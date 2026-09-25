Robbie Williams cantó a fans que lo esperaron en hotel y lució camiseta de Perú: “Volveremos pronto”

Esto debido a la cancelación de su segundo concierto en Lima - Crédito: Latina.

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Robbie Williams salió a encontrarse con sus seguidores en los exteriores del Hotel Belmond luego de la cancelación de su segundo concierto en Lima. El artista británico interpretó fragmentos de Angels, mostró una camiseta de Perú con su apellido y aseguró que espera volver pronto al país.

El encuentro ocurrió la noche del jueves 24 de septiembre, después de que la Municipalidad de San Miguel anunciara la cancelación de la segunda fecha del Britpop LATAM Tour 2026 Britpop LATAM Tour 2026 y ordenara la clausura inmediata de Arena 1 Park. La medida se tomó tras las incidencias reportadas durante la primera presentación, realizada el miércoles 23 de septiembre.

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Decenas de seguidores se trasladaron hasta el hotel donde se hospedaba Robbie Williams con la esperanza de conseguir una fotografía, una firma o, al menos, un saludo. Sin embargo, el cantante sorprendió al salir acompañado por sus guitarristas y ofrecer una breve presentación improvisada frente a quienes lo esperaban.

Pasadas las 19:00 horas, Williams apareció con gorra blanca y un buzo negro con rayas blancas. El artista se acercó a los fanáticos que permanecían en los exteriores del hotel y convirtió una noche marcada por la frustración en un momento especial para quienes no pudieron verlo en la segunda fecha.

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Robbie Williams salió a saludar y cantar frente a los fans que lo esperaban en los exteriores del Hotel Belmond.

Robbie Williams cantó ‘Angels’ frente a sus fans

El cantante interpretó dos de las canciones más esperadas por el público peruano: Angels. esta canción formó parte del repertorio de su primera presentación en Arena 1 Park, donde también cantó éxitos como Let Me Entertain You, Rock DJ, Supreme, Millennium y Come Undone.

La breve actuación en los exteriores del Hotel Belmond permitió que sus seguidores cantaran junto a él, pese a que muchos habían llegado a Lima específicamente para el concierto cancelado. Algunos fanáticos sostenían carteles, álbumes y teléfonos celulares para registrar el momento.

Antes de retirarse, Robbie mostró una camiseta de Perú con el apellido “Williams” en la espalda. El gesto fue celebrado por los asistentes, que respondieron con aplausos y gritos al ver que el intérprete llevaba un recuerdo vinculado con su primera visita al país.

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El artista también expresó su pesar por no haber podido ofrecer la segunda presentación programada en la capital. “Estoy con el corazón roto por no tener este segundo concierto. Volveremos pronto”, dijo ante los fans.

Sus palabras generaron emoción entre los asistentes, quienes habían seguido las novedades sobre la clausura de Arena 1 Park durante toda la jornada. La posibilidad de verlo cantar, aunque fuera fuera de un escenario y por unos minutos, se convirtió en un consuelo para quienes permanecieron hasta la noche esperando una respuesta.

Robbie Williams mostró una camiseta de Perú con su apellido antes de despedirse de sus seguidores. Latina Noticias

Una fan viajó desde Cusco para ver a Robbie Williams

Entre las personas que acudieron al Hotel Belmond había seguidores de distintas ciudades y países. Una fan contó que había viajado desde Cusco para asistir al segundo concierto del cantante británico.

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“Fue muy bonito y emocionante para todos. Creo que valió mi entrada y pasaje desde Cusco”, comentó luego del encuentro con el exintegrante de Take That.

La presencia de seguidores de otras regiones reflejó la expectativa que generó la llegada de Robbie Williams a Lima. Su visita formaba parte de una gira latinoamericana que incluía dos fechas en la capital peruana, ambas anunciadas como parte de un esperado reencuentro con sus fanáticos.

La primera presentación se realizó la noche del miércoles 23 de septiembre en Arena 1 Park. El artista británico ofreció un espectáculo de casi dos horas con una selección de canciones de su carrera solista, material de su gira Britpop LATAM Tour 2026 y momentos de interacción con el público.

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Sin embargo, las dificultades registradas tras el concierto llevaron a la Municipalidad de San Miguel a suspender la segunda fecha. La comuna informó que detectó deficiencias en las vías de evacuación, desorden durante las salidas y el cierre no autorizado de accesos peatonales luego de culminado el evento.

“Informamos que el concierto programado para el día de hoy, 24 de septiembre de 2026, en el recinto Arena 1, no se llevará a cabo”, indicó el municipio al comunicar la medida.

Fans permanecieron en Arena 1 pese a la cancelación

Antes del encuentro en el hotel, varios seguidores se mantuvieron en los exteriores de Arena 1 Park a la espera de una comunicación oficial de la productora. La incertidumbre creció después de que una persona identificada como parte del equipo del artista dijera a los asistentes que Robbie Williams cantaría esa noche y les pidiera mantenerse tranquilos.

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“Robbie vendrá a cantar esta noche, ¿de acuerdo? Pero hasta que Robbie cante, todos tienen que estar tranquilos. Relájense, tomen líquidos”, dijo la persona ante los fans.

El mensaje motivó a algunos asistentes a continuar en la zona, pese a que personal de la Municipalidad de San Miguel y agentes de la Policía Nacional del Perú les pedían retirarse debido a la clausura del recinto.

Los fanáticos esperaban, además, un pronunciamiento de ONE Entertainment y Ticketmaster Perú sobre el procedimiento que se aplicará para las personas que adquirieron entradas para la fecha cancelada. Hasta el anuncio de la municipalidad, no se habían difundido detalles sobre una reprogramación, traslado a otro escenario o devolución del dinero.

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El encuentro improvisado de Robbie Williams con sus seguidores dejó una imagen distinta después de una jornada de confusión. Con una camiseta de Perú, dos canciones interpretadas frente al hotel y una promesa de regreso, el artista británico se despidió de los fanáticos que no perdieron la esperanza de verlo en Lima.

Fans de Robbie Williams se resisten a salir del Arena 1 a pesar de que la Municipalidad de San Miguel clausuró Arena 1 Park y canceló la segunda fecha del artista británico. TikTok