Una obra de S/200 millones contra inundaciones en Cusco queda en incertidumbre por retrasos y el rechazo de una ampliación de plazo

La oposición de los vecinos a la instalación de tanques tormenta se debe a cuestionamientos sobre las condiciones del suelo y la napa freática.

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La ejecución del Proyecto de Drenaje Pluvial de la microcuenca Cachimayo, en Cusco, enfrenta un nuevo foco de incertidumbre. El conflicto entre el Consorcio Cachimayo y el Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) gira en torno a una ampliación de plazo de 158 días calendario, recomendada por la supervisión de la obra y rechazada por la entidad estatal.

La controversia persiste pese a que el viceministro de Construcción y Saneamiento, Carlos Lezameta Escribens, instaló una mesa de trabajo para buscar una salida. Según el contratista, la negativa a reconocer el tiempo perdido podría impedir la recuperación del cronograma y abrir una nueva etapa de reclamos contractuales.

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De acuerdo con información difundida por medios como RPP Noticias y Caretas, el principal problema se concentra en el sistema Casuarinas, donde se proyecta la construcción de tanques tormenta para captar las aguas de lluvia. Ese frente representa, según la posición expuesta por el consorcio, cerca del 60% del plazo contractual total.

Los trabajos sufrieron restricciones por la oposición de vecinos a la instalación de esta infraestructura frente a sus viviendas. La población cuestionó las condiciones del suelo y la presencia de napa freática en la zona.

Según la información recogida por ambos medios, en abril de 2025 trabajadores que realizaban labores de replanteo tuvieron que retirarse del lugar. El hecho afectó el avance previsto y mantuvo paralizado ese componente durante más de 300 días, de acuerdo con lo expuesto por el contratista.

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El representante del Consorcio Cachimayo, Juan Carlos Velázquez, sostuvo en declaraciones a RPP Noticias que el retraso derivó de un conflicto social ajeno a la empresa. También cuestionó que funcionarios que participaron en decisiones vinculadas con la paralización integren ahora la mesa encargada de evaluar una solución.

La supervisión recomendó reconocer el tiempo perdido

La disputa central: el Consorcio Cachimayo pidió ampliar 158 días calendario el plazo de ejecución, pero el PNSU rechazó la solicitud.

Según informó Caretas, la supervisión de la obra, a cargo del Consorcio Concremat-Milla, recomendó una ampliación de 158 días calendario. El pedido fue formalizado el 24 de julio de 2026 mediante la Carta N.° 0182-2026/CCM-JRMR-RCA.

El sustento fue que la suspensión del frente Casuarinas respondió a causas que escapaban al control del contratista. La ampliación buscaba ajustar el plazo de ejecución a los días en que no fue posible desarrollar las actividades previstas.

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Sin embargo, de acuerdo con la documentación citada por los medios, el administrador de contratos del PNSU, Raffo Sotomayor Cabrera, denegó la solicitud mediante un informe técnico emitido el 8 de septiembre de 2026. La decisión dejó vigente el cronograma original y profundizó la controversia.

Para el consorcio, mantener la fecha inicial de culminación sin reconocer los días de paralización crea una condición que no permite recuperar el atraso. La empresa sostiene que las pérdidas por improductividad superarían los S/ 35 millones, según un peritaje especializado mencionado por Velázquez.

Una obra de S/ 200 millones para cuatro distritos de Cusco

La segunda etapa de Cachimayo cuenta con una inversión contractual cercana a S/ 200 millones. La intervención abarca los distritos de Cusco, Santiago, Wanchaq y San Sebastián, y busca reducir el impacto de las lluvias intensas sobre zonas urbanas.

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Según la información publicada, el proyecto, identificado con el CUI 2459017, contempla 10,4 kilómetros de colectores, 180 sumideros y dos tanques tormenta. La obra es ejecutada por el Consorcio Cachimayo bajo administración del PNSU y tiene financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El PNSU informó que mantiene acciones de seguimiento sobre el proyecto. Entre el 26 y el 28 de agosto, una misión técnica integrada por representantes de la entidad, el BID y la Unidad de Gestión de Programas y Proyectos revisó avances y compromisos ambientales y sociales.

La mesa instalada por el viceministro Lezameta deberá definir si existen condiciones para recomponer el cronograma y evitar que el conflicto contractual afecte la continuidad de una obra prevista para proteger a más de 200 mil habitantes ante las inundaciones.

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