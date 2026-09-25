EsSalud promete agilizar las citas virtuales y reactivar el call center para reducir esperas

Una persona usa la aplicación EsSalud Digital en un teléfono móvil para gestionar consultas médicas en Perú, herramienta que agiliza los tiempos de espera y amplía la cobertura sanitaria. (EsSalud)

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La presidenta ejecutiva del Seguro Social de Salud (EsSalud), Zulema Tomas, anunció que la institución reforzará el sistema de citas virtuales y reactivará su centro de llamadas para reducir las esperas de los asegurados. La medida apunta a quienes hoy deben acudir a una sede, esperar en admisión y perder parte de la jornada para conseguir una consulta.

“Vamos a conllevar a la digitalización, EsSalud ya lo tenía. Vamos a reactivar el call center para que el paciente no esté esperando manualmente, qué día le toca, va a la entidad, espera largo tiempo para ser atendido en admisión. Se pierde toda una mañana, vamos a mejorar el call center a nivel nacional”, indicó la funcionaria en declaraciones a Exitosa.

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La titular de EsSalud sostuvo que el objetivo es evitar que los usuarios conozcan su turno solo después de trasladarse a un establecimiento. Según describió, la atención telefónica debe permitir que la programación se resuelva a distancia y que las personas reciban una cita en línea, con prioridad para pacientes de edad avanzada.

También dijo que la institución evalúa acortar el tiempo de asignación de consultas. “En varias entidades de salud ¿por qué nosotros no lo podemos retomar? Estamos evaluando el recorte de tiempo de citas, por eso estamos pidiendo paciencia que la salud no espera, estamos dando prioridad a las citas por llamada para que la tengan en línea”, mencionó.

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Solo quedará el 25% de locadores de servicios en EsSalud, pero el gobierno sostiene que se moverán recursos a favor del paciente. - Crédito EsSalud

EsSalud evalúa recuperar componentes del modelo de atención Padomi

La mejora de las citas en EsSalud se planteó junto con una revisión del Programa de Atención Domiciliaria (Padomi), destinado a la atención domiciliaria. Tomas relacionó esa evaluación con los adultos mayores que llegan a emergencia con diabetes, hipertensión y otras secuelas.

“Si nosotros vamos a la emergencia, está nuestro adulto mayor, con patologías de diabetes, hipertensión y sus secuelas. ¿cómo podemos atender eso si no tenemos la red adecuada de atención?”.

La presidenta añadió que escuchó referencias sobre el funcionamiento de ese programa y adelantó que su gestión revisará su aporte.

“He escuchado de la atención de Padomi, el medicamento llegaba oportunamente, tendremos que revalorizar lo que Padomi representó”, afirmó. No precisó un calendario para aplicar cambios ni detalló qué componentes del modelo se incorporarían.

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EsSalud ordena reducir al 25% los locadores administrativos

La atención anunciada coincide con otras decisiones de la gestión de Tomas. De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), EsSalud ordenó reducir los locadores administrativos al 25% de la dotación actual en todas las sedes del país. El ministro Juan Sheput afirmó que existen aproximadamente 15 mil locadores de servicios y cuestionó el crecimiento de esa cifra.

“Son aproximadamente 15 mil los locadores de servicios que hay en EsSalud. Consultados los propios responsables, ni siquiera saben el por qué se ha llegado a esta cifra astronómica”, declaró Sheput.

El sector indicó que la disposición comprende una evaluación de competencias y perfiles del 75% restante, con el fin de identificar duplicidades frente al personal de planta. El recorte podría dejar cerca de 3.500 locadores, según el cálculo citado por el ministro.

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La información del ministerio también señaló que EsSalud y la Federación Centro Unión de Trabajadores del Seguro Social de Salud del Perú (FED-CUT) suscribieron un acuerdo que dejó sin efecto la huelga nacional de 24 horas anunciada. El pacto alcanza a alrededor de 25 mil afiliados y contempla además el pago de una bonificación durante octubre y noviembre de 2026.