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La tajante opinión de Alexis Lalas, leyenda del fútbol estadounidense, sobre el duelo contra Perú: “Es una oportunidad”

El exmundialista, hoy analista de referencia en el fútbol norteamericano, pidió a hinchas y prensa que lean el amistoso con una clave que va más allá de los 90 minutos: la necesidad de creer en lo que viene

Alexis Lalas - Selección de Perú – Selección de Estados Unidos – Perú – deportes – 24 septiembre
El partido del sábado en Orlando llega en medio de bajas en la Blanquirroja: Sonne con molestias, Carrillo lesionado y Gruber descartado, mientras Mano Menezes afina su once ante los "Stars and Stripes". (EFE)
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El próximo sábado 26 de septiembre, el Inter&Co Stadium de Orlando, Florida, será el escenario de un encuentro que va más allá del resultado. Alexi Lalas, uno de los referentes más reconocidos del fútbol norteamericano, analizó el partido ante la selección peruana con una mirada que apunta al horizonte: la construcción de planteles para el próximo Mundial.

Para el exzaguero, el duelo no es solo un trámite de fecha FIFA, sino un termómetro con el que medir el estado y el potencial de dos combinados nacionales que atraviesan etapas de renovación.

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El mensaje de Lalas: renovación y apuesta por los jóvenes

Alexis Lalas - Selección de Perú – Selección de Estados Unidos – Perú – deportes – 24 septiembre
Alexi Lalas destacó el valor del amistoso ante Perú para una selección estadounidense que busca renovarse. El exdefensor resaltó la presencia de jóvenes que necesitan sumar experiencia internacional. (EFE)

Lalas no escatimó palabras al momento de definir el valor del encuentro. En declaraciones para Jax Latin Media, el exinternacional subrayó que el partido tiene una dimensión colectiva y otra individual que no deben subestimarse. “Es una oportunidad no solo para el equipo de Estados Unidos contra Perú, sino para los jugadores individualmente, porque tenemos muchos jugadores jóvenes con poca experiencia. En este momento, para nuestro país, queremos cambiar. Queremos cambiar en la cancha con una nueva selección, con jugadores buenos, pero jóvenes”, afirmó.

La frase resume con precisión el momento que atraviesa la selección estadounidense. Tras el ciclo mundialista que acaba de cerrar, el cuerpo técnico tiene ante sí la tarea de identificar a los futbolistas que cargarán con la responsabilidad de representar al país en la próxima Copa del Mundo. En ese contexto, cada minuto de juego vale, cada decisión dentro del campo suma datos al expediente de quienes aspiran a un lugar en la nómina definitiva.

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El exdefensor fue claro al señalar que la hoja de ruta ya está trazada. “Y veremos, porque el próximo Mundial esperemos que podamos hacerlo mejor, pero el trabajo inicia en este momento para el próximo Mundial”, manifestó Lalas, con una convicción que deja en evidencia que el proceso de reconstrucción no espera. El amistoso del sábado, en su visión, es el primer eslabón de una cadena que debe forjarse con paciencia y con partidos como este.

Una oportunidad que también le pertenece a Perú

Alexis Lalas - Selección de Perú – Selección de Estados Unidos – Perú – deportes – 24 septiembre
El exinternacional estadounidense consideró que Perú también tendrá una oportunidad en el duelo de Orlando. Lalas resaltó el momento de cambio que atraviesan ambas selecciones y sus respectivas generaciones. (Selección Peruana)

Lalas no circunscribió su análisis al bando estadounidense. Con generosidad, extendió su lectura hacia la selección peruana, a la que reconoció un peso histórico y un potencial que merece ser proyectado. “Mira, Perú contra Estados Unidos en Orlando. Es una oportunidad. La oportunidad para los dos equipos, también para los jugadores, porque es un tiempo nuevo”, señaló el exmundialista.

La Blanquirroja llega al partido bajo la conducción del técnico brasileño Mano Menezes, que enfrenta su propio desafío de armado. El cuerpo técnico trabaja en el Omni Orlando Resort con un plantel que se completó de a poco con la llegada de futbolistas que militan en el exterior, aunque con algunas bajas que complican la planificación. Oliver Sonne terminó una de las sesiones con molestias físicas y su participación está en suspenso, André Carrillo no se presentó a los entrenamientos por una lesión sufrida con Corinthians, y el defensor Fabio Gruber quedó descartado antes de que la delegación partiera hacia Norteamérica tras lesionarse con el Mainz 05 de Alemania.

A pesar del contexto adverso, la gira norteamericana es una plataforma valiosa para Menezes. Perú tiene programados cuatro amistosos en menos de dos semanas: tras el duelo del sábado ante Estados Unidos en Orlando, la Blanquirroja se medirá con México el martes 29 en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, luego viajará a Montreal para enfrentar a Canadá el 3 de octubre en el Saputo Stadium, y cerrará la serie el 6 de octubre ante Colombia en Miami.

La historia como punto de partida, el futuro como destino

Alexis Lalas - Selección de Perú – Selección de Estados Unidos – Perú – deportes – 24 septiembre
La historia de Perú fue uno de los puntos destacados por Alexi Lalas antes del amistoso en Orlando. El exdefensor señaló que ambas selecciones necesitan aprovechar el presente para construir sus próximos procesos. (Selección Peruana)

Más allá de los nombres y las circunstancias, Lalas colocó el acento en algo que trasciende lo deportivo: la necesidad de creer. El exjugador, que defendió la camiseta de su país en varios Mundiales y que hoy es una voz referente en el análisis del fútbol norteamericano, pidió que el partido sea leído con esa clave. “Espero que para el público, para los aficionados, para la prensa, podemos ver, no solo para los Estados Unidos, también para Perú, porque Perú tiene una historia, que podemos creer en el futuro, porque es importante. Próximo Mundial, ok, pero para hoy necesitamos creer que podemos hacer cosas sobre todo”, concluyó.

Las palabras de Lalas resuenan con fuerza en un contexto en el que ambas selecciones buscan puntos de apoyo para sus respectivos procesos. El antecedente entre ambos equipos también agrega condimento: el último encuentro entre Perú y Estados Unidos, disputado en el Rentschler Field, terminó 1-1. Josh Sargent abrió el marcador a los 49 minutos para los norteamericanos, pero Edison Flores igualó a los 85 con una definición dentro del área tras un centro de Andy Polo desde la derecha.

El partido del sábado podrá seguirse por América TV —canal 4 y canal 704 en alta definición— y por la plataforma digital América tvGO. El inicio está previsto para las 15:30 horas de Perú, las 16:30 de Estados Unidos y las 17:30 de Argentina.

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