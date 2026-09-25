Perú

Sunass lanza 90 becas para estudiantes y egresados con opción a prácticas profesionales y acceso a su bolsa de trabajo: conoce cómo postular

El programa contempla siete semanas de capacitación gratuita y más de 150 horas académicas, con clases virtuales a cargo de especialistas del sector

Una mujer con anteojos escribe en un examen sobre un escritorio, junto al logotipo de Sunass en la esquina superior derecha
Una joven rinde un examen escrito dentro del proceso de selección para el Programa de Extensión Universitaria de Sunass. (Composición: Infobae Perú / Sunass)
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Una oportunidad de formación y experiencia laboral se abre para estudiantes universitarios y egresados recientes de cuatro carreras. La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) lanzó una convocatoria para seleccionar a 90 jóvenes que podrán participar gratuitamente en su Programa de Extensión Universitaria (PEU) 2027.

La iniciativa está dirigida a quienes estudian Economía, Derecho, Ingeniería Económica e Ingeniería Sanitaria y buscan ampliar sus conocimientos sobre el sector de agua y saneamiento. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 15 de noviembre y contempla un proceso de admisión que incluye una evaluación presencial.

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El beneficio también puede extenderse después de las clases. Los participantes que completen el programa tendrán acceso a la bolsa de trabajo de Sunass, mientras que los siete primeros puestos de cada especialidad podrán realizar prácticas preprofesionales o profesionales en la entidad, según las condiciones establecidas para esta convocatoria.

La Sunass ha alertado sobre el desperdicio que pueden generar los servicios sanitarios deteriorados.
La Sunass ha alertado sobre el desperdicio que pueden generar los servicios sanitarios deteriorados. Foto: El Peruano

¿Qué ofrece el Programa de Extensión Universitaria de Sunass?

El PEU Sunass 2027 permitirá a los seleccionados acercarse a temas relacionados con la regulación de los servicios de agua potable y saneamiento. La capacitación comprende aspectos de regulación, supervisión, normas y gestión pública.

La propuesta combina conocimientos vinculados con las distintas áreas profesionales que participan en el programa. De esta manera, los estudiantes de Economía, Derecho, Ingeniería Económica e Ingeniería Sanitaria podrán abordar el funcionamiento del sector desde perspectivas económicas, jurídicas y técnicas.

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La capacitación se extenderá durante siete semanas y comprenderá más de 150 horas académicas. Las sesiones serán gratuitas, virtuales y en vivo, además de contar con recursos digitales para complementar el aprendizaje.

La Sunass informó que, en términos generales, el 71% de los usuarios no sabe que un metro cúbico de agua equivale a 1.000 litros
La Sunass informó que, en términos generales, el 71% de los usuarios no sabe que un metro cúbico de agua equivale a 1.000 litros. Foto: RCR Perú

La convocatoria representa, además, un aumento en el número de plazas disponibles. Para esta edición se habilitaron 90 becas, cifra que supera en 50 % las vacantes ofrecidas en la edición anterior.

Estos son los requisitos para postular al PEU Sunass 2027

Entre los posibles postulantes se encuentran los universitarios que cursen alguno de los tres últimos ciclos de las carreras consideradas por Sunass. También pueden participar quienes terminaron recientemente sus estudios.

En el caso de los egresados, la convocatoria establece que deben haber culminado su carrera desde diciembre de 2025. Tanto ellos como los estudiantes deben proceder de universidades licenciadas.

La participación requiere disponibilidad exclusiva durante las siete semanas que comprende el programa. Este punto deberá ser considerado por quienes mantengan otras actividades académicas o laborales durante ese periodo.

Una mujer con gafas y camisa a cuadros escribe en una hoja de papel con lápiz en un salón junto a otros estudiantes
Una joven rinde una evaluación presencial para acceder al Programa de Extensión Universitaria de la Sunass, el cual ofrece capacitación y prácticas profesionales. (Foto: Sunass)

También existe una restricción para quienes ya recibieron una beca en una edición anterior del PEU Sunass. El plazo para postular vence el 15 de noviembre de 2026, de acuerdo con el cronograma difundido por la institución.

¿Cuándo será el examen y qué temas incluirá?

Los interesados deberán superar una evaluación presencial que se realizará el 22 de noviembre en distintas zonas del país. El examen tendrá carácter nacional y descentralizado como parte del proceso de selección.

La prueba estará conformada por 80 preguntas. Una parte evaluará razonamiento matemático y otra razonamiento verbal, mientras que el bloque más amplio estará dedicado a conocimientos relacionados con la especialidad elegida por cada postulante.

Los resultados se conocerán el 4 de diciembre. Después de esa etapa, los seleccionados tendrán hasta el 9 de diciembre para confirmar su participación y hasta el 16 de diciembre para entregar los documentos solicitados.

Las actividades académicas comenzarán el 18 de enero de 2027 y finalizarán el 5 de marzo. Sunass, entidad encargada de regular y supervisar los servicios de saneamiento, orienta este programa hacia la formación de nuevos profesionales en un sector relacionado con la prestación de agua y saneamiento en el país.

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