el segundo concierto

La Municipalidad de San Miguel informó que el segundo concierto de Robbie Williams no se realizaría en Arena 1 Park y ordenó la clausura inmediata del local. Según el pronunciamiento difundido por la comuna, la medida respondió a problemas detectados durante la primera jornada del artista británico en Lima.

El municipio cuestionó la organización y seguridad del evento realizado el miércoles 23 de septiembre. Las observaciones estuvieron vinculadas con las vías de evacuación, el orden en las salidas y el cierre no autorizado de accesos peatonales al término del concierto.

“Estas deficiencias se evidenciaron, particularmente, en las vías de evacuación, el desorden registrado en las salidas y el cierre no autorizado de accesos peatonales tras la culminación del evento”, indicó la Municipalidad de San Miguel.

PUBLICIDAD

La comuna sostuvo que tomó la decisión con el objetivo de salvaguardar la integridad física de los asistentes y preservar la tranquilidad de los vecinos del distrito. Además, remarcó que la seguridad en espectáculos masivos es un aspecto que no puede dejarse de lado.

Uno de los puntos que concentró cuestionamientos durante la primera fecha fue el cierre del puente Parque Belén, acceso peatonal que conecta la parte alta de San Miguel con la Costa Verde. Algunos asistentes reportaron dificultades para retirarse luego del show y señalaron que el bloqueo generó confusión en la zona.

Municipalidad de San Miguel cancela concierto de Robbie Williams

One Entertainment asegura que subsanó las observaciones

En su comunicado, One Entertainment afirmó que atendió desde las primeras horas del jueves los puntos observados por la Municipalidad de San Miguel. La empresa sostuvo que realizó acciones para que el concierto pudiera llevarse a cabo bajo las condiciones de seguridad requeridas.

PUBLICIDAD

“Desde las primeras horas de hoy, One Entertainment subsanó los puntos observados por la Municipalidad de San Miguel para garantizar la realización del concierto bajo las condiciones de seguridad requeridas; sin embargo, hasta el cierre de este comunicado de prensa no obtuvimos respuesta alguna para poder realizar el show”, manifestó la promotora.

La compañía no detalló cuáles fueron las medidas implementadas ni informó si presentó documentación adicional ante las autoridades para solicitar que el evento se realice. Tampoco precisó si Arena 1 Park volverá a ser el recinto para la fecha reprogramada.

One Entertainment señaló que mantiene coordinaciones con el equipo de Robbie Williams para definir el nuevo día del concierto. La productora aseguró que su intención es concretar la reprogramación “en la fecha más próxima posible”.

Por el momento, la empresa no ha comunicado un mecanismo de devolución de dinero, pues el anuncio se centra en la reprogramación del espectáculo. Los asistentes deberán esperar información oficial sobre la nueva fecha y las condiciones que se aplicarán a las entradas adquiridas para el 24 de septiembre.

PUBLICIDAD

La productora indicó que todas las novedades serán difundidas en sus redes sociales. “La nueva fecha del concierto será comunicada oficialmente en breve en nuestras redes sociales”, afirmó One Entertainment.

Fans esperaron en los exteriores de Arena 1

Tras la cancelación anunciada por la Municipalidad de San Miguel, varios seguidores de Robbie Williams permanecieron durante horas en los exteriores de Arena 1 Park. Algunos habían llegado desde las primeras horas de la tarde y mantenían la esperanza de que el artista británico pudiera presentarse.

La incertidumbre aumentó luego de que una persona identificada como parte del equipo del cantante se dirigiera a los fanáticos y les pidiera mantenerse tranquilos. “Robbie vendrá a cantar esta noche, ¿de acuerdo? Pero hasta que Robbie cante, todos tienen que estar tranquilos. Relájense, tomen líquidos”, se escuchó decir.

PUBLICIDAD

El mensaje llevó a algunos asistentes a continuar en la zona pese a la clausura del recinto. Sin embargo, personal de la Municipalidad de San Miguel y agentes de la Policía Nacional del Perú realizaron perifoneos para informar que el concierto estaba suspendido y solicitaron a los seguidores que se retiraran.

Mientras esto ocurría en los exteriores de Arena 1 Park, Robbie Williams se reunió con otro grupo de fanáticos frente al Hotel Belmond, en Miraflores. El cantante salió acompañado por sus músicos, interpretó fragmentos de Feel y Angels, y mostró una camiseta de Perú con su apellido.

“Estoy con el corazón roto por no tener este segundo concierto. Volveremos pronto”, dijo el artista británico antes de retirarse del lugar.

Fans de Robbie Williams se resisten a salir del Arena 1 a pesar de que la Municipalidad de San Miguel clausuró Arena 1 Park y canceló la segunda fecha del artista británico. Latina Noticias

La primera fecha de Robbie Williams en Lima

Robbie Williams ofreció su primer concierto en Perú el miércoles 23 de septiembre en Arena 1 Park. El espectáculo reunió canciones representativas de su carrera, entre ellas Let Me Entertain You, Rock DJ, Supreme, Millennium, Come Undone, Feel y Angels.

PUBLICIDAD

La banda británica The Lottery Winners estuvo a cargo de abrir la jornada antes de la presentación principal. La agenda original contemplaba dos conciertos consecutivos en Lima como parte del recorrido latinoamericano del cantante.

Con el anuncio de One Entertainment, los fanáticos esperan ahora la confirmación de una nueva fecha para el segundo show. La productora reiteró que busca cumplir con el concierto prometido y pidió paciencia mientras concluyen las coordinaciones con el equipo de Robbie Williams.

El cantante británico llega en plena etapa de resurgimiento artístico, impulsado por un documental de Netflix y una película biográfica que lo representó como un mono animado y recibió una nominación al Óscar.