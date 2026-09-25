Personal de la Municipalidad de San Miguel y PNP retiraron a fans en Arena 1 ante la cancelación de concierto de Robbie Williams 

Fans de Robbie Williams se resistieron por varias horas salir del Arena 1 a pesar de que la Municipalidad de San Miguel clausuró el recinto y canceló la segunda fecha del artista británico. Latina Noticias

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Personal de la Municipalidad de San Miguel y agentes de la Policía Nacional del Perú durante varias horas pidió a los fans de Robbie Williams retirarse de los exteriores de Arena 1 Park luego de que se confirmara la cancelación del segundo concierto del artista británico, programado para el jueves 24 de septiembre.

La medida se produjo mientras varios seguidores continuaban en los alrededores del recinto de la Costa Verde con la esperanza de que el espectáculo pudiera realizarse. Algunos habían llegado desde temprano para asegurar una buena ubicación, mientras otros esperaban una comunicación oficial de la productora sobre una eventual reprogramación o la devolución de sus entradas.

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La incertidumbre aumentó luego de que una persona identificada como parte del equipo de Robbie Williams se dirigiera a los asistentes y les dijera que el cantante se presentaría durante la noche. El mensaje llevó a que muchos fanáticos decidieran permanecer en Arena 1 pese a la clausura dispuesta por la municipalidad.

“Robbie vendrá a cantar esta noche, ¿de acuerdo? Pero hasta que Robbie cante, todos tienen que estar tranquilos. Relájense, tomen líquidos”, se escuchó decir a la persona que habló con el público.

Sin embargo, horas más tarde, personal municipal y efectivos policiales iniciaron el perifoneo para informar que el concierto no se realizaría y solicitar que los asistentes abandonaran el lugar. La clausura de Arena 1 Park impidió el ingreso del público al recinto.

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Fans de Robbie Williams mantienen expectativa por segundo concierto en el Arena 1 Park: “Robbie vendré esta noche”, dice equipo de cantante

Fans de Robbie Williams esperaron durante horas en Arena 1 Park

Robbie Williams tenía previsto ofrecer su segunda presentación en Lima como parte de su gira Britpop LATAM Tour 2026. La fecha del jueves 24 de septiembre había generado expectativa entre los seguidores, especialmente porque la primera función, realizada un día antes, agotó las localidades anunciadas.

Varios asistentes llegaron desde las primeras horas de la tarde. Algunos incluso aseguraron que se encontraban en el lugar desde la mañana, a la espera de que las puertas abrieran a las 17.00, tal como estaba previsto inicialmente.

Un reportero de Latina informó desde los exteriores que, pese a que el recinto permanecía cerrado, muchos seguidores no querían irse porque mantenían la esperanza de ver al artista británico.

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“Hay una gran cantidad que nos ha mencionado que no se va a retirar. Tiene la esperanza. Y como mencionabas, el horario de ayer también, hoy a las cinco de la tarde se tenía que abrir las puertas. Estuvimos a las cinco y, en realidad, todo estaba cerrado”, relató.

El periodista agregó que no existía una comunicación directa de la organización del concierto para quienes permanecían en la zona. “No había un pronunciamiento, incluso tampoco de personal de fiscalización que está acá. Recién hace una media hora ya han comenzado a señalar y a perifonear que, por favor, se retiren, que ya el concierto se suspendió”, señaló.

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Entre los asistentes había personas que llegaron desde distintas regiones del país. Una seguidora contó que viajó desde San Martín para asistir a la segunda fecha de Robbie Williams en Lima.

“Sí, aún sí. Esperemos. Ojalá”, respondió cuando le preguntaron si todavía confiaba en que el concierto pudiera realizarse.

Al conocer que la fecha estaba suspendida, manifestó su frustración. “Muy decepcionada, porque hemos esperado como muchos meses”, expresó. La fanática indicó que había llegado a Arena 1 alrededor de las 15.00.

Seguidores de Robbie Williams permanecieron durante horas en los exteriores de Arena 1 Park tras la cancelación del concierto. Latina Noticias

Municipalidad de San Miguel clausuró Arena 1 Park

La Municipalidad de San Miguel informó el jueves 24 de septiembre que el segundo concierto de Robbie Williams no se llevaría a cabo. La comuna dispuso además la clausura inmediata de Arena 1 Park luego de identificar problemas durante la primera presentación del cantante británico.

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Según el comunicado municipal, las observaciones estuvieron relacionadas con las vías de evacuación, el desorden registrado durante la salida de los asistentes y el cierre no autorizado de accesos peatonales tras el evento del miércoles 23 de septiembre.

La comuna sostuvo que la decisión fue tomada para proteger la seguridad del público y de los vecinos de la zona. La cancelación dejó a los seguidores a la espera de una respuesta oficial de la productora ONE Entertainment y Ticketmaster Perú sobre las entradas adquiridas.

Uno de los puntos que generó críticas durante la primera fecha fue el cierre del puente Parque Belén, una vía peatonal que conecta la parte alta de San Miguel con la Costa Verde. Al finalizar el concierto, algunos asistentes reportaron dificultades para circular y evacuaron por zonas que implicaban riesgos.

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“El puente Belén, que es el que estuvo anoche cerrado, ahora está abierto para que puedan subir por ahí. Estuvo cerrado anoche porque lo que señalaban algunas personas es que ahí se paran y miran el concierto, lo escuchan gratis y por eso lo habían cerrado, pero a la hora de la salida seguía cerrado y eso generó un desorden a la hora de evacuar”, explicó un conductor de Latina.

La Municipalidad de San Miguel se ratifica en su decisión de clausurar el local Arena 1, lo que impide la realización del concierto de Robbie Williams. El gerente municipal explica que los promotores no garantizaron las condiciones de seguridad. | Canal N

Robbie Williams cantó en su hotel tras la cancelación

Mientras los fanáticos eran retirados de los exteriores de Arena 1 Park, Robbie Williams sorprendió a otro grupo de seguidores que se reunió frente al Hotel Belmond, en Miraflores, donde se hospedaba.

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El artista británico salió acompañado por sus músicos, habló con el público y ofreció una breve presentación improvisada. Williams interpretó parte de Angels y aseguró que pronto volverá a su público peruano.

Luego de cantar junto a sus seguidores, Robbie mostró una camiseta de Perú con su apellido en la espalda. El gesto provocó aplausos y gritos entre los fanáticos, muchos de los cuales se habían trasladado hasta Miraflores tras enterarse de la suspensión de la segunda fecha.

El artista también expresó su tristeza por no poder realizar el concierto previsto en Arena 1. “Estoy con el corazón roto por no tener este segundo concierto. Volveremos pronto”, manifestó.

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Mientras tanto, quienes adquirieron entradas para la fecha cancelada continúan esperando información oficial sobre una reprogramación, el traslado del espectáculo a otro recinto o el procedimiento de devolución del dinero.

Robbie Williams salió a saludar y cantar frente a los fans que lo esperaban en los exteriores del Hotel Belmond.