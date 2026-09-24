Perú

Agenda cultural de Lima del 24 de setiembre al 1 de octubre: ‘Annie’, Rebeca Escribens en ‘No soy una señora’, El Método Grönholm y ¡Funado!

Teatro, danza y música en vivo se combinan esta semana en Lima, con funciones de musicales, un festival solidario y una nueva propuesta del Ballet Nacional del Perú en distintos escenarios de la ciudad

Collage de cuatro imágenes con elencos de producciones teatrales y musicales en Lima
Diversos espectáculos teatrales y musicales forman parte de la oferta cultural en Lima entre el 24 de setiembre y el 1 de octubre.
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La cartelera limeña combina la reposición de clásicos del teatro musical con producciones nacionales que abordan temas contemporáneos desde el humor y la reflexión.

A esto se suma una experiencia coreográfica del Ballet Nacional del Perú sobre la música de Antonio Vivaldi y un festival musical que convoca a artistas locales e internacionales por una causa social. La programación se extiende entre Miraflores, Surco y Jesús María, con horarios y precios que permiten planificar la semana con anticipación.

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CONCIERTOS

Iris Fest por la alimentación

El Banco de Alimentos Perú e Iris Music Fest organizan este festival solidario que busca visibilizar la lucha contra el hambre y la reducción del desperdicio de alimentos. El cartel reúne a La Mosca Tsé Tsé, Los Amigos Invisibles, Bareto y Olaya Sound System en un mismo escenario.

  • Lugar: Círculo Militar del Perú, Av. Salaverry 1650, Jesús María
  • Horarios: 26 de setiembre a las 15:00
  • Entrada: de pago, promoción 2x1 desde 99 soles
Afiche promocional del Iris Fest por la Alimentación con bandas y fecha, junto a un retrato de dos hombres de gafas de sol y vestimenta casual
El afiche promocional del Iris Fest por la Alimentación en Jesús María, Perú, presenta la cartelera musical y el propósito solidario, junto a un retrato de dos integrantes de Los Amigos Invisibles.

No soy una señora

El espectáculo musical protagonizado por Rebeca Escribens propone un recorrido escénico con música en vivo, coreografías y un elenco de bailarines. La producción combina relatos personales con números musicales en un formato de cabaret contemporáneo.

  • Lugar: La Cúpula de las Artes, Av. Manuel Olguín 200, Santiago de Surco (referencia: Puerta 1 del Jockey Club o zona de YOY Lima Box Park)
  • Hasta cuándo: 3 de octubre
  • Horarios: 24, 25, 26 de setiembre y 1, 2, 3 de octubre a las 20:00
  • Entrada: de pago, desde 104 soles en Teleticket
Retrato de Rebeca Escribens sonriendo, con un traje negro escotado, un collar de cadenas y mangas de tul azul oscuro sobre un fondo oscuro
La actriz Rebeca Escribens encabeza el espectáculo musical No soy una señora en La Cúpula de las Artes, en el distrito de Surco.

TEATRO

Annie

La adaptación del musical clásico narra la historia de una niña huérfana en el Nueva York de la década de 1930 que busca a sus padres biológicos mientras enfrenta a Miss Hannigan, encargada del orfanato. La trama sigue su escape, sus peripecias por la ciudad y el vínculo que forja con el millonario Oliver Warbucks.

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  • Lugar: Teatro Municipal de Surco, Calle Sacramento 236, Santiago de Surco
  • Entrada: de pago, desde 45 soles en Teleticket
Un hombre con abrigo oscuro abraza a una niña de cabello rizado con lazo y vestido rojos sobre un fondo circular beige y rojo
La adaptación del musical Annie se presenta en el Teatro Municipal de Surco como parte de la oferta de artes escénicas de Lima.

¡Funado!

Una comedia sobre las dinámicas del juicio público en la era digital, protagonizada por Óscar López Arias, Anahí De Cárdenas, Miguel Álvarez, Jackie Vásquez, Elisa Costa y Guadalupe Farfán. Dramaturgia y dirección de Gerardo Ruiz Miñán.

