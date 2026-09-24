Partidos de hoy, jueves 24 de setiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo.

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La agenda internacional de fútbol de hoy jueves 24 de setiembre reúne amistosos entre selecciones de distintos continentes y el inicio de una nueva jornada de la UEFA Nations League. La programación ofrece partidos en Asia, en Europa, África, así como también habrá acción en algunos campeonatos sudamericanos.

La actividad amistosa tendrá a Uruguay como uno de los equipos sudamericanos en escena. En el estreno del DT Diego Forlán, la ‘celeste’ visitará a Japón. El otro amistoso destacado enfrentará a Corea del Sur con Ecuador. El conjunto ‘norteño’ tendrá el debut del argentino Marcelo Gallardo como su nuevo entrenador en medio de la ilusión de lo que pueda causar el extécnico de River Plate en el ‘tricolor’, que tiene como Willian Pacho a uno de sus líderes.

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Esta jornada también incluye los amistosos entre Palestina y Nueva Zelanda, China y Maldivas, además del choque entre Uzbekistán e Irán.

La UEFA Nations League tendrá uno de sus principales partidos con Países Bajos vs Alemania. El encuentro se disputará en Ámsterdam y corresponde a la Liga A del certamen europeo por el grupo 2, que también tendrá el partido entre Serbia y Grecia.

Portugal vs Gales será otro de los duelos de la Liga A, en el que el conjunto ‘luso’, con la presencia de Cristiano Ronaldo, actuará como local en Lisboa ante el elenco galés. El ‘Bicho’ buscará seguir engrosando su lista de goles para llegar a los ansiado 1000; solo le faltan 21 dianas.

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Por el grupo 4, también se jugará el Noruega vs Dinamarca. Ese encuentro tendrá como uno de sus focos al delantero Erling Haaland, figura del equipo noruego.

La UEFA Nations League también contempla para este jueves los partidos entre Austria e Israel, Kosovo y República de Irlanda, Andorra y Malta, y Liechtenstein frente a Lituania.

Partidos amistosos internacionales

- Papua Nueva Guinea 2-1 Nueva Caledonia (Finalizado)

- Palestina vs Nueva Zelanda (Finalizado)

- Uruguay vs Japón (05:05 horas / DSports, AUF TV, Antel TV, Fuji TV)

- Ecuador vs Corea del Sur (06:00 horas / Teleamazonas, TC Televisión, TVN)

- China vs Maldivas (06:35 horas)

- Uzbekistán vs Irán (09:00 horas)

Partidos de Nations League

- Andorra vs Malta (11:00 horas / ESPN 2, Disney+)

- Países Bajos vs Alemania (13:45 horas / ESPN, Disney+)

- Portugal vs Gales (13:45 horas / Disney+)

- Noruega vs Dinamarca (13:45 horas / ESPN 2, Disney+)

- Serbia vs Grecia (13:45 horas / Disney+)

- Austria vs Israel (13:45 horas / Disney+)

- Liechtenstein vs Lituania (13:45 horas / Disney+)

- Kosovo vs Irlanda (13:45 horas / Disney+)

Partidos de Nations League de Concacaf

- Puerto Rico vs Guyana (14:00 horas / YouTube Concacaf)

- República Dominicana vs Nicaragua (19:00 horas / YouTube Concacaf)

- Islas Caimán vs Dominica (19:10 horas / YouTube Concacaf)

- Haití vs Trinidad y Tobago (19:20 horas / YouTube Concacaf)

- Costa Rica vs Curazao (21:00 horas / YouTube Concacaf)

Partido de liga colombiana

- Atlético Nacional vs Millonarios (19:30 horas / RCN, Win Sports)

Partidos de Copa Uruguay

- Danubio vs Peñarol (13:30 horas / DSports)

- Montevideo City Torque vs CA Atenas (13:30 horas / DSports)

Partido de Copa Ecuador

- Gualaceo vs Independiente del Valle (19:00 horas / DSports)

Partidos de Copa Paraguay

- Atlético Tembetary vs Sportivo Iteño (14:00 horas / Tigo Sports)

- Deportivo Recoleta vs Guaireña (16:30 horas / Tigo Sports)

Partidos de Copa Chile

- O’Higgins vs Deportes Santa Cruz (16:00 horas / TNT Sports, Max)

- Everton vs Universidad de Chile (18:30 horas / TNT Sports, Max)