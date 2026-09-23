El tenis peruano inicia con todo en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: José Nakamine y Dana Guzmán avanzan a cuartos en singles

José Luis Nakamine y Dana Guzmán se instalaron en cuartos de final en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Crédito: FPT/Tenis al Máximo.

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Perú confirmó un arranque competitivo en el tenis de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con José Luis Nakamine y Dana Guzmán instalados en los cuartos de final de individuales. La delegación compite sobre el polvo de ladrillo del Hipódromo Parque Independencia de Rosario, donde los equipos que conducen Laura Arraya y Sergio Galdos afrontan las pruebas de singles, dobles y dobles mixtos con opciones de medalla.

El calendario de la disciplina se extiende del 21 al 26 de septiembre. La competencia reúne cuadros individuales y por parejas, con partidos que definen el acceso directo a la lucha por las preseas. Para Perú, la jornada dejó clasificados en las ramas masculina y femenina y mantuvo abiertas sus posibilidades en los cinco cuadros previstos por la organización.

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Individual masculino

El cuadro masculino tuvo una salida adversa para Alessandro Rubini. El peruano perdió ante el uruguayo Francisco Llanes por 3-6, 6-2 y 7-5 en la primera ronda del cuadro principal. Rubini, uno de los jugadores jóvenes con proyección dentro del equipo nacional, no logró sostener la ventaja inicial ni avanzar a los octavos de final.

Nakamine respondió con dos actuaciones de distinto desarrollo. Primero superó al uruguayo Tomás Zurmendi por 6-1 y 6-0. Después revirtió un encuentro ante el chileno Matías Soto, segundo preclasificado, y se impuso por 1-6, 7-6(5) y 6-3. El tenista peruano, nacido en 2006 y ubicado en el puesto 1810 del ranking mundial, quedó entre los ocho mejores del certamen.

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Luis José Nakamine avanzó a los cuartos de final de los Juegos Suramericanos ODESUR 2026. Crédito: Tenis al Máximo.

El resultado ante Soto representó la victoria más relevante de la delegación en individuales masculinos. Nakamine perdió el primer parcial, pero equilibró el partido en el desempate del segundo set y resolvió el tercero con dos quiebres. Su clasificación modifica el panorama de un cuadro que tenía al chileno como uno de sus principales favoritos.

Dobles masculino

En dobles, Nakamine formó pareja con Alexander Merino. La dupla peruana comenzó el torneo con un triunfo sobre los paraguayos Hernando Escurra y Martín Vergara, quienes habían integrado el equipo visitante en la reciente serie de Copa Davis disputada en Lima.

En su siguiente presentación, Merino y Nakamine vencieron a los venezolanos John Echevarría y Brandon Pérez, resultado que los llevó a las semifinales. La pareja buscará ahora asegurar una presea para Perú en una modalidad que reúne a varios especialistas del circuito regional.

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Alexander Merino y Luis José Nakamine avanzaron a las semifinales en dobles masculino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Crédito: Tenis al Máximo.

Individual femenino

Silvana Fajardo inició su participación con una remontada frente a la brasileña Giovana Schincariol. Tras ceder el primer set por 6-0, la peruana ganó los dos siguientes parciales por 7-5 y 7-5. Su recorrido terminó en los octavos de final, instancia en la que cayó ante la argentina Jazmín Ortenzi.

Elizaveta Castillo tampoco continuó en individuales, luego de perder frente a la boliviana María Laura Sejas. El principal avance peruano en la rama femenina correspondió a Dana Guzmán, quien debutó con un doble 6-0 sobre la brasileña Helena Caruso y accedió a los cuartos de final.

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La piurana-arequipeña enfrentará a la argentina Luisina Giovannini, segunda favorita del torneo y ubicada en el puesto 210 de la clasificación de la WTA. El cruce pondrá a Guzmán ante una de las principales aspirantes al podio.

Dana Guzmán clasificó de gran forma a cuartos de final de los Juegos Suramericanos, pero tendrá un duro reto por un lugar en las semifinales. Crédito: Tenis al Máximo.

Dobles femenino

Fajardo y Castillo trasladaron su participación al dobles femenino y consiguieron una victoria por 6-1 y 6-3 sobre las uruguayas Gabriana Muela y Juliana Rodríguez. Con ese resultado, las peruanas aseguraron su lugar en las semifinales, programadas para mañana en las canchas rosarinas.

Dobles mixtos

El programa peruano continuará esta tarde con el dobles mixtos. Dana Guzmán y Alexander Merino se medirán con los paraguayos Martín Vergara y Leyla Brítez en los cuartos de final. El partido no comenzará antes de las 17:30, hora de Perú. La pareja buscará sumarse a las semifinales y sostener la presencia nacional en todas las modalidades en la última jornada del programa.

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