  • Lugar: Teatro NOS, Av. Camino Real 1037, San Isidro
  • Funciones: Del 17 al 21 y del 24 al 28 de setiembre, de jueves a lunes
  • Horarios: 8:30 p. m., excepto domingos, 7:00 p. m.
  • Entrada: Desde 60 soles en Joinnus
Afiche de fondo amarillo con seis actores, el título ¡Funado!, iconos de redes sociales y texto publicitario sobre un festival de teatro
El afiche de la comedia teatral ¡Funado! anuncia sus funciones con el elenco principal en el marco del Festival del Teatro en Lima.

El Método Grönholm

Una comedia de Los Productores sobre cuatro candidatos que compiten por un mismo puesto de trabajo a través de una entrevista tan absurda como despiadada. El elenco incluye a Stephany Orúe, Manuel Gold, Óscar Meza y Job Mansilla.

  • Lugar: Teatro Claretiano, Av. de Los Precursores 125-127, San Miguel
  • Horarios: Miércoles a domingo, 8:30 p. m., excepto domingos, 7:00 p. m.
  • Entrada: Desde 45 soles en Joinnus
Cartel publicitario con el título El Método Grönholm, imágenes de cuatro actores con expresiones faciales marcadas y texto promocional
Un cartel promocional anuncia la presentación de la obra teatral El Método Grönholm en el Teatro Claretiano del distrito de San Miguel, en Lima.

Blanca y Radiante, segunda temporada

La obra vuelve a escena tras agotar funciones en su primera temporada. Cinco mujeres protagonizan una historia que cuestiona los mandatos sociales sobre el matrimonio y la búsqueda de una boda ideal, con recursos de poesía, humor y una puesta escénica dinámica.

  • Lugar: Sala Tovar, Cl. Manuel Tovar 255, Miraflores
  • Horarios: viernes y sábados a las 20:00, domingos a las 19:00 (funciones el 26 y 27 de setiembre, y 2, 3 y 4 de octubre); el ingreso a la sala es por orden de llegada, con entrega de tickets desde las 18:30 los viernes y sábados, y desde las 17:30 los domingos
  • Entrada: de pago, desde 25 soles en Joinnus
Parrilla El Gran Paraíso
Afiche publicitario sobre fondo negro con cinco actrices caracterizadas con maquillaje teatral, el título Blanca & Radiante y texto informativo
Un afiche promocional anuncia la presentación de la obra teatral Blanca & Radiante, dirigida por Sergio Paris, como parte del Festival del Teatro en Lima.

Prima Facie

Wendy Vásquez Larraín encabeza este monólogo escrito por Suzie Miller, bajo la dirección de Juan Carlos Fisher. La obra sigue a Tessa, una abogada especializada en la defensa de casos de agresión sexual, cuya certeza sobre el sistema legal se resquebraja al vivir una experiencia personal que la enfrenta a las contradicciones entre la ley y la verdad.

  • Lugar: Teatro La Plaza, Malecón de la Reserva 610, Miraflores (Centro Comercial Larcomar)
  • Horarios: viernes y sábados a las 20:00, domingos a las 19:00 (funciones el 24, 25, 26 y 27 de setiembre)
  • Entrada: de pago, 28 soles (estudiantes), 40 soles (adulto mayor) y 65 soles (general) en Joinnus
Cartel en blanco y negro con el rostro de Wendy Vásquez Larraín y texto publicitario de la obra teatral Prima Facie
El afiche de la obra teatral Prima Facie presenta a la actriz Wendy Vásquez Larraín para sus funciones en el Teatro La Plaza en Miraflores, Lima.

BALLET

Las cuatro estaciones

El Ballet Nacional del Perú, bajo la dirección artística de Grace Cobian, presenta una relectura de la obra de Antonio Vivaldi desde un lenguaje neoclásico y una estética minimalista. El programa abre con tres coreografías neoclásicas que exploran la fuerza y las transformaciones de la naturaleza a través del movimiento.

  • Lugar: Gran Teatro Nacional Horarios: viernes, sábados y martes a las 20:00, domingo a las 17:30 (funciones el 25, 26, 27 y 29 de setiembre)
  • Entrada: de pago, desde 15 soles en Joinnus
Cartel promocional con una bailarina cuyo vestido simula las cuatro estaciones y el texto Las Cuatro Estaciones de Antonio Vivaldi
El Ballet Nacional del Perú presenta la obra Las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi en el Gran Teatro Nacional de Lima durante el mes de septiembre.

